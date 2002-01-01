Le meilleur outil de planification pour les entraîneurs de fitness

Doodle est l'un des meilleurs outils de planification pour les professeurs de fitness, il t'aide à réserver des séances individuelles ou collectives sans échanger de messages. Il fonctionne sur les ordinateurs ou les appareils mobiles, et tes clients n'ont pas besoin de créer un compte. Tu peux partager ton lien de réservation n'importe où (comme sur Instagram ou WhatsApp), accepter les paiements avec Stripe et envoyer des rappels automatiques (plan Pro). Que tu sois entraîneur personnel ou que tu prennes des cours hebdomadaires, Doodle offre un moyen simple et professionnel de gérer ton calendrier - aucune application n'est nécessaire.

Lorsque tu te lances dans le métier de professeur de fitness, gérer quelques séances de clients par le biais de messages et d'appels peut sembler facile et même personnel. Mais à mesure que le bouche à oreille se répand et que ton agenda se remplit, cette approche devient rapidement chaotique. C'est alors qu'il est temps de passer à un outil de réservation qui s'occupe des réservations à ta place.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

Pourquoi les professeurs de fitness ont besoin d'un logiciel de planification

Un excellent outil de planification peut te faire gagner des heures chaque semaine et même t'aider à développer ton activité. Voici comment :

Permettre aux clients de réserver des séances sans envoyer de messages.

Automatiser les rappels pour réduire le nombre de désistements.

Réserver des cours ou des séances individuelles à l'avance

Bloque des jours de repos et du temps personnel

Partage les liens de réservation dans ta bio ou via WhatsApp.

Ce que Doodle t'aide à faire

Crée une page de rendez-vous avec tes disponibilités

Permets aux clients de choisir une heure - aucune connexion n'est nécessaire

Ajoute des sessions de groupe et autorise plusieurs participants

Configurer des rappels automatiques par e-mail (fonction Pro)

Synchronise avec ton calendrier Google ou Outlook

Gère les réservations depuis ton téléphone portable ou ton ordinateur

Visualise les sessions à venir dans un tableau de bord simple

Fonctionnalités disponibles dès maintenant

Fonctionnalité Disponible ? Notes Programmation des sessions de groupe Oui Créer des sondages ou des pages de réservation avec des postes vacants Réserver des sessions 1:1 Oui Illimité, avec un temps tampon optionnel Intégration au calendrier Oui Google, Outlook, Apple Marquage personnalisé (logo/couleurs) Pro Présente l'image de marque de ta salle de sport ou de ton studio Rappels pour les participants Pro Rappels par courriel pour réduire les absences Inscris des liens vers ta bio ou tes réseaux sociaux Oui Fonctionne sur Instagram, WhatsApp, Linktree, etc. Prise en charge des co-animateurs (deux instructeurs) Partiel Uniquement sur la page de réservation Limitation de la taille des classes Oui Fixe le nombre maximum de participants Recouvrement des paiements Oui Intégration avec Stripe pour les paiements de réservation Télécharger des plans de remise en forme Pas encore Pas de support pour le téléchargement de PDF/documents Contrôle des présences Pas encore Pas encore de module d'exportation ou de suivi Portail client Pas encore de module d'exportation ou de suivi Pas de gestion par login pour les clients

Ce qui manque (pour l'instant)

Certaines fonctionnalités avancées du studio sont encore sur la feuille de route. Les entraîneurs qui ont besoin d'encaisser des paiements, de télécharger des fichiers (par exemple des plans de remise en forme) ou d'ouvrir des sessions pour leurs clients peuvent avoir besoin d'outils supplémentaires pour l'instant. Doodle garde tout léger et simple - pas de maux de tête liés à la configuration.

Pourquoi les entraîneurs aiment Doodle

C'est un outil fiable que tes clients connaissent probablement déjà - pas de chichis ou d'inscriptions compliquées.

La page de réservation est ta porte d'entrée : elle te donne une première impression propre et professionnelle.

Tu peux partager ton lien dans la bio ou par message, permettre aux clients de choisir un créneau horaire et accepter les paiements instantanément.

Conçue pour être rapide, simple et compatible avec les appareils mobiles - tu n'as pas besoin d'une application.

"Doodle a rendu très facile la gestion de mes cours de gym hebdomadaires. Je partage un lien et les clients choisissent simplement leur place. J'avais l'habitude de manquer des messages - maintenant je ne fais plus de double réservation" - Rosa V., instructrice de Pilates, Berlin

Leçon clé

Si tu veux passer moins de temps à envoyer des textos et plus de temps à t'entraîner, Doodle est le moyen le plus simple de commencer. Tu peux créer un lien en quelques minutes, et tes clients n'ont pas besoin d'installer ou d'enregistrer quoi que ce soit.

Facile pour toi. Plus facile pour toi et tes clients.

Tu peux utiliser le plan gratuit ou essayer Pro avec des rappels et une image de marque.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

FAQ : Outils de planification pour les professeurs de fitness

Doodle est-il gratuit pour les professeurs de fitness ?

Oui, tu peux utiliser le plan gratuit pour une programmation simple. Le plan Pro ajoute des fonctionnalités telles que les rappels, la stratégie de marque et les limites de classe de groupe.

Puis-je ajouter mon logo ou les couleurs de ma marque ?

Oui, avec un plan Pro ou Team.

Est-ce que cela fonctionne pour les clients mobiles ?

Absolument. Les clients peuvent faire des réservations sur leur téléphone sans avoir besoin d'une application ou d'un compte.

Puis-je utiliser Doodle pour des cours récurrents ?

Oui. Tu peux créer des programmes hebdomadaires récurrents.

Les clients peuvent-ils télécharger des formulaires ou des plans de remise en forme ?

Pas directement. Tu devras les partager séparément (par exemple, Google Drive, WhatsApp).

Puis-je accepter des paiements ?

Oui - Doodle prend en charge l'intégration avec Stripe afin que tu puisses collecter des paiements directement lorsque quelqu'un réserve une session. Cela ne prend que quelques minutes à configurer.