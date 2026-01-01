Najlepsze narzędzie do planowania zajęć dla trenerów fitness
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Doodle to jedna z najlepszych narzędzia do planowania dla instruktorów fitnessu, pomagająca w planowaniu sesji indywidualnych lub grupowych bez konieczności wymiany wiadomości. Działa na komputerach i urządzeniach mobilnych, a Twoi klienci nie muszą zakładać konta. Możesz udostępniać link do rezerwacji gdziekolwiek chcesz (np. na Instagramie lub w WhatsApp), przyjmować płatności za pośrednictwem Stripe oraz wysyłać automatyczne przypomnienia (plan Pro). Niezależnie od tego, czy jesteś trenerem personalnym, czy prowadzisz cotygodniowe zajęcia, Doodle oferuje prosty i profesjonalny sposób zarządzania kalendarzem – bez konieczności instalowania aplikacji.
Wprowadzenie
Kiedy dopiero zaczynasz pracę jako instruktor fitness, zarządzanie kilkoma sesjami z klientami za pomocą wiadomości i rozmów telefonicznych może wydawać się łatwe, a nawet osobiste. Jednak w miarę jak rozchodzi się wieść o Tobie, a Twój harmonogram zapełnia się, takie podejście szybko staje się chaotyczne. Wtedy właśnie nadchodzi czas, aby przejść na narzędzie do planowania, które zajmie się rezerwacjami za Ciebie.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Dlaczego instruktorzy fitness potrzebują oprogramowania do planowania zajęć
Doskonałe narzędzie do planowania może zaoszczędzić Ci wiele godzin tygodniowo, a nawet pomóc w rozwoju Twojej firmy. Oto jak:
Umożliw klientom rezerwowanie sesji bez konieczności wysyłania wiadomości
Zautomatyzuj wysyłanie przypomnień, aby zmniejszyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach
Zaplanuj zajęcia lub sesje indywidualne z wyprzedzeniem
Zarezerwuj sobie dni na odpoczynek i czas dla siebie
Udostępnij linki do terminów w swoim opisie lub przez WhatsApp
W czym pomaga Ci Doodle
Utwórz strona z terminami w zależności od Państwa dostępności
Umożliw klientom wybór terminu – bez konieczności logowania się
Dodaj zajęcia grupowe oraz umożliwić udział wielu uczestników
Konfiguracja automatyczne przypomnienia e-mailowe (Funkcja Pro)
Zsynchronizuj z swoim Kalendarz Google lub Outlook
Zarządzaj rezerwacjami za pomocą telefonu komórkowego lub komputera
Zobacz nadchodzące sesje na przejrzystym pulpicie nawigacyjnym
Funkcje dostępne już teraz
Funkcja
Czy jest dostępny?
Uwagi
Planowanie sesji grupowych
Tak
Twórz ankiety lub Booking Pages z dostępnymi terminami
Planowanie sesji indywidualnych
Tak
Nieograniczony, z opcjonalnym czasem buforowania
Integracja z kalendarzem
Tak
Google, Outlook, Apple
Indywidualna identyfikacja wizualna (logo/kolory)
Za
Zaprezentuj wizerunek swojej siłowni/studia
Wskazówki dla uczestników
Za
Powiadomienia e-mailowe mające na celu ograniczenie liczby osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach
Dodaj linki do biografii lub profili w mediach społecznościowych
Tak
Działa na Instagramie, WhatsAppie, Linktree itp.
Wsparcie dla współprowadzących (dwóch instruktorów)
Częściowe
Tylko na Booking Page
Limity liczebności klas
Tak
Ustal maksymalną liczbę uczestników
Pobieranie płatności
Tak
Integracja z serwisem Stripe w celu obsługi płatności za rezerwacje
Prześlij plany treningowe
Jeszcze nie
Brak obsługi przesyłania plików PDF/dokumentów
Kontrola obecności
Jeszcze nie
Nie ma jeszcze modułu eksportu ani śledzenia
Portal dla klientów
Jeszcze nie
Brak możliwości zarządzania opartego na logowaniu dla klientów
Czego (na razie) brakuje
Niektóre zaawansowane funkcje studia są nadal w fazie planowania. Trenerzy, którzy potrzebują funkcji pobierania opłat, przesyłania plików (np. planów treningowych) lub logowania klientów, mogą na razie potrzebować dodatkowych narzędzi. Doodle zapewnia lekkość i prostotę — bez kłopotów z konfiguracją.
Dlaczego trenerzy uwielbiają Doodle
To niezawodne narzędzie, które Twoi klienci prawdopodobnie już znają – bez zbędnych kłopotów i skomplikowanych rejestracji.
Booking Page to Twoja wizytówka: zapewnia przejrzyste i profesjonalne pierwsze wrażenie.
Możesz udostępnić swój link w opisie profilu lub w wiadomości, umożliwić klientom wybór terminu i natychmiast przyjmować płatności.
Zaprojektowany z myślą o szybkości, prostocie i kompatybilności z urządzeniami mobilnymi – nie potrzebujesz aplikacji.
„Dzięki Doodle zarządzanie moimi cotygodniowymi zajęciami na siłowni stało się bardzo proste. Wysyłam link, a klienci po prostu wybierają sobie miejsce. Kiedyś zdarzało mi się przegapić wiadomości – teraz już nigdy nie zdarza mi się zapisać dwóch osób na tę samą godzinę”. – Rosa V., instruktorka pilatesu, Berlin
Najważniejsza lekcja
Jeśli chcesz poświęcać mniej czasu na pisanie wiadomości, a więcej na treningi, Doodle to najprostszy sposób, by zacząć. Link możesz utworzyć w ciągu kilku minut, a Twoi klienci nie muszą niczego instalować ani się rejestrować.
Dla Ciebie to proste. Jeszcze łatwiejsze dla Ciebie i Twoich klientów.
Możesz skorzystać z bezpłatnego planu lub wypróbować wersję Pro z przypomnieniami i możliwością dostosowania wyglądu.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Najczęściej zadawane pytania: Narzędzia do planowania zajęć dla instruktorów fitnessu
Czy aplikacja Doodle jest bezpłatna dla instruktorów fitness?
Tak! Możesz skorzystać z bezpłatnego planu do prostego planowania zajęć. Plan Pro oferuje dodatkowe funkcje, takie jak przypomnienia, personalizacja pod marką oraz limity dotyczące zajęć grupowych.
Czy mogę dodać swoje logo lub kolory firmowe?
Tak, w ramach planu Pro lub Team.
Czy to działa na urządzeniach mobilnych?
Oczywiście. Klienci mogą dokonywać rezerwacji za pomocą telefonów bez konieczności korzystania z aplikacji ani posiadania konta.
Czy mogę korzystać z serwisu Doodle do organizowania cyklicznych zajęć?
Tak. Można tworzyć harmonogramy cykliczne z częstotliwością tygodniową.
Czy klienci mogą przesyłać formularze lub plany treningowe?
Nie bezpośrednio. Trzeba je udostępnić osobno (np. przez Google Drive, WhatsApp).
Czy mogę przyjmować płatności?
Tak – Doodle obsługuje integracja z Stripe dzięki czemu możesz pobierać opłaty bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji sesji. Konfiguracja zajmuje zaledwie kilka minut.