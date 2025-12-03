Das beste Planungstool für Fitnesstrainer

Doodle ist eines der besten Planungstools für Fitnesstrainer/innen, mit dem du Einzel- oder Gruppenstunden buchen kannst, ohne Nachrichten auszutauschen. Es funktioniert auf Computern und mobilen Geräten und deine Kunden müssen kein Konto erstellen. Du kannst deinen Buchungslink überall teilen (z. B. auf Instagram oder WhatsApp), Zahlungen mit Stripe akzeptieren und automatische Erinnerungen versenden (Pro-Plan). Egal, ob du ein Personal Trainer bist oder wöchentliche Kurse anbietest, Doodle bietet eine einfache und professionelle Möglichkeit, deinen Kalender zu verwalten - ohne App.

Wenn du gerade erst als Fitnesstrainer/in anfängst, kann es einfach und sogar persönlich erscheinen, ein paar Kundensitzungen über Nachrichten und Anrufe zu verwalten. Aber wenn die Mundpropaganda sich herumspricht und dein Terminkalender voll wird, wird diese Vorgehensweise schnell chaotisch. Dann ist es an der Zeit, auf ein Buchungstool umzusteigen, das die Buchungen für dich übernimmt.

Warum Fitness-Trainer/innen eine Terminplanungssoftware brauchen

Ein gutes Planungstool kann dir jede Woche Stunden sparen und dir sogar helfen, dein Geschäft auszubauen. So geht's:

Erlaube deinen Kunden, Termine zu buchen, ohne Nachrichten zu verschicken

Automatisiere Erinnerungen, um die Zahl der Nichtteilnehmer zu reduzieren

Buche Klassen oder Einzelsitzungen im Voraus

Blockiere Ruhetage und persönliche Zeit

Teile Buchungslinks in deiner Bio oder über WhatsApp

Was Doodle dir hilft

Erstelle eine Terminseite mit deiner Verfügbarkeit

Erlaube deinen Kunden, eine Zeit zu wählen - kein Login erforderlich

Gruppensitzungen hinzufügen und mehrere Teilnehmer zulassen

Automatische E-Mail-Erinnerungen einrichten (Pro-Funktion)

Synchronisierung mit deinem Google- oder Outlook-Kalender

Verwalte Buchungen von deinem Mobiltelefon oder Computer aus

Visualisiere anstehende Sitzungen in einem einfachen Dashboard

Jetzt verfügbare Funktionen

Funktion Verfügbar? Notizen Planen von Gruppensitzungen Ja Umfragen oder Buchungsseiten mit freien Plätzen erstellen 1:1-Sitzungen buchen Ja Unbegrenzt, mit optionaler Pufferzeit Kalender-Integration Ja Google, Outlook, Apple Personalisiertes Branding (Logo/Farben) Pro Präsentiere das Branding deines Fitnesscenters/Studios Erinnerungsfunktion für Teilnehmer Pro E-Mail-Erinnerungen, um das Nichterscheinen zu reduzieren Verlinkung zu Bio oder sozialen Netzwerken Ja Funktioniert auf Instagram, WhatsApp, Linktree usw. Unterstützung für Co-Hosts (zwei Lehrkräfte) Teilweise Nur auf der Buchungsseite Begrenzung der Klassengröße Ja Lege die maximale Anzahl der Teilnehmer fest Zahlungserfassung Ja Integration mit Stripe für Buchungszahlungen Fitnesspläne hochladen Noch nicht Keine Unterstützung für das Hochladen von PDFs/Dokumenten Anwesenheitskontrolle Noch nicht vorhanden Noch kein Export- oder Tracking-Modul Kundenportal Noch nicht Keine Login-basierte Verwaltung für Kunden

Was noch fehlt (im Moment)

Einige erweiterte Studiofunktionen befinden sich noch auf der Roadmap. Trainer/innen, die Zahlungseingänge, Datei-Uploads (z. B. Fitnesspläne) oder Kunden-Logins benötigen, brauchen vorerst vielleicht noch zusätzliche Tools. Doodle hält alles leicht und einfach - keine Konfigurationsprobleme.

Warum Trainer/innen Doodle lieben

Es ist ein zuverlässiges Tool, das deine Kunden wahrscheinlich schon kennen - kein Gedöns oder komplizierte Anmeldungen.

Die Buchungsseite ist dein Eingangstor: Sie vermittelt dir einen sauberen und professionellen ersten Eindruck.

Du kannst deinen Link in der Biografie oder per Nachricht teilen, deinen Kunden die Möglichkeit geben, ein Zeitfenster zu wählen und Zahlungen sofort akzeptieren.

Sie ist schnell, einfach und kompatibel mit mobilen Geräten - du brauchst keine App.

"Doodle hat es mir sehr leicht gemacht, meine wöchentlichen Fitnesskurse zu verwalten. Ich teile einen Link und die Kunden wählen einfach ihren Platz aus. Früher habe ich Nachrichten verpasst - jetzt buche ich nie mehr doppelt" - Rosa V., Pilates-Trainerin, Berlin

Wichtige Lektion

Wenn du weniger Zeit mit SMS und mehr Zeit mit Training verbringen willst, ist Doodle der einfachste Weg, damit anzufangen. Du kannst in wenigen Minuten einen Link erstellen, und deine Kunden müssen nichts installieren oder registrieren.

Einfach für dich. Einfacher für dich und deine Kunden.

Du kannst den kostenlosen Plan nutzen oder Pro mit Erinnerungen und Branding ausprobieren.

FAQ: Terminplanungstools für Fitnesstrainer

Ist Doodle für Fitnesstrainer/innen kostenlos?

Ja! Du kannst den kostenlosen Plan für eine einfache Terminplanung nutzen. Pro bietet zusätzliche Funktionen wie Erinnerungen, Branding und Gruppenklassenbegrenzungen.

Kann ich mein Logo oder meine Markenfarben hinzufügen?

Ja, mit einem Pro- oder Team-Plan.

Funktioniert es auch für mobile Kunden?

Auf jeden Fall. Kunden können von ihrem Handy aus buchen, ohne dass sie eine App oder ein Konto benötigen.

Kann ich Doodle für wiederkehrende Kurse nutzen?

Ja. Du kannst wöchentlich wiederkehrende Stundenpläne erstellen.

Können Kunden Fitnessformulare oder Pläne hochladen?

Nicht direkt. Du musst sie separat freigeben (z. B. über Google Drive oder WhatsApp).

Kann ich Zahlungen akzeptieren?

Ja - Doodle unterstützt die Integration von Stripe, sodass du Zahlungen direkt einziehen kannst, wenn jemand eine Sitzung bucht. Das Einrichten dauert nur ein paar Minuten.