Pianificazione
Il miglior strumento di programmazione per gli istruttori di fitness
Tempo di lettura: 4 minuti
Doodle è uno dei migliori strumenti di programmazione per istruttori di fitness, che ti aiuta a prenotare sessioni individuali o di gruppo senza scambiarsi messaggi. Funziona su computer o dispositivi mobili e i tuoi clienti non hanno bisogno di creare un account. Puoi condividere il link di prenotazione ovunque (ad esempio su Instagram o WhatsApp), accettare pagamenti con Stripe e inviare promemoria automatici (piano Pro). Che tu sia un personal trainer o che tu abbia lezioni settimanali, Doodle offre un modo semplice e professionale per gestire il tuo calendario, senza bisogno di app.
Quando sei agli inizi come istruttore di fitness, gestire alcune sessioni di clienti tramite messaggi e chiamate può sembrare facile e persino personale. Ma quando il passaparola si diffonde e la tua agenda si riempie, questo approccio diventa rapidamente caotico. È allora che è il momento di passare a uno strumento di prenotazione che si occupi delle prenotazioni al posto tuo.
Perché gli istruttori di fitness hanno bisogno di un software di programmazione
Un ottimo strumento di programmazione può farti risparmiare ore ogni settimana e persino aiutarti a far crescere la tua attività. Ecco come:
Consentire ai clienti di prenotare le sessioni senza inviare messaggi
Automatizzare i promemoria per ridurre il numero di no-show
Prenotare lezioni o sessioni individuali in anticipo
Blocca i giorni di riposo e il tempo libero
Condividi i link di prenotazione nella tua bio o via WhatsApp
Cosa ti aiuta a fare Doodle
Crea una pagina di appuntamenti con le tue disponibilità
Permetti ai clienti di scegliere l'orario senza bisogno di login
Aggiungere sessioni di gruppo e consentire la partecipazione di più persone
Impostare promemoria automatici via e-mail (funzione Pro)
Sincronizzarsi con il calendario di Google o Outlook
Gestisci le prenotazioni dal tuo cellulare o dal computer
Visualizza le sessioni imminenti in un semplice cruscotto
Caratteristiche disponibili ora
Caratteristiche
Disponibile?
Note
Programmazione di sessioni di gruppo
Sì
Crea sondaggi o pagine di prenotazione con posti liberi
Prenotare sessioni 1:1
Sì
Illimitato, con tempo cuscinetto opzionale
Integrazione del calendario
Sì
Google, Outlook, Apple
Marchio personalizzato (logo/colori)
Pro
Mostra il marchio della tua palestra/studio
Promemoria per i partecipanti
Pro
Promemoria via e-mail per ridurre i no-show
Collegamenti alla biografia o ai social network
Sì
Funziona su Instagram, WhatsApp, Linktree ecc.
Supporto per co-conduttori (due istruttori)
Parziale
Solo nella pagina di prenotazione
Limiti di dimensione delle classi
Sì
Imposta il numero massimo di partecipanti
Riscossione del pagamento
Sì
Integrazione con Stripe per la prenotazione dei pagamenti
Caricare piani di fitness
Non ancora
Nessun supporto per il caricamento di PDF/documenti
Controllo delle presenze
Non ancora
Non esiste ancora un modulo di esportazione o di tracciamento
Portale clienti
Non ancora
Nessuna gestione basata sul login per i clienti
Cosa manca (per ora)
Alcune funzioni avanzate dello studio sono ancora in fase di sviluppo. Gli istruttori che hanno bisogno di riscuotere i pagamenti, di caricare file (ad esempio i piani fitness) o di effettuare il login dei clienti potrebbero aver bisogno di altri strumenti per il momento. Doodle mantiene tutto leggero e semplice, senza problemi di configurazione.
Perché gli allenatori amano Doodle
È uno strumento affidabile che i tuoi clienti probabilmente conoscono già: non ci sono problemi o registrazioni complicate.
La pagina di prenotazione è la tua porta d'ingresso: ti dà una prima impressione pulita e professionale.
Puoi condividere il tuo link nella biografia o tramite messaggio, permettere ai clienti di scegliere una fascia oraria e accettare pagamenti istantanei.
Progettata per essere veloce, semplice e compatibile con i dispositivi mobili: non hai bisogno di un'app.
"Doodle ha reso molto semplice la gestione dei miei corsi settimanali in palestra. Condivido un link e i clienti scelgono semplicemente il loro posto. Prima perdevo i messaggi, ora non faccio più doppie prenotazioni" - Rosa V., istruttrice di Pilates, Berlino
Lezione chiave
Se vuoi passare meno tempo a mandare messaggi e più tempo ad allenarti, Doodle è il modo più semplice per iniziare. Puoi creare un link in pochi minuti e i tuoi clienti non devono installare o registrare nulla.
Facile per te. Più facile per te e per i tuoi clienti.
Puoi utilizzare il piano gratuito o provare Pro con promemoria e marchio.
FAQ: Strumenti di programmazione per istruttori di fitness
Doodle è gratuito per gli istruttori di fitness?
Sì! Puoi utilizzare il piano gratuito per una semplice programmazione. Il piano Pro aggiunge funzioni come i promemoria, il branding e i limiti per le classi di gruppo.
Posso aggiungere il mio logo o i colori del mio marchio?
Sì, con un piano Pro o Team.
Funziona anche per i clienti mobili?
Assolutamente sì. I clienti possono effettuare prenotazioni sui loro telefoni senza bisogno di un'app o di un account.
Posso usare Doodle per le lezioni ricorrenti?
Sì, puoi creare programmi settimanali ricorrenti.
I clienti possono caricare moduli o piani di fitness?
Non direttamente. Dovrai condividerli separatamente (es. Google Drive, WhatsApp).
Posso accettare pagamenti?
Sì: Doodle supporta l'integrazione con Stripe, in modo da poter raccogliere i pagamenti direttamente quando qualcuno prenota una sessione. La configurazione richiede solo pochi minuti.