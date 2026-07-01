Det bästa schemaläggningsverktyget för tränare

Doodle är en av de bästa planeringsverktyg för träningsinstruktörer, som hjälper dig att boka individuella eller gruppträningar utan att behöva skicka meddelanden. Det fungerar på både datorer och mobila enheter, och dina kunder behöver inte skapa något konto. Du kan dela din bokningslänk var som helst (till exempel på Instagram eller WhatsApp), ta emot betalningar via Stripe och skicka automatiska påminnelser (Doodle Pro). Oavsett om du är personlig tränare eller håller veckovisa pass erbjuder Doodle ett enkelt och professionellt sätt att hantera din kalender – ingen app krävs.

Inledning

När man precis har börjat som träningsinstruktör kan det kännas enkelt och till och med personligt att hantera några få kundträningar via meddelanden och telefonsamtal. Men när ryktet sprider sig och din kalender fylls upp blir det snabbt kaotiskt. Då är det dags att byta till ett bokningsverktyg som sköter bokningarna åt dig.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Varför träningsinstruktörer behöver schemaläggningsprogram

Ett bra schemaläggningsverktyg kan spara dig flera timmar varje vecka och till och med hjälpa dig att utveckla din verksamhet. Så här fungerar det:

Gör det möjligt för kunder att boka sessioner utan att behöva skicka meddelanden

Automatisera påminnelser för att minska antalet uteblivna besök

Boka lektioner eller enskilda sessioner i förväg

Planera in vilodagar och tid för dig själv

Dela länkar till tidsbokningar i din biografi eller via WhatsApp

Vad Doodle hjälper dig med

Skapa en bokningssida beroende på när du har tid

Låt kunderna välja en tid – ingen inloggning krävs

Lägg till gruppmöten och möjliggöra flera deltagare

Inställningar automatiska påminnelser via e-post (Pro-funktion)

Synkronisera med din Google- eller Outlook-kalendern

Hantera bokningar från din mobiltelefon eller dator

Se kommande sessioner i en överskådlig översiktssida

Funktioner som finns tillgängliga just nu

Funktion Finns det? Anmärkningar Planering av gruppmöten Ja Skapa omröstningar eller Booking Pages med lediga platser Planering av 1:1-möten Ja Obegränsat, med valfri buffertid Kalenderintegration Ja Google, Outlook, Apple Anpassad varumärkesprofil (logotyp/färger) Fördelar Lyft fram ditt gyms/ditt studios varumärke Påminnelser till deltagarna Fördelar Påminnelser via e-post för att minska antalet uteblivna besök Länkar till biografi eller sociala medier Ja Fungerar på Instagram, WhatsApp, Linktree m.fl. Stöd för medvärdar (två instruktörer) Delvis Endast på Booking Page Begränsningar av klassstorleken Ja Ange det maximala antalet deltagare Inkasso Ja Integration med Stripe för betalningar vid bokning Ladda upp träningsprogram Inte än Det finns inget stöd för att ladda upp PDF-filer/dokument Närvarokontroll Inte än Det finns ännu ingen export- eller spårningsmodul Kundportal Inte än Ingen inloggningsbaserad hantering för kunder

Vad som saknas (för tillfället)

Vissa avancerade studiofunktioner finns fortfarande på utvecklingsplanen. Tränare som behöver hantera betalningar, ladda upp filer (t.ex. träningsprogram) eller hantera kundinloggningar kan behöva ytterligare verktyg tills vidare. Doodle håller allt enkelt och smidigt – utan krångliga inställningar.

Varför tränare älskar Doodle

Det är ett pålitligt verktyg som dina kunder förmodligen redan känner till – utan krångel eller komplicerade registreringar.

The Booking Page is your ingång: it gives you a clean and professional first impression.

Du kan dela din länk i biografin eller via meddelande, låta kunderna välja en tid och ta emot betalningar direkt.

Utvecklad för att vara snabb, enkel och kompatibel med mobila enheter – du behöver ingen app.

"Doodle har gjort det väldigt enkelt att hantera mina veckovisa gympass. Jag delar en länk och kunderna väljer helt enkelt vilken tid de vill ha. Förut missade jag ofta meddelanden – nu händer det aldrig längre att jag bokar in två pass samtidigt." – Rosa V., pilatesinstruktör, Berlin

Viktig lärdom

Om du vill lägga mindre tid på att skicka sms och mer tid på träning är Doodle det enklaste sättet att komma igång. Du kan skapa en länk på några minuter, och dina kunder behöver varken installera eller registrera sig någonstans.

Enkelt för dig. Ännu enklare för dig och dina kunder.

Du kan använda gratisversionen eller prova Pro-versionen med påminnelser och anpassning av varumärket.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Vanliga frågor: Schemaläggningsverktyg för träningsinstruktörer

Är Doodle gratis för träningsinstruktörer?

Ja! Du kan använda gratisversionen för enkel schemaläggning. Pro-versionen erbjuder ytterligare funktioner som påminnelser, anpassning av varumärket och begränsningar för gruppklasser.

Kan jag lägga till min logotyp eller mina varumärkesfärger?

Ja, med ett Pro- eller Team-abonnemang.

Fungerar det för mobilklienter?

Absolut. Kunderna kan boka via sina mobiltelefoner utan att behöva någon app eller något konto.

Kan jag använda Doodle för återkommande lektioner?

Ja. Du kan skapa scheman som återkommer varje vecka.

Kan kunderna ladda upp formulär eller träningsprogram?

Inte direkt. Du måste dela dem separat (t.ex. via Google Drive eller WhatsApp).

Kan jag ta emot betalningar?

Ja – Doodle stöder integration med Stripe så att du kan ta emot betalningar direkt när någon bokar en session. Det tar bara några minuter att ställa in.