La mejor herramienta de programación para entrenadores de fitness

Tiempo de lectura: 4 minutos

Limara Schellenberg
Actualizado: 3 dic 2025

    Doodle es una de las mejores herramientas de programación para instructores de fitness, que te ayuda a reservar sesiones individuales o de grupo sin intercambiar mensajes. Funciona en ordenadores o dispositivos móviles, y tus clientes no necesitan crear una cuenta. Puedes compartir tu enlace de reserva en cualquier lugar (como Instagram o WhatsApp), aceptar pagos con Stripe y enviar recordatorios automáticos (plan Pro). Tanto si eres entrenador personal como si impartes clases semanales, Doodle te ofrece una forma sencilla y profesional de gestionar tu calendario, sin necesidad de aplicación.

    Cuando estás empezando como instructor de fitness, gestionar algunas sesiones de clientes mediante mensajes y llamadas puede parecer fácil e incluso personal. Pero a medida que el boca a boca se extiende y tu agenda se llena, este enfoque se convierte rápidamente en un caos. Es entonces cuando llega el momento de cambiar a una herramienta de reservas que se ocupe de las reservas por ti.

    Por qué los instructores de fitness necesitan un software de reservas

    Una gran herramienta de planificación puede ahorrarte horas cada semana e incluso ayudarte a hacer crecer tu negocio. He aquí cómo:

    • Permite a los clientes reservar sesiones sin enviar mensajes

    • Automatiza los recordatorios para reducir el número de inasistencias

    • Reserva clases o sesiones individuales con antelación

    • Bloquea días de descanso y tiempo personal

    • Comparte enlaces de reserva en tu biografía o por WhatsApp

    Lo que Doodle te ayuda a hacer

    • Crear una página de citas con tu disponibilidad

    • Permitir que los clientes elijan una hora, sin necesidad de iniciar sesión

    • Añadir sesiones de grupo y permitir múltiples participantes

    • Configurar recordatorios automáticos por correo electrónico (función Pro)

    • Sincronizar con tu calendario de Google o Outlook

    • Gestiona las reservas desde tu móvil u ordenador

    • Visualiza las próximas sesiones en un sencillo panel de control

    Funciones disponibles ahora

    Función

    ¿Está disponible?

    Notas

    Programar sesiones de grupo

    Crear encuestas o páginas de reserva con plazas libres

    Reservar sesiones 1:1

    Ilimitadas, con tiempo de reserva opcional

    Integración con el calendario

    Google, Outlook, Apple

    Marca personalizada (logotipo/colores)

    Pro

    Muestra la marca de tu gimnasio/estudio

    Recordatorios para los participantes

    Pro

    Recordatorios por correo electrónico para reducir las ausencias

    Garabatear enlaces a biografía o redes sociales

    Funciona en Instagram, WhatsApp, Linktree, etc.

    Soporte para coanfitriones (dos instructores)

    Parcial

    Sólo en la página de reserva

    Límites de tamaño de las clases

    Establece el número máximo de participantes

    Cobro de pagos

    Integración con Stripe para pagos de reservas

    Subir planes de fitness

    Todavía no

    No admite la carga de PDF/documentos

    Control de asistencia

    Todavía no

    Aún no hay módulo de exportación o seguimiento

    Portal del cliente

    Todavía no

    No hay gestión basada en el inicio de sesión para los clientes

    Lo que falta (por ahora)

    Algunas funciones avanzadas del estudio siguen en la hoja de ruta. Los entrenadores que necesiten cobrar pagos, subir archivos (por ejemplo, planes de fitness) o el inicio de sesión de los clientes pueden necesitar herramientas adicionales por el momento. Doodle lo mantiene todo ligero y sencillo, sin quebraderos de cabeza de configuración.

    Por qué a los entrenadores les encanta Doodle

    • Es una herramienta fiable que tus clientes probablemente ya conocen: sin complicaciones ni registros complicados.

    • La página de reserva es tu puerta de entrada: te da una primera impresión limpia y profesional.

    • Puedes compartir tu enlace en la biografía o por mensaje, permitir a los clientes elegir una franja horaria y aceptar pagos al instante.

    • Diseñado para ser rápido, sencillo y compatible con dispositivos móviles: no necesitas una aplicación.

    "Doodle me ha facilitado mucho la gestión de mis clases semanales de gimnasia. Comparto un enlace y los clientes simplemente eligen su plaza. Antes me perdía los mensajes, ahora ya nunca hago doble reserva" - Rosa V., instructora de Pilates, Berlín

    Lección clave

    Si quieres pasar menos tiempo enviando mensajes y más entrenando, Doodle es la forma más sencilla de empezar. Puedes crear un enlace en minutos, y tus clientes no necesitan instalar ni registrar nada.

    • Más fácil para ti. Más fácil para ti y para tus clientes.

    • Puedes utilizar el plan gratuito o probar el Pro con recordatorios y marca.

    FAQ: Herramientas de programación para instructores de fitness

    ¿Doodle es gratuito para los instructores de fitness?

    Sí, puedes utilizar el plan gratuito para una programación sencilla. Pro añade funciones como recordatorios, marca y límites de clases en grupo.

    ¿Puedo añadir mi logotipo o los colores de mi marca?

    Sí, con un plan Pro o Equipo.

    ¿Funciona con clientes móviles?

    Por supuesto. Los clientes pueden hacer reservas en sus teléfonos sin necesidad de una aplicación o cuenta.

    ¿Puedo utilizar Doodle para clases recurrentes?

    Sí, puedes crear horarios semanales recurrentes.

    ¿Pueden los clientes subir formularios o planes de fitness?

    No directamente. Tendrán que compartirlos por separado (por ejemplo, Google Drive, WhatsApp).

    ¿Puedo aceptar pagos?

    Sí - Doodle admite la integración con Stripe para que puedas cobrar los pagos directamente cuando alguien reserva una sesión. Sólo se tarda unos minutos en configurarlo.

