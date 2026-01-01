Najlepsze narzędzie do planowania zajęć dla trenerów fitness

Doodle to jedna z najlepszych narzędzia do planowania dla instruktorów fitnessu, pomagająca w planowaniu sesji indywidualnych lub grupowych bez konieczności wymiany wiadomości. Działa na komputerach i urządzeniach mobilnych, a Twoi klienci nie muszą zakładać konta. Możesz udostępniać link do rezerwacji gdziekolwiek chcesz (np. na Instagramie lub w WhatsApp), przyjmować płatności za pośrednictwem Stripe oraz wysyłać automatyczne przypomnienia (plan Pro). Niezależnie od tego, czy jesteś trenerem personalnym, czy prowadzisz cotygodniowe zajęcia, Doodle oferuje prosty i profesjonalny sposób zarządzania kalendarzem – bez konieczności instalowania aplikacji.

Wprowadzenie

Kiedy dopiero zaczynasz pracę jako instruktor fitness, zarządzanie kilkoma sesjami z klientami za pomocą wiadomości i rozmów telefonicznych może wydawać się łatwe, a nawet osobiste. Jednak w miarę jak rozchodzi się wieść o Tobie, a Twój harmonogram zapełnia się, takie podejście szybko staje się chaotyczne. Wtedy właśnie nadchodzi czas, aby przejść na narzędzie do planowania, które zajmie się rezerwacjami za Ciebie.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Dlaczego instruktorzy fitness potrzebują oprogramowania do planowania zajęć

Doskonałe narzędzie do planowania może zaoszczędzić Ci wiele godzin tygodniowo, a nawet pomóc w rozwoju Twojej firmy. Oto jak:

Umożliw klientom rezerwowanie sesji bez konieczności wysyłania wiadomości

Zautomatyzuj wysyłanie przypomnień, aby zmniejszyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach

Zaplanuj zajęcia lub sesje indywidualne z wyprzedzeniem

Zarezerwuj sobie dni na odpoczynek i czas dla siebie

Udostępnij linki do terminów w swoim opisie lub przez WhatsApp

W czym pomaga Ci Doodle

Utwórz strona z terminami w zależności od Państwa dostępności

Umożliw klientom wybór terminu – bez konieczności logowania się

Dodaj zajęcia grupowe oraz umożliwić udział wielu uczestników

Konfiguracja automatyczne przypomnienia e-mailowe (Funkcja Pro)

Zsynchronizuj z swoim Kalendarz Google lub Outlook

Zarządzaj rezerwacjami za pomocą telefonu komórkowego lub komputera

Zobacz nadchodzące sesje na przejrzystym pulpicie nawigacyjnym

Funkcje dostępne już teraz

Funkcja Czy jest dostępny? Uwagi Planowanie sesji grupowych Tak Twórz ankiety lub Booking Pages z dostępnymi terminami Planowanie sesji indywidualnych Tak Nieograniczony, z opcjonalnym czasem buforowania Integracja z kalendarzem Tak Google, Outlook, Apple Indywidualna identyfikacja wizualna (logo/kolory) Za Zaprezentuj wizerunek swojej siłowni/studia Wskazówki dla uczestników Za Powiadomienia e-mailowe mające na celu ograniczenie liczby osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach Dodaj linki do biografii lub profili w mediach społecznościowych Tak Działa na Instagramie, WhatsAppie, Linktree itp. Wsparcie dla współprowadzących (dwóch instruktorów) Częściowe Tylko na Booking Page Limity liczebności klas Tak Ustal maksymalną liczbę uczestników Pobieranie płatności Tak Integracja z serwisem Stripe w celu obsługi płatności za rezerwacje Prześlij plany treningowe Jeszcze nie Brak obsługi przesyłania plików PDF/dokumentów Kontrola obecności Jeszcze nie Nie ma jeszcze modułu eksportu ani śledzenia Portal dla klientów Jeszcze nie Brak możliwości zarządzania opartego na logowaniu dla klientów

Czego (na razie) brakuje

Niektóre zaawansowane funkcje studia są nadal w fazie planowania. Trenerzy, którzy potrzebują funkcji pobierania opłat, przesyłania plików (np. planów treningowych) lub logowania klientów, mogą na razie potrzebować dodatkowych narzędzi. Doodle zapewnia lekkość i prostotę — bez kłopotów z konfiguracją.

Dlaczego trenerzy uwielbiają Doodle

To niezawodne narzędzie, które Twoi klienci prawdopodobnie już znają – bez zbędnych kłopotów i skomplikowanych rejestracji.

Booking Page to Twoja wizytówka: zapewnia przejrzyste i profesjonalne pierwsze wrażenie.

Możesz udostępnić swój link w opisie profilu lub w wiadomości, umożliwić klientom wybór terminu i natychmiast przyjmować płatności.

Zaprojektowany z myślą o szybkości, prostocie i kompatybilności z urządzeniami mobilnymi – nie potrzebujesz aplikacji.

„Dzięki Doodle zarządzanie moimi cotygodniowymi zajęciami na siłowni stało się bardzo proste. Wysyłam link, a klienci po prostu wybierają sobie miejsce. Kiedyś zdarzało mi się przegapić wiadomości – teraz już nigdy nie zdarza mi się zapisać dwóch osób na tę samą godzinę”. – Rosa V., instruktorka pilatesu, Berlin

Najważniejsza lekcja

Jeśli chcesz poświęcać mniej czasu na pisanie wiadomości, a więcej na treningi, Doodle to najprostszy sposób, by zacząć. Link możesz utworzyć w ciągu kilku minut, a Twoi klienci nie muszą niczego instalować ani się rejestrować.

Dla Ciebie to proste. Jeszcze łatwiejsze dla Ciebie i Twoich klientów.

Możesz skorzystać z bezpłatnego planu lub wypróbować wersję Pro z przypomnieniami i możliwością dostosowania wyglądu.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Najczęściej zadawane pytania: Narzędzia do planowania zajęć dla instruktorów fitnessu

Czy aplikacja Doodle jest bezpłatna dla instruktorów fitness?

Tak! Możesz skorzystać z bezpłatnego planu do prostego planowania zajęć. Plan Pro oferuje dodatkowe funkcje, takie jak przypomnienia, personalizacja pod marką oraz limity dotyczące zajęć grupowych.

Czy mogę dodać swoje logo lub kolory firmowe?

Tak, w ramach planu Pro lub Team.

Czy to działa na urządzeniach mobilnych?

Oczywiście. Klienci mogą dokonywać rezerwacji za pomocą telefonów bez konieczności korzystania z aplikacji ani posiadania konta.

Czy mogę korzystać z serwisu Doodle do organizowania cyklicznych zajęć?

Tak. Można tworzyć harmonogramy cykliczne z częstotliwością tygodniową.

Czy klienci mogą przesyłać formularze lub plany treningowe?

Nie bezpośrednio. Trzeba je udostępnić osobno (np. przez Google Drive, WhatsApp).

Czy mogę przyjmować płatności?

Tak – Doodle obsługuje integracja z Stripe dzięki czemu możesz pobierać opłaty bezpośrednio po dokonaniu rezerwacji sesji. Konfiguracja zajmuje zaledwie kilka minut.