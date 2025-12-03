Das beste Planungstool für Fitnesstrainer

Doodle ist eines der besten Planungstools für Fitnesstrainer/innen, mit dem du Einzel- oder Gruppenstunden buchen kannst, ohne Nachrichten auszutauschen. Es funktioniert auf Computern und mobilen Geräten und deine Kunden müssen kein Konto erstellen. Du kannst deinen Buchungslink überall teilen (z. B. auf Instagram oder WhatsApp), Zahlungen mit Stripe akzeptieren und automatische Erinnerungen versenden (Pro-Plan). Egal, ob du ein Personal Trainer bist oder wöchentliche Kurse anbietest, Doodle bietet eine einfache und professionelle Möglichkeit, deinen Kalender zu verwalten - ohne App.
Wenn du gerade erst als Fitnesstrainer/in anfängst, kann es einfach und sogar persönlich erscheinen, ein paar Kundensitzungen über Nachrichten und Anrufe zu verwalten. Aber wenn die Mundpropaganda sich herumspricht und dein Terminkalender voll wird, wird diese Vorgehensweise schnell chaotisch. Dann ist es an der Zeit, auf ein Buchungstool umzusteigen, das die Buchungen für dich übernimmt.
Warum Fitness-Trainer/innen eine Terminplanungssoftware brauchen
Ein gutes Planungstool kann dir jede Woche Stunden sparen und dir sogar helfen, dein Geschäft auszubauen. So geht's:
Erlaube deinen Kunden, Termine zu buchen, ohne Nachrichten zu verschicken
Automatisiere Erinnerungen, um die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren
Buche Klassen oder Einzelsitzungen im Voraus
Blockiere Ruhetage und persönliche Zeit
Teile Buchungslinks in deiner Bio oder über WhatsApp
Was Doodle dir hilft
Erstelle eine Terminseite mit deiner Verfügbarkeit
Erlaube deinen Kunden, eine Zeit zu wählen - kein Login erforderlich
Gruppensitzungen hinzufügen und mehrere Teilnehmer zulassen
Automatische E-Mail-Erinnerungen einrichten (Pro-Funktion)
Synchronisierung mit deinem Google- oder Outlook-Kalender
Verwalte Buchungen von deinem Mobiltelefon oder Computer aus
Visualisiere anstehende Sitzungen in einem einfachen Dashboard
Jetzt verfügbare Funktionen
Funktion
Verfügbar?
Notizen
Planen von Gruppensitzungen
Ja
Umfragen oder Buchungsseiten mit freien Plätzen erstellen
1:1-Sitzungen buchen
Ja
Unbegrenzt, mit optionaler Pufferzeit
Kalender-Integration
Ja
Google, Outlook, Apple
Personalisiertes Branding (Logo/Farben)
Pro
Präsentiere das Branding deines Fitnesscenters/Studios
Erinnerungsfunktion für Teilnehmer
Pro
E-Mail-Erinnerungen, um das Nichterscheinen zu reduzieren
Verlinkung zu Bio oder sozialen Netzwerken
Ja
Funktioniert auf Instagram, WhatsApp, Linktree usw.
Unterstützung für Co-Hosts (zwei Lehrkräfte)
Teilweise
Nur auf der Buchungsseite
Begrenzung der Klassengröße
Ja
Lege die maximale Anzahl der Teilnehmer fest
Zahlungserfassung
Ja
Integration mit Stripe für Buchungszahlungen
Fitnesspläne hochladen
Noch nicht
Keine Unterstützung für das Hochladen von PDFs/Dokumenten
Anwesenheitskontrolle
Noch nicht vorhanden
Noch kein Export- oder Tracking-Modul
Kundenportal
Noch nicht
Keine Login-basierte Verwaltung für Kunden
Was noch fehlt (im Moment)
Einige erweiterte Studiofunktionen befinden sich noch auf der Roadmap. Trainer/innen, die Zahlungseingänge, Datei-Uploads (z. B. Fitnesspläne) oder Kunden-Logins benötigen, brauchen vorerst vielleicht noch zusätzliche Tools. Doodle hält alles leicht und einfach - keine Konfigurationsprobleme.
Warum Trainer/innen Doodle lieben
Es ist ein zuverlässiges Tool, das deine Kunden wahrscheinlich schon kennen - kein Gedöns oder komplizierte Anmeldungen.
Die Buchungsseite ist dein Eingangstor: Sie vermittelt dir einen sauberen und professionellen ersten Eindruck.
Du kannst deinen Link in der Biografie oder per Nachricht teilen, deinen Kunden die Möglichkeit geben, ein Zeitfenster zu wählen und Zahlungen sofort akzeptieren.
Sie ist schnell, einfach und kompatibel mit mobilen Geräten - du brauchst keine App.
"Doodle hat es mir sehr leicht gemacht, meine wöchentlichen Fitnesskurse zu verwalten. Ich teile einen Link und die Kunden wählen einfach ihren Platz aus. Früher habe ich Nachrichten verpasst - jetzt buche ich nie mehr doppelt" - Rosa V., Pilates-Trainerin, Berlin
Wichtige Lektion
Wenn du weniger Zeit mit SMS und mehr Zeit mit Training verbringen willst, ist Doodle der einfachste Weg, damit anzufangen. Du kannst in wenigen Minuten einen Link erstellen, und deine Kunden müssen nichts installieren oder registrieren.
Einfach für dich. Einfacher für dich und deine Kunden.
Du kannst den kostenlosen Plan nutzen oder Pro mit Erinnerungen und Branding ausprobieren.
FAQ: Terminplanungstools für Fitnesstrainer
Ist Doodle für Fitnesstrainer/innen kostenlos?
Ja! Du kannst den kostenlosen Plan für eine einfache Terminplanung nutzen. Pro bietet zusätzliche Funktionen wie Erinnerungen, Branding und Gruppenklassenbegrenzungen.
Kann ich mein Logo oder meine Markenfarben hinzufügen?
Ja, mit einem Pro- oder Team-Plan.
Funktioniert es auch für mobile Kunden?
Auf jeden Fall. Kunden können von ihrem Handy aus buchen, ohne dass sie eine App oder ein Konto benötigen.
Kann ich Doodle für wiederkehrende Kurse nutzen?
Ja. Du kannst wöchentlich wiederkehrende Stundenpläne erstellen.
Können Kunden Fitnessformulare oder Pläne hochladen?
Nicht direkt. Du musst sie separat freigeben (z. B. über Google Drive oder WhatsApp).
Kann ich Zahlungen akzeptieren?
Ja - Doodle unterstützt die Integration von Stripe, sodass du Zahlungen direkt einziehen kannst, wenn jemand eine Sitzung bucht. Das Einrichten dauert nur ein paar Minuten.