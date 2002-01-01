A melhor ferramenta de agendamento para instrutores de fitness

O Doodle é uma das melhores ferramentas de agendamento para instrutores de fitness, ajudando você a agendar sessões individuais ou em grupo sem troca de mensagens. Ele funciona em computadores ou dispositivos móveis, e seus clientes não precisam criar uma conta. Você pode compartilhar seu link de agendamento em qualquer lugar (como Instagram ou WhatsApp), aceitar pagamentos com o Stripe e enviar lembretes automáticos (plano Pro). Quer você seja um personal trainer ou tenha aulas semanais, o Doodle oferece uma maneira simples e profissional de gerenciar seu calendário - não é necessário um aplicativo.

Quando você está apenas começando como instrutor de fitness, gerenciar algumas sessões de clientes por meio de mensagens e chamadas pode parecer fácil e até mesmo pessoal. Mas, à medida que o boca a boca se espalha e sua agenda fica cheia, essa abordagem rapidamente se torna caótica. É quando chega a hora de mudar para uma ferramenta de agendamento que cuida das reservas para você.

Por que os instrutores de fitness precisam de um software de agendamento

Uma ótima ferramenta de agendamento pode economizar horas toda semana e até mesmo ajudar você a expandir seus negócios. Veja como:

Permita que os clientes agendem sessões sem enviar mensagens

Automatize os lembretes para reduzir o número de não comparecimentos

Agende aulas ou sessões individuais com antecedência

Bloqueie dias de descanso e tempo pessoal

Compartilhe links de agendamento em sua biografia ou via WhatsApp

O que o Doodle ajuda você a fazer

Criar uma página de agendamento com sua disponibilidade

Permitir que os clientes escolham um horário - não é necessário fazer login

Adicionar sessões em grupo e permitir vários participantes

Configurar lembretes automáticos por e-mail (recurso Pro)

Sincronizar com seu calendário do Google ou do Outlook

Gerencie as reservas no celular ou no computador

Visualize as próximas sessões em um painel simples

Recursos disponíveis agora

Recurso Disponível? Observações Agendamento de sessões em grupo Sim Crie enquetes ou páginas de agendamento com vagas Agendamento de sessões 1:1 Sim Ilimitado, com tempo de buffer opcional Integração com o calendário Sim Google, Outlook, Apple Marca personalizada (logotipo/cores) Pro Mostre a marca de sua academia/estúdio Lembretes para os participantes Pro Lembretes por e-mail para reduzir o não comparecimento Links de rabiscos para biografia ou redes sociais Sim Funciona no Instagram, WhatsApp, Linktree etc. Suporte a co-anfitriões (dois instrutores) Parcial Somente na página de reserva Limites de tamanho da turma Sim Defina o número máximo de participantes Cobrança de pagamento Sim Integração com o Stripe para pagamentos de reservas Upload de planos de condicionamento físico Ainda não Não há suporte para upload de PDFs/documentos Controle de presença Ainda não Ainda não há módulo de exportação ou rastreamento Portal do cliente Ainda não Não há gerenciamento baseado em login para clientes

O que está faltando (por enquanto)

Alguns recursos avançados do estúdio ainda estão no roteiro. Os instrutores que precisam de cobrança de pagamentos, uploads de arquivos (por exemplo, planos de condicionamento físico) ou logins de clientes podem precisar de ferramentas adicionais por enquanto. O Doodle mantém tudo leve e simples - sem dores de cabeça de configuraç�ão.

Por que os treinadores adoram o Doodle

É uma ferramenta confiável que seus clientes provavelmente já conhecem - sem confusão ou registros complicados.

A página de reservas é a sua porta de entrada: ela dá a você uma primeira impressão limpa e profissional.

Você pode compartilhar seu link na biografia ou por mensagem, permitir que os clientes escolham um horário e aceitar pagamentos instantaneamente.

Projetada para ser rápida, simples e compatível com dispositivos móveis - você não precisa de um aplicativo.

"O Doodle tornou muito fácil administrar minhas aulas semanais de ginástica. Eu compartilho um link e os clientes simplesmente escolhem seu lugar. Eu costumava perder mensagens - agora nunca mais faço reservas duplas." - Rosa V., instrutora de Pilates, Berlim

Principal lição

Se você quiser passar menos tempo enviando mensagens de texto e mais tempo treinando, o Doodle é a maneira mais simples de começar. Você pode criar um link em minutos, e seus clientes não precisam instalar nem registrar nada.

Fácil para você. Mais fácil para você e para seus clientes.

Você pode usar o plano gratuito ou experimentar o Pro com lembretes e marca.

PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramentas de agendamento para instrutores de fitness

O Doodle é gratuito para instrutores de fitness?

Sim! Você pode usar o plano gratuito para agendamento simples. O Pro adiciona recursos como lembretes, marca e limites de aulas em grupo.

Posso adicionar o logotipo ou as cores da minha marca?

Sim, com um plano Pro ou Team.

Ele funciona para clientes móveis?

Com certeza. Os clientes podem fazer reservas em seus telefones sem precisar de um aplicativo ou conta.

Posso usar o Doodle para aulas recorrentes?

Sim. Você pode criar horários recorrentes semanalmente.

Os clientes podem carregar formulários ou planos de condicionamento físico?

Não diretamente. Você precisará compartilhá-los separadamente (por exemplo, Google Drive, WhatsApp).

Posso aceitar pagamentos?

Sim - o Doodle oferece suporte à integração com o Stripe para que você possa cobrar pagamentos diretamente quando alguém reservar uma sessão. A configuração leva apenas alguns minutos.