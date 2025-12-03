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Plannen
Leestijd: 4 minuten3 dec, 2025

De beste planningstool voor fitnesstrainers

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Bijgewerkt: 23 sep 2026

Fitness trainer with a client.

Doodle is een van de beste planningstools voor fitnessinstructeurs, zodat je individuele of groepslessen kunt inplannen zonder berichten uit te wisselen. Het werkt op computers en mobiele apparaten, en je klanten hoeven geen account aan te maken. Je kunt je boekingslink overal delen (bijvoorbeeld op Instagram of WhatsApp), betalingen accepteren via Stripe en automatische herinneringen versturen (Doodle Pro). Of je nu personal trainer bent of wekelijkse lessen geeft, Doodle biedt een eenvoudige en professionele manier om je agenda te beheren – je hebt er geen app voor nodig.

Intro

Als je net begint als fitnessinstructeur, lijkt het misschien makkelijk en zelfs persoonlijk om een paar sessies met klanten via berichten en telefoontjes te regelen. Maar naarmate de mond-tot-mondreclame zich verspreidt en je agenda voller raakt, wordt deze aanpak al snel een chaos. Dan is het tijd om over te stappen op een planningsprogramma dat de boekingen voor je regelt.

Waarom fitnessinstructeurs planningssoftware nodig hebben

Een goede planningstool kan je elke week uren tijd besparen en je zelfs helpen je bedrijf te laten groeien. Zo werkt het:

  • Zorg ervoor dat klanten sessies kunnen boeken zonder berichten te sturen

  • Stel automatische herinneringen in om het aantal no-shows te verminderen

  • Plan lessen of individuele sessies van tevoren in

  • Plan rustdagen en vrije tijd in

  • Deel afspraaklinks in je bio of via WhatsApp

Wat Doodle je helpt te doen

  • Maak een afsprakenpagina afhankelijk van je beschikbaarheid

  • Laat klanten zelf een tijdstip kiezen – inloggen is niet nodig

  • Toevoegen groepsbijeenkomsten en meerdere deelnemers toestaan

  • Instellen automatische herinneringsmails (Pro-functie)

  • Synchroniseer met je Google Calendar of Outlook-agenda

  • Beheer je reserveringen via je mobiel of computer

  • Bekijk de komende sessies in een overzichtelijk dashboard

Functies die nu beschikbaar zijn

Functie

Beschikbaar?

Opmerkingen

Groepssessies inplannen

Ja

Maak enquêtes of boekingspagina's met beschikbare plaatsen

1-op-1-sessies inplannen

Ja

Onbeperkt, met optionele buffertijd

Agendaintegratie

Ja

Google, Outlook, Apple

Aangepaste huisstijl (logo/kleuren)

Pro

Laat de huisstijl van je sportschool of studio goed zien

Wat je moet onthouden als deelnemer

Pro

Herinneringsmails om het aantal no-shows te verminderen

Voeg links naar je bio of sociale media toe

Ja

Werkt op Instagram, WhatsApp, Linktree enz.

Ondersteuning voor co-presentatoren (twee docenten)

Gedeeltelijk

Alleen op de boekingspagina

Maximale klasgrootte

Ja

Stel het maximale aantal deelnemers in

Incasso

Ja

Integratie met Stripe voor betalingen bij boekingen

Fitnessschema's uploaden

Nog niet

Geen ondersteuning voor het uploaden van PDF’s/documenten

Aanwezigheidsregistratie

Nog niet

Er is nog geen export- of trackingmodule

Klantenportaal

Nog niet

Geen beheer via inloggen voor klanten

Wat er (voorlopig) nog ontbreekt

Sommige geavanceerde studiofuncties staan nog op de roadmap. Trainers die betalingen willen innen, bestanden willen uploaden (bijv. fitnessplannen) of klanten willen laten inloggen, hebben voorlopig misschien nog wat extra tools nodig. Doodle houdt het allemaal luchtig en simpel – geen gedoe met instellingen.

Waarom trainers zo dol zijn op Doodle

  • Het is een betrouwbare tool die je klanten waarschijnlijk al kennen – zonder gedoe of ingewikkelde registraties.

  • De boekingspagina is je visitekaartje: die zorgt voor een strakke en professionele eerste indruk.

  • Je kunt je link in je bio of via een bericht delen, klanten een tijdstip laten kiezen en betalingen direct accepteren.

  • Ontworpen om snel en eenvoudig te zijn en compatibel met mobiele apparaten – je hebt geen app nodig.

"Dankzij Doodle is het heel makkelijk geworden om mijn wekelijkse sportlessen te regelen. Ik stuur gewoon een link en klanten kiezen zelf een plekje. Vroeger miste ik wel eens berichtjes – nu heb ik nooit meer dubbele boekingen." – Rosa V., pilatesinstructrice, Berlijn

Belangrijkste les

Als je minder tijd wilt besteden aan sms’en en meer aan trainen, is Doodle de makkelijkste manier om daarmee te beginnen. Je kunt binnen een paar minuten een link aanmaken, en je klanten hoeven niets te installeren of te registreren.

  • Makkelijk voor jou. Nog makkelijker voor jou en je klanten.

  • Je kunt het gratis abonnement gebruiken of Pro uitproberen, met herinneringen en je eigen huisstijl.

Veelgestelde vragen: Roostertools voor fitnessinstructeurs

Is Doodle gratis voor fitnessinstructeurs?

Ja! Je kunt het gratis abonnement gebruiken voor eenvoudige planning. Met Pro krijg je extra functies, zoals herinneringen, je eigen huisstijl en limieten voor groepslessen.

Kan ik mijn logo of merkkleuren toevoegen?

Ja, met een Pro- of Team-abonnement.

Werkt het ook op mobiele apparaten?

Absoluut. Klanten kunnen via hun telefoon reserveren zonder dat ze daarvoor een app of account nodig hebben.

Kan ik Doodle gebruiken voor terugkerende lessen?

Ja. Je kunt wekelijkse terugkerende schema’s aanmaken.

Kunnen klanten formulieren of fitnessplannen uploaden?

Niet direct. Je moet ze apart delen (bijvoorbeeld via Google Drive of WhatsApp).

Kan ik betalingen ontvangen?

Ja – Doodle ondersteunt integratie met Stripe zodat je direct betalingen kunt innen als iemand een sessie boekt. Het kost maar een paar minuten om dit in te stellen.

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