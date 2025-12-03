De beste planningstool voor fitnesstrainers
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Doodle is een van de beste planningstools voor fitnessinstructeurs, zodat je individuele of groepslessen kunt inplannen zonder berichten uit te wisselen. Het werkt op computers en mobiele apparaten, en je klanten hoeven geen account aan te maken. Je kunt je boekingslink overal delen (bijvoorbeeld op Instagram of WhatsApp), betalingen accepteren via Stripe en automatische herinneringen versturen (Doodle Pro). Of je nu personal trainer bent of wekelijkse lessen geeft, Doodle biedt een eenvoudige en professionele manier om je agenda te beheren – je hebt er geen app voor nodig.
Intro
Als je net begint als fitnessinstructeur, lijkt het misschien makkelijk en zelfs persoonlijk om een paar sessies met klanten via berichten en telefoontjes te regelen. Maar naarmate de mond-tot-mondreclame zich verspreidt en je agenda voller raakt, wordt deze aanpak al snel een chaos. Dan is het tijd om over te stappen op een planningsprogramma dat de boekingen voor je regelt.
Waarom fitnessinstructeurs planningssoftware nodig hebben
Een goede planningstool kan je elke week uren tijd besparen en je zelfs helpen je bedrijf te laten groeien. Zo werkt het:
Zorg ervoor dat klanten sessies kunnen boeken zonder berichten te sturen
Stel automatische herinneringen in om het aantal no-shows te verminderen
Plan lessen of individuele sessies van tevoren in
Plan rustdagen en vrije tijd in
Deel afspraaklinks in je bio of via WhatsApp
Wat Doodle je helpt te doen
Maak een afsprakenpagina afhankelijk van je beschikbaarheid
Laat klanten zelf een tijdstip kiezen – inloggen is niet nodig
Toevoegen groepsbijeenkomsten en meerdere deelnemers toestaan
Instellen automatische herinneringsmails (Pro-functie)
Synchroniseer met je Google Calendar of Outlook-agenda
Beheer je reserveringen via je mobiel of computer
Bekijk de komende sessies in een overzichtelijk dashboard
Functies die nu beschikbaar zijn
Functie
Beschikbaar?
Opmerkingen
Groepssessies inplannen
Ja
Maak enquêtes of boekingspagina's met beschikbare plaatsen
1-op-1-sessies inplannen
Ja
Onbeperkt, met optionele buffertijd
Agendaintegratie
Ja
Google, Outlook, Apple
Aangepaste huisstijl (logo/kleuren)
Pro
Laat de huisstijl van je sportschool of studio goed zien
Wat je moet onthouden als deelnemer
Pro
Herinneringsmails om het aantal no-shows te verminderen
Voeg links naar je bio of sociale media toe
Ja
Werkt op Instagram, WhatsApp, Linktree enz.
Ondersteuning voor co-presentatoren (twee docenten)
Gedeeltelijk
Alleen op de boekingspagina
Maximale klasgrootte
Ja
Stel het maximale aantal deelnemers in
Incasso
Ja
Integratie met Stripe voor betalingen bij boekingen
Fitnessschema's uploaden
Nog niet
Geen ondersteuning voor het uploaden van PDF’s/documenten
Aanwezigheidsregistratie
Nog niet
Er is nog geen export- of trackingmodule
Klantenportaal
Nog niet
Geen beheer via inloggen voor klanten
Wat er (voorlopig) nog ontbreekt
Sommige geavanceerde studiofuncties staan nog op de roadmap. Trainers die betalingen willen innen, bestanden willen uploaden (bijv. fitnessplannen) of klanten willen laten inloggen, hebben voorlopig misschien nog wat extra tools nodig. Doodle houdt het allemaal luchtig en simpel – geen gedoe met instellingen.
Waarom trainers zo dol zijn op Doodle
Het is een betrouwbare tool die je klanten waarschijnlijk al kennen – zonder gedoe of ingewikkelde registraties.
De boekingspagina is je visitekaartje: die zorgt voor een strakke en professionele eerste indruk.
Je kunt je link in je bio of via een bericht delen, klanten een tijdstip laten kiezen en betalingen direct accepteren.
Ontworpen om snel en eenvoudig te zijn en compatibel met mobiele apparaten – je hebt geen app nodig.
"Dankzij Doodle is het heel makkelijk geworden om mijn wekelijkse sportlessen te regelen. Ik stuur gewoon een link en klanten kiezen zelf een plekje. Vroeger miste ik wel eens berichtjes – nu heb ik nooit meer dubbele boekingen." – Rosa V., pilatesinstructrice, Berlijn
Belangrijkste les
Als je minder tijd wilt besteden aan sms’en en meer aan trainen, is Doodle de makkelijkste manier om daarmee te beginnen. Je kunt binnen een paar minuten een link aanmaken, en je klanten hoeven niets te installeren of te registreren.
Makkelijk voor jou. Nog makkelijker voor jou en je klanten.
Je kunt het gratis abonnement gebruiken of Pro uitproberen, met herinneringen en je eigen huisstijl.
Veelgestelde vragen: Roostertools voor fitnessinstructeurs
Is Doodle gratis voor fitnessinstructeurs?
Ja! Je kunt het gratis abonnement gebruiken voor eenvoudige planning. Met Pro krijg je extra functies, zoals herinneringen, je eigen huisstijl en limieten voor groepslessen.
Kan ik mijn logo of merkkleuren toevoegen?
Ja, met een Pro- of Team-abonnement.
Werkt het ook op mobiele apparaten?
Absoluut. Klanten kunnen via hun telefoon reserveren zonder dat ze daarvoor een app of account nodig hebben.
Kan ik Doodle gebruiken voor terugkerende lessen?
Ja. Je kunt wekelijkse terugkerende schema’s aanmaken.
Kunnen klanten formulieren of fitnessplannen uploaden?
Niet direct. Je moet ze apart delen (bijvoorbeeld via Google Drive of WhatsApp).
Kan ik betalingen ontvangen?
Ja – Doodle ondersteunt integratie met Stripe zodat je direct betalingen kunt innen als iemand een sessie boekt. Het kost maar een paar minuten om dit in te stellen.
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