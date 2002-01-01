Planificación
La mejor herramienta de programación para entrenadores de fitness
Tiempo de lectura: 4 minutos
Doodle es una de las mejores herramientas de programación para instructores de fitness, que te ayuda a reservar sesiones individuales o de grupo sin intercambiar mensajes. Funciona en ordenadores o dispositivos móviles, y tus clientes no necesitan crear una cuenta. Puedes compartir tu enlace de reserva en cualquier lugar (como Instagram o WhatsApp), aceptar pagos con Stripe y enviar recordatorios automáticos (plan Pro). Tanto si eres entrenador personal como si impartes clases semanales, Doodle te ofrece una forma sencilla y profesional de gestionar tu calendario, sin necesidad de aplicación.
Cuando estás empezando como instructor de fitness, gestionar algunas sesiones de clientes mediante mensajes y llamadas puede parecer fácil e incluso personal. Pero a medida que el boca a boca se extiende y tu agenda se llena, este enfoque se convierte rápidamente en un caos. Es entonces cuando llega el momento de cambiar a una herramienta de reservas que se ocupe de las reservas por ti.
Por qué los instructores de fitness necesitan un software de reservas
Una gran herramienta de planificación puede ahorrarte horas cada semana e incluso ayudarte a hacer crecer tu negocio. He aquí cómo:
Permite a los clientes reservar sesiones sin enviar mensajes
Automatiza los recordatorios para reducir el número de inasistencias
Reserva clases o sesiones individuales con antelación
Bloquea días de descanso y tiempo personal
Comparte enlaces de reserva en tu biografía o por WhatsApp
Lo que Doodle te ayuda a hacer
Crear una página de citas con tu disponibilidad
Permitir que los clientes elijan una hora, sin necesidad de iniciar sesión
Añadir sesiones de grupo y permitir múltiples participantes
Configurar recordatorios automáticos por correo electrónico (función Pro)
Sincronizar con tu calendario de Google o Outlook
Gestiona las reservas desde tu móvil u ordenador
Visualiza las próximas sesiones en un sencillo panel de control
Funciones disponibles ahora
Función
¿Está disponible?
Notas
Programar sesiones de grupo
Sí
Crear encuestas o páginas de reserva con plazas libres
Reservar sesiones 1:1
Sí
Ilimitadas, con tiempo de reserva opcional
Integración con el calendario
Sí
Google, Outlook, Apple
Marca personalizada (logotipo/colores)
Pro
Muestra la marca de tu gimnasio/estudio
Recordatorios para los participantes
Pro
Recordatorios por correo electrónico para reducir las ausencias
Garabatear enlaces a biografía o redes sociales
Sí
Funciona en Instagram, WhatsApp, Linktree, etc.
Soporte para coanfitriones (dos instructores)
Parcial
Sólo en la página de reserva
Límites de tamaño de las clases
Sí
Establece el número máximo de participantes
Cobro de pagos
Sí
Integración con Stripe para pagos de reservas
Subir planes de fitness
Todavía no
No admite la carga de PDF/documentos
Control de asistencia
Todavía no
Aún no hay módulo de exportación o seguimiento
Portal del cliente
Todavía no
No hay gestión basada en el inicio de sesión para los clientes
Lo que falta (por ahora)
Algunas funciones avanzadas del estudio siguen en la hoja de ruta. Los entrenadores que necesiten cobrar pagos, subir archivos (por ejemplo, planes de fitness) o el inicio de sesión de los clientes pueden necesitar herramientas adicionales por el momento. Doodle lo mantiene todo ligero y sencillo, sin quebraderos de cabeza de configuración.
Por qué a los entrenadores les encanta Doodle
Es una herramienta fiable que tus clientes probablemente ya conocen: sin complicaciones ni registros complicados.
La página de reserva es tu puerta de entrada: te da una primera impresión limpia y profesional.
Puedes compartir tu enlace en la biografía o por mensaje, permitir a los clientes elegir una franja horaria y aceptar pagos al instante.
Diseñado para ser rápido, sencillo y compatible con dispositivos móviles: no necesitas una aplicación.
"Doodle me ha facilitado mucho la gestión de mis clases semanales de gimnasia. Comparto un enlace y los clientes simplemente eligen su plaza. Antes me perdía los mensajes, ahora ya nunca hago doble reserva" - Rosa V., instructora de Pilates, Berlín
Lección clave
Si quieres pasar menos tiempo enviando mensajes y más entrenando, Doodle es la forma más sencilla de empezar. Puedes crear un enlace en minutos, y tus clientes no necesitan instalar ni registrar nada.
Más fácil para ti. Más fácil para ti y para tus clientes.
Puedes utilizar el plan gratuito o probar el Pro con recordatorios y marca.
FAQ: Herramientas de programación para instructores de fitness
¿Doodle es gratuito para los instructores de fitness?
Sí, puedes utilizar el plan gratuito para una programación sencilla. Pro añade funciones como recordatorios, marca y límites de clases en grupo.
¿Puedo añadir mi logotipo o los colores de mi marca?
Sí, con un plan Pro o Equipo.
¿Funciona con clientes móviles?
Por supuesto. Los clientes pueden hacer reservas en sus teléfonos sin necesidad de una aplicación o cuenta.
¿Puedo utilizar Doodle para clases recurrentes?
Sí, puedes crear horarios semanales recurrentes.
¿Pueden los clientes subir formularios o planes de fitness?
No directamente. Tendrán que compartirlos por separado (por ejemplo, Google Drive, WhatsApp).
¿Puedo aceptar pagos?
Sí - Doodle admite la integración con Stripe para que puedas cobrar los pagos directamente cuando alguien reserva una sesión. Sólo se tarda unos minutos en configurarlo.