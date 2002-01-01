Il miglior strumento di programmazione per gli istruttori di fitness

Doodle è uno dei migliori strumenti di programmazione per istruttori di fitness, che ti aiuta a prenotare sessioni individuali o di gruppo senza scambiarsi messaggi. Funziona su computer o dispositivi mobili e i tuoi clienti non hanno bisogno di creare un account. Puoi condividere il link di prenotazione ovunque (ad esempio su Instagram o WhatsApp), accettare pagamenti con Stripe e inviare promemoria automatici (piano Pro). Che tu sia un personal trainer o che tu abbia lezioni settimanali, Doodle offre un modo semplice e professionale per gestire il tuo calendario, senza bisogno di app.

Quando sei agli inizi come istruttore di fitness, gestire alcune sessioni di clienti tramite messaggi e chiamate può sembrare facile e persino personale. Ma quando il passaparola si diffonde e la tua agenda si riempie, questo approccio diventa rapidamente caotico. È allora che è il momento di passare a uno strumento di prenotazione che si occupi delle prenotazioni al posto tuo.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

Perché gli istruttori di fitness hanno bisogno di un software di programmazione

Un ottimo strumento di programmazione può farti risparmiare ore ogni settimana e persino aiutarti a far crescere la tua attività. Ecco come:

Consentire ai clienti di prenotare le sessioni senza inviare messaggi

Automatizzare i promemoria per ridurre il numero di no-show

Prenotare lezioni o sessioni individuali in anticipo

Blocca i giorni di riposo e il tempo libero

Condividi i link di prenotazione nella tua bio o via WhatsApp

Cosa ti aiuta a fare Doodle

Crea una pagina di appuntamenti con le tue disponibilità

Permetti ai clienti di scegliere l'orario senza bisogno di login

Aggiungere sessioni di gruppo e consentire la partecipazione di più persone

Impostare promemoria automatici via e-mail (funzione Pro)

Sincronizzarsi con il calendario di Google o Outlook

Gestisci le prenotazioni dal tuo cellulare o dal computer

Visualizza le sessioni imminenti in un semplice cruscotto

Caratteristiche disponibili ora

Caratteristiche Disponibile? Note Programmazione di sessioni di gruppo Sì Crea sondaggi o pagine di prenotazione con posti liberi Prenotare sessioni 1:1 Sì Illimitato, con tempo cuscinetto opzionale Integrazione del calendario Sì Google, Outlook, Apple Marchio personalizzato (logo/colori) Pro Mostra il marchio della tua palestra/studio Promemoria per i partecipanti Pro Promemoria via e-mail per ridurre i no-show Collegamenti alla biografia o ai social network Sì Funziona su Instagram, WhatsApp, Linktree ecc. Supporto per co-conduttori (due istruttori) Parziale Solo nella pagina di prenotazione Limiti di dimensione delle classi Sì Imposta il numero massimo di partecipanti Riscossione del pagamento Sì Integrazione con Stripe per la prenotazione dei pagamenti Caricare piani di fitness Non ancora Nessun supporto per il caricamento di PDF/documenti Controllo delle presenze Non ancora Non esiste ancora un modulo di esportazione o di tracciamento Portale clienti Non ancora Nessuna gestione basata sul login per i clienti

Cosa manca (per ora)

Alcune funzioni avanzate dello studio sono ancora in fase di sviluppo. Gli istruttori che hanno bisogno di riscuotere i pagamenti, di caricare file (ad esempio i piani fitness) o di effettuare il login dei clienti potrebbero aver bisogno di altri strumenti per il momento. Doodle mantiene tutto leggero e semplice, senza problemi di configurazione.

Perché gli allenatori amano Doodle

È uno strumento affidabile che i tuoi clienti probabilmente conoscono già: non ci sono problemi o registrazioni complicate.

La pagina di prenotazione è la tua porta d'ingresso: ti dà una prima impressione pulita e professionale.

Puoi condividere il tuo link nella biografia o tramite messaggio, permettere ai clienti di scegliere una fascia oraria e accettare pagamenti istantanei.

Progettata per essere veloce, semplice e compatibile con i dispositivi mobili: non hai bisogno di un'app.

"Doodle ha reso molto semplice la gestione dei miei corsi settimanali in palestra. Condivido un link e i clienti scelgono semplicemente il loro posto. Prima perdevo i messaggi, ora non faccio più doppie prenotazioni" - Rosa V., istruttrice di Pilates, Berlino

Lezione chiave

Se vuoi passare meno tempo a mandare messaggi e più tempo ad allenarti, Doodle è il modo più semplice per iniziare. Puoi creare un link in pochi minuti e i tuoi clienti non devono installare o registrare nulla.

Facile per te. Più facile per te e per i tuoi clienti.

Puoi utilizzare il piano gratuito o provare Pro con promemoria e marchio.

FAQ: Strumenti di programmazione per istruttori di fitness

Doodle è gratuito per gli istruttori di fitness?

Sì! Puoi utilizzare il piano gratuito per una semplice programmazione. Il piano Pro aggiunge funzioni come i promemoria, il branding e i limiti per le classi di gruppo.

Posso aggiungere il mio logo o i colori del mio marchio?

Sì, con un piano Pro o Team.

Funziona anche per i clienti mobili?

Assolutamente sì. I clienti possono effettuare prenotazioni sui loro telefoni senza bisogno di un'app o di un account.

Posso usare Doodle per le lezioni ricorrenti?

Sì, puoi creare programmi settimanali ricorrenti.

I clienti possono caricare moduli o piani di fitness?

Non direttamente. Dovrai condividerli separatamente (es. Google Drive, WhatsApp).

Posso accettare pagamenti?

Sì: Doodle supporta l'integrazione con Stripe, in modo da poter raccogliere i pagamenti direttamente quando qualcuno prenota una sessione. La configurazione richiede solo pochi minuti.