Det bedste planlægningsværktøj til fitnesstrænere

Doodle er et af de bedste planlægningsværktøjer for fitnessinstruktører, som hjælper dig med at booke individuelle eller gruppesessioner uden at udveksle beskeder. Det fungerer på computere eller mobile enheder, og dine kunder behøver ikke at oprette en konto. Du kan dele dit bookinglink hvor som helst (f.eks. Instagram eller WhatsApp), acceptere betalinger med Stripe og sende automatiske påmindelser (Pro-plan). Uanset om du er personlig træner eller har ugentlige hold, tilbyder Doodle en enkel og professionel måde at administrere din kalender på - ingen app er påkrævet.

Når du lige er startet som fitnessinstruktør, kan det virke nemt og endda personligt at administrere nogle få kundesessioner via beskeder og opkald. Men efterhånden som rygtet spreder sig, og din kalender bliver fuld, bliver denne tilgang hurtigt kaotisk. Så er det tid til at skifte til et bookingværktøj, der tager sig af bookingerne for dig.

Hvorfor fitnessinstruktører har brug for planlægningssoftware

Et godt planlægningsværktøj kan spare dig for timer hver uge og endda hjælpe dig med at få din virksomhed til at vokse. Se her, hvordan du gør:

Giv kunderne mulighed for at booke sessioner uden at sende beskeder

Automatiser påmindelser for at reducere antallet af udeblivelser

Book klasser eller individuelle sessioner på forhånd

Bloker hviledage og personlig tid

Del bookinglinks i din biografi eller via WhatsApp

Hvad Doodle hjælper dig med at gøre

Opret en aftale-side med din tilgængelighed

Lad klienter vælge en tid - uden at skulle logge ind

Tilføj gruppesessioner og tillad flere deltagere

Opsæt automatiske e-mail-påmindelser (Pro-funktion)

Synkroniser med din Google- eller Outlook-kalender

Administrer bookinger fra din mobiltelefon eller computer

Visualiser kommende sessioner i et enkelt dashboard

Funktioner tilgængelige nu

Funktion Tilgængelig? Bemærkninger Planlægning af gruppesessioner Ja, det er muligt Opret afstemninger eller bookingsider med ledige pladser Book 1:1-sessioner Ja, ubegrænset Ubegrænset, med valgfri buffertid Integration af kalender Ja, i Google, Outlook, Apple Personlig branding (logo/farver) Pro Fremvis dit fitnesscenters/studios branding Påmindelser til deltagere Pro E-mail-påmindelser for at reducere udeblivelser Skriv links til bio eller sociale netværk Ja, det virker Fungerer på Instagram, WhatsApp, Linktree osv. Støtte til medværter (to instruktører) ⚠️ Delvis Kun på bookingsiden Grænser for klassestørrelse Ja Indstil det maksimale antal deltagere Opkrævning af betaling Ja Integration med Stripe til booking af betalinger Upload af fitnessplaner Ikke endnu Ingen understøttelse af upload af PDF'er/dokumenter Kontrol af fremmøde Ikke endnu Intet eksport- eller sporingsmodul endnu Kundeportal Ikke endnu Ingen login-baseret administration for kunder

Hvad der mangler (indtil videre)

Nogle avancerede studiefunktioner er stadig på køreplanen. Trænere, der har brug for betalingsopkrævning, filuploads (f.eks. fitnessplaner) eller kundelogins, har muligvis brug for yderligere værktøjer indtil videre. Doodle holder alting let og enkelt - ingen konfigurationshovedpine.

Hvorfor undervisere elsker Doodle

Det er et pålideligt værktøj, som dine kunder sikkert allerede kender - ingen besværligheder eller komplicerede registreringer.

Bookingsiden er din indgangsportal: den giver dig et rent og professionelt førstehåndsindtryk.

Du kan dele dit link i biografien eller via en besked, give kunderne mulighed for at vælge et tidsrum og acceptere betalinger med det samme.

Designet til at være hurtigt, enkelt og kompatibelt med mobile enheder - du har ikke brug for en app.

"Doodle har gjort det meget nemt at administrere mine ugentlige gymnastiktimer. Jeg deler et link, og kunderne vælger bare deres plads. Jeg plejede at gå glip af beskeder - nu dobbeltbooker jeg aldrig mere." - Rosa V., pilatesinstruktør, Berlin

Vigtig lektion

Hvis du vil bruge mindre tid på at sende sms'er og mere tid på at træne, er Doodle den nemmeste måde at starte på. Du kan oprette et link på få minutter, og dine klienter behøver ikke at installere eller registrere noget.

Det er nemt for dig. Nemmere for dig og dine kunder.

Du kan bruge den gratis plan eller prøve Pro med påmindelser og branding.

FAQ: Planlægningsværktøjer til fitnessinstruktører

Er Doodle gratis for fitnessinstruktører?

Ja! Du kan bruge den gratis plan til simpel planlægning. Pro tilføjer funktioner som påmindelser, branding og grænser for gruppehold.

Kan jeg tilføje mit logo eller mine brandfarver?

Ja, med en Pro- eller Team-plan.

Fungerer det for mobile klienter?

Ja, helt sikkert. Kunderne kan foretage bookinger på deres telefoner uden at have brug for en app eller konto.

Kan jeg bruge Doodle til tilbagevendende klasser?

Ja, du kan oprette ugentlige tilbagevendende skemaer.

Kan kunderne uploade formularer eller fitnessplaner?

Ikke direkte. Du skal dele dem separat (f.eks. Google Drive, WhatsApp).

Kan jeg tage imod betalinger?

Ja - Doodle understøtter integration med Stripe, så du kan opkræve betaling direkte, når nogen booker en session. Det tager kun et par minutter at sætte op.