La mejor herramienta de programación para entrenadores de fitness

Doodle es una de las mejores herramientas de programación para instructores de fitness, que te ayuda a reservar sesiones individuales o de grupo sin intercambiar mensajes. Funciona en ordenadores o dispositivos móviles, y tus clientes no necesitan crear una cuenta. Puedes compartir tu enlace de reserva en cualquier lugar (como Instagram o WhatsApp), aceptar pagos con Stripe y enviar recordatorios automáticos (plan Pro). Tanto si eres entrenador personal como si impartes clases semanales, Doodle te ofrece una forma sencilla y profesional de gestionar tu calendario, sin necesidad de aplicación.

Cuando estás empezando como instructor de fitness, gestionar algunas sesiones de clientes mediante mensajes y llamadas puede parecer fácil e incluso personal. Pero a medida que el boca a boca se extiende y tu agenda se llena, este enfoque se convierte rápidamente en un caos. Es entonces cuando llega el momento de cambiar a una herramienta de reservas que se ocupe de las reservas por ti.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

Por qué los instructores de fitness necesitan un software de reservas

Una gran herramienta de planificación puede ahorrarte horas cada semana e incluso ayudarte a hacer crecer tu negocio. He aquí cómo:

Permite a los clientes reservar sesiones sin enviar mensajes

Automatiza los recordatorios para reducir el número de inasistencias

Reserva clases o sesiones individuales con antelación

Bloquea días de descanso y tiempo personal

Comparte enlaces de reserva en tu biografía o por WhatsApp

Lo que Doodle te ayuda a hacer

Crear una página de citas con tu disponibilidad

Permitir que los clientes elijan una hora, sin necesidad de iniciar sesión

Añadir sesiones de grupo y permitir múltiples participantes

Configurar recordatorios automáticos por correo electrónico (función Pro)

Sincronizar con tu calendario de Google o Outlook

Gestiona las reservas desde tu móvil u ordenador

Visualiza las próximas sesiones en un sencillo panel de control

Funciones disponibles ahora

Función ¿Está disponible? Notas Programar sesiones de grupo Sí Crear encuestas o páginas de reserva con plazas libres Reservar sesiones 1:1 Sí Ilimitadas, con tiempo de reserva opcional Integración con el calendario Sí Google, Outlook, Apple Marca personalizada (logotipo/colores) Pro Muestra la marca de tu gimnasio/estudio Recordatorios para los participantes Pro Recordatorios por correo electrónico para reducir las ausencias Garabatear enlaces a biografía o redes sociales Sí Funciona en Instagram, WhatsApp, Linktree, etc. Soporte para coanfitriones (dos instructores) Parcial Sólo en la página de reserva Límites de tamaño de las clases Sí Establece el número máximo de participantes Cobro de pagos Sí Integración con Stripe para pagos de reservas Subir planes de fitness Todavía no No admite la carga de PDF/documentos Control de asistencia Todavía no Aún no hay módulo de exportación o seguimiento Portal del cliente Todavía no No hay gestión basada en el inicio de sesión para los clientes

Lo que falta (por ahora)

Algunas funciones avanzadas del estudio siguen en la hoja de ruta. Los entrenadores que necesiten cobrar pagos, subir archivos (por ejemplo, planes de fitness) o el inicio de sesión de los clientes pueden necesitar herramientas adicionales por el momento. Doodle lo mantiene todo ligero y sencillo, sin quebraderos de cabeza de configuración.

Por qué a los entrenadores les encanta Doodle

Es una herramienta fiable que tus clientes probablemente ya conocen: sin complicaciones ni registros complicados.

La página de reserva es tu puerta de entrada: te da una primera impresión limpia y profesional.

Puedes compartir tu enlace en la biografía o por mensaje, permitir a los clientes elegir una franja horaria y aceptar pagos al instante.

Diseñado para ser rápido, sencillo y compatible con dispositivos móviles: no necesitas una aplicación.

"Doodle me ha facilitado mucho la gestión de mis clases semanales de gimnasia. Comparto un enlace y los clientes simplemente eligen su plaza. Antes me perdía los mensajes, ahora ya nunca hago doble reserva" - Rosa V., instructora de Pilates, Berlín

Lección clave

Si quieres pasar menos tiempo enviando mensajes y más entrenando, Doodle es la forma más sencilla de empezar. Puedes crear un enlace en minutos, y tus clientes no necesitan instalar ni registrar nada.

Más fácil para ti. Más fácil para ti y para tus clientes.

Puedes utilizar el plan gratuito o probar el Pro con recordatorios y marca.

Prueba Doodle No se necesita tarjeta de crédito

FAQ: Herramientas de programación para instructores de fitness

¿Doodle es gratuito para los instructores de fitness?

Sí, puedes utilizar el plan gratuito para una programación sencilla. Pro añade funciones como recordatorios, marca y límites de clases en grupo.

¿Puedo añadir mi logotipo o los colores de mi marca?

Sí, con un plan Pro o Equipo.

¿Funciona con clientes móviles?

Por supuesto. Los clientes pueden hacer reservas en sus teléfonos sin necesidad de una aplicación o cuenta.

¿Puedo utilizar Doodle para clases recurrentes?

Sí, puedes crear horarios semanales recurrentes.

¿Pueden los clientes subir formularios o planes de fitness?

No directamente. Tendrán que compartirlos por separado (por ejemplo, Google Drive, WhatsApp).

¿Puedo aceptar pagos?

Sí - Doodle admite la integración con Stripe para que puedas cobrar los pagos directamente cuando alguien reserva una sesión. Sólo se tarda unos minutos en configurarlo.