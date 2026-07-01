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Schemaläggning

Det bästa schemaläggningsverktyget för tränare

Read Time: 4 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Fitness trainer with a client.

Doodle är en av de bästa planeringsverktyg för träningsinstruktörer, som hjälper dig att boka individuella eller gruppträningar utan att behöva skicka meddelanden. Det fungerar på både datorer och mobila enheter, och dina kunder behöver inte skapa något konto. Du kan dela din bokningslänk var som helst (till exempel på Instagram eller WhatsApp), ta emot betalningar via Stripe och skicka automatiska påminnelser (Doodle Pro). Oavsett om du är personlig tränare eller håller veckovisa pass erbjuder Doodle ett enkelt och professionellt sätt att hantera din kalender – ingen app krävs.

Inledning

När man precis har börjat som träningsinstruktör kan det kännas enkelt och till och med personligt att hantera några få kundträningar via meddelanden och telefonsamtal. Men när ryktet sprider sig och din kalender fylls upp blir det snabbt kaotiskt. Då är det dags att byta till ett bokningsverktyg som sköter bokningarna åt dig.

Inget kreditkort krävs

Varför träningsinstruktörer behöver schemaläggningsprogram

Ett bra schemaläggningsverktyg kan spara dig flera timmar varje vecka och till och med hjälpa dig att utveckla din verksamhet. Så här fungerar det:

  • Gör det möjligt för kunder att boka sessioner utan att behöva skicka meddelanden

  • Automatisera påminnelser för att minska antalet uteblivna besök

  • Boka lektioner eller enskilda sessioner i förväg

  • Planera in vilodagar och tid för dig själv

  • Dela länkar till tidsbokningar i din biografi eller via WhatsApp

Vad Doodle hjälper dig med

  • Skapa en bokningssida beroende på när du har tid

  • Låt kunderna välja en tid – ingen inloggning krävs

  • Lägg till gruppmöten och möjliggöra flera deltagare

  • Inställningar automatiska påminnelser via e-post (Pro-funktion)

  • Synkronisera med din Google- eller Outlook-kalendern

  • Hantera bokningar från din mobiltelefon eller dator

  • Se kommande sessioner i en överskådlig översiktssida

Funktioner som finns tillgängliga just nu

Funktion

Finns det?

Anmärkningar

Planering av gruppmöten

Ja

Skapa omröstningar eller Booking Pages med lediga platser

Planering av 1:1-möten

Ja

Obegränsat, med valfri buffertid

Kalenderintegration

Ja

Google, Outlook, Apple

Anpassad varumärkesprofil (logotyp/färger)

Fördelar

Lyft fram ditt gyms/ditt studios varumärke

Påminnelser till deltagarna

Fördelar

Påminnelser via e-post för att minska antalet uteblivna besök

Länkar till biografi eller sociala medier

Ja

Fungerar på Instagram, WhatsApp, Linktree m.fl.

Stöd för medvärdar (två instruktörer)

Delvis

Endast på Booking Page

Begränsningar av klassstorleken

Ja

Ange det maximala antalet deltagare

Inkasso

Ja

Integration med Stripe för betalningar vid bokning

Ladda upp träningsprogram

Inte än

Det finns inget stöd för att ladda upp PDF-filer/dokument

Närvarokontroll

Inte än

Det finns ännu ingen export- eller spårningsmodul

Kundportal

Inte än

Ingen inloggningsbaserad hantering för kunder

Vad som saknas (för tillfället)

Vissa avancerade studiofunktioner finns fortfarande på utvecklingsplanen. Tränare som behöver hantera betalningar, ladda upp filer (t.ex. träningsprogram) eller hantera kundinloggningar kan behöva ytterligare verktyg tills vidare. Doodle håller allt enkelt och smidigt – utan krångliga inställningar.

Varför tränare älskar Doodle

  • Det är ett pålitligt verktyg som dina kunder förmodligen redan känner till – utan krångel eller komplicerade registreringar.

  • The Booking Page is your ingång: it gives you a clean and professional first impression.

  • Du kan dela din länk i biografin eller via meddelande, låta kunderna välja en tid och ta emot betalningar direkt.

  • Utvecklad för att vara snabb, enkel och kompatibel med mobila enheter – du behöver ingen app.

"Doodle har gjort det väldigt enkelt att hantera mina veckovisa gympass. Jag delar en länk och kunderna väljer helt enkelt vilken tid de vill ha. Förut missade jag ofta meddelanden – nu händer det aldrig längre att jag bokar in två pass samtidigt." – Rosa V., pilatesinstruktör, Berlin

Viktig lärdom

Om du vill lägga mindre tid på att skicka sms och mer tid på träning är Doodle det enklaste sättet att komma igång. Du kan skapa en länk på några minuter, och dina kunder behöver varken installera eller registrera sig någonstans.

  • Enkelt för dig. Ännu enklare för dig och dina kunder.

  • Du kan använda gratisversionen eller prova Pro-versionen med påminnelser och anpassning av varumärket.

Inget kreditkort krävs

Vanliga frågor: Schemaläggningsverktyg för träningsinstruktörer

Är Doodle gratis för träningsinstruktörer?

Ja! Du kan använda gratisversionen för enkel schemaläggning. Pro-versionen erbjuder ytterligare funktioner som påminnelser, anpassning av varumärket och begränsningar för gruppklasser.

Kan jag lägga till min logotyp eller mina varumärkesfärger?

Ja, med ett Pro- eller Team-abonnemang.

Fungerar det för mobilklienter?

Absolut. Kunderna kan boka via sina mobiltelefoner utan att behöva någon app eller något konto.

Kan jag använda Doodle för återkommande lektioner?

Ja. Du kan skapa scheman som återkommer varje vecka.

Kan kunderna ladda upp formulär eller träningsprogram?

Inte direkt. Du måste dela dem separat (t.ex. via Google Drive eller WhatsApp).

Kan jag ta emot betalningar?

Ja – Doodle stöder integration med Stripe så att du kan ta emot betalningar direkt när någon bokar en session. Det tar bara några minuter att ställa in.

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