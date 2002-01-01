Le meilleur outil de planification pour les entraîneurs de fitness

Créer un Doodle

Table des matières

    Doodle est l'un des meilleurs outils de planification pour les professeurs de fitness, il t'aide à réserver des séances individuelles ou collectives sans échanger de messages. Il fonctionne sur les ordinateurs ou les appareils mobiles, et tes clients n'ont pas besoin de créer un compte. Tu peux partager ton lien de réservation n'importe où (comme sur Instagram ou WhatsApp), accepter les paiements avec Stripe et envoyer des rappels automatiques (plan Pro). Que tu sois entraîneur personnel ou que tu prennes des cours hebdomadaires, Doodle offre un moyen simple et professionnel de gérer ton calendrier - aucune application n'est nécessaire.

    Lorsque tu te lances dans le métier de professeur de fitness, gérer quelques séances de clients par le biais de messages et d'appels peut sembler facile et même personnel. Mais à mesure que le bouche à oreille se répand et que ton agenda se remplit, cette approche devient rapidement chaotique. C'est alors qu'il est temps de passer à un outil de réservation qui s'occupe des réservations à ta place.

    Pourquoi les professeurs de fitness ont besoin d'un logiciel de planification

    Un excellent outil de planification peut te faire gagner des heures chaque semaine et même t'aider à développer ton activité. Voici comment :

    • Permettre aux clients de réserver des séances sans envoyer de messages.

    • Automatiser les rappels pour réduire le nombre de désistements.

    • Réserver des cours ou des séances individuelles à l'avance

    • Bloque des jours de repos et du temps personnel

    • Partage les liens de réservation dans ta bio ou via WhatsApp.

    Ce que Doodle t'aide à faire

    • Crée une page de rendez-vous avec tes disponibilités

    • Permets aux clients de choisir une heure - aucune connexion n'est nécessaire

    • Ajoute des sessions de groupe et autorise plusieurs participants

    • Configurer des rappels automatiques par e-mail (fonction Pro)

    • Synchronise avec ton calendrier Google ou Outlook

    • Gère les réservations depuis ton téléphone portable ou ton ordinateur

    • Visualise les sessions à venir dans un tableau de bord simple

    Fonctionnalités disponibles dès maintenant

    Fonctionnalité

    Disponible ?

    Notes

    Programmation des sessions de groupe

    Oui

    Créer des sondages ou des pages de réservation avec des postes vacants

    Réserver des sessions 1:1

    Oui

    Illimité, avec un temps tampon optionnel

    Intégration au calendrier

    Oui

    Google, Outlook, Apple

    Marquage personnalisé (logo/couleurs)

    Pro

    Présente l'image de marque de ta salle de sport ou de ton studio

    Rappels pour les participants

    Pro

    Rappels par courriel pour réduire les absences

    Inscris des liens vers ta bio ou tes réseaux sociaux

    Oui

    Fonctionne sur Instagram, WhatsApp, Linktree, etc.

    Prise en charge des co-animateurs (deux instructeurs)

    Partiel

    Uniquement sur la page de réservation

    Limitation de la taille des classes

    Oui

    Fixe le nombre maximum de participants

    Recouvrement des paiements

    Oui

    Intégration avec Stripe pour les paiements de réservation

    Télécharger des plans de remise en forme

    Pas encore

    Pas de support pour le téléchargement de PDF/documents

    Contrôle des présences

    Pas encore

    Pas encore de module d'exportation ou de suivi

    Portail client

    Pas encore de module d'exportation ou de suivi

    Pas de gestion par login pour les clients

    Ce qui manque (pour l'instant)

    Certaines fonctionnalités avancées du studio sont encore sur la feuille de route. Les entraîneurs qui ont besoin d'encaisser des paiements, de télécharger des fichiers (par exemple des plans de remise en forme) ou d'ouvrir des sessions pour leurs clients peuvent avoir besoin d'outils supplémentaires pour l'instant. Doodle garde tout léger et simple - pas de maux de tête liés à la configuration.

    Pourquoi les entraîneurs aiment Doodle

    • C'est un outil fiable que tes clients connaissent probablement déjà - pas de chichis ou d'inscriptions compliquées.

    • La page de réservation est ta porte d'entrée : elle te donne une première impression propre et professionnelle.

    • Tu peux partager ton lien dans la bio ou par message, permettre aux clients de choisir un créneau horaire et accepter les paiements instantanément.

    • Conçue pour être rapide, simple et compatible avec les appareils mobiles - tu n'as pas besoin d'une application.

    "Doodle a rendu très facile la gestion de mes cours de gym hebdomadaires. Je partage un lien et les clients choisissent simplement leur place. J'avais l'habitude de manquer des messages - maintenant je ne fais plus de double réservation" - Rosa V., instructrice de Pilates, Berlin

    Leçon clé

    Si tu veux passer moins de temps à envoyer des textos et plus de temps à t'entraîner, Doodle est le moyen le plus simple de commencer. Tu peux créer un lien en quelques minutes, et tes clients n'ont pas besoin d'installer ou d'enregistrer quoi que ce soit.

    • Facile pour toi. Plus facile pour toi et tes clients.

    • Tu peux utiliser le plan gratuit ou essayer Pro avec des rappels et une image de marque.

    FAQ : Outils de planification pour les professeurs de fitness

    Doodle est-il gratuit pour les professeurs de fitness ?

    Oui, tu peux utiliser le plan gratuit pour une programmation simple. Le plan Pro ajoute des fonctionnalités telles que les rappels, la stratégie de marque et les limites de classe de groupe.

    Puis-je ajouter mon logo ou les couleurs de ma marque ?

    Oui, avec un plan Pro ou Team.

    Est-ce que cela fonctionne pour les clients mobiles ?

    Absolument. Les clients peuvent faire des réservations sur leur téléphone sans avoir besoin d'une application ou d'un compte.

    Puis-je utiliser Doodle pour des cours récurrents ?

    Oui. Tu peux créer des programmes hebdomadaires récurrents.

    Les clients peuvent-ils télécharger des formulaires ou des plans de remise en forme ?

    Pas directement. Tu devras les partager séparément (par exemple, Google Drive, WhatsApp).

    Puis-je accepter des paiements ?

    Oui - Doodle prend en charge l'intégration avec Stripe afin que tu puisses collecter des paiements directement lorsque quelqu'un réserve une session. Cela ne prend que quelques minutes à configurer.

