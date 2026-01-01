फिटनेस प्रशिक्षकों के लिए सर्वश्रेष्ठ शेड्यूलिंग टूल

Doodle सबसे अच्छे में से एक है। अनुसूचीकरण उपकरण फिटनेस प्रशिक्षकों के लिए, जो आपको संदेशों का आदान-प्रदान किए बिना व्यक्तिगत या समूह सत्र निर्धारित करने में मदद करता है। यह कंप्यूटर या मोबाइल उपकरणों पर काम करता है, और आपके ग्राहकों को खाता बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना बुकिंग लिंक कहीं भी (जैसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप) साझा कर सकते हैं, Stripe के साथ भुगतान स्वीकार कर सकते हैं और स्वचालित रिमाइंडर भेज सकते हैं (Pro प्लान)। चाहे आप पर्सनल ट्रेनर हों या साप्ताहिक कक्षाएं लेते हों, Doodle आपके कैलेंडर को प्रबंधित करने का एक सरल और पेशेवर तरीका प्रदान करता है - किसी ऐप की आवश्यकता नहीं।

परिचय

जब आप एक फिटनेस प्रशिक्षक के रूप में अभी-अभी शुरुआत कर रहे होते हैं, तो कुछ क्लाइंट सेशन को मैसेज और कॉल के माध्यम से मैनेज करना आसान और व्यक्तिगत भी लग सकता है। लेकिन जैसे-जैसे मुंहज़ुबानी प्रचार फैलता है और आपका शेड्यूल भर जाता है, यह तरीका जल्दी ही अव्यवस्थित हो जाता है। तब समय आ जाता है कि आप एक शेड्यूलिंग टूल अपना लें जो आपके लिए बुकिंग्स का ख्याल रखे।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

फिटनेस प्रशिक्षकों को शेड्यूलिंग सॉफ़्टवेयर की आवश्यकता क्यों है

एक बेहतरीन शेड्यूलिंग टूल हर हफ्ते आपके घंटों की बचत कर सकता है और आपके व्यवसाय को बढ़ाने में भी मदद कर सकता है। यहाँ बताया गया है कि कैसे:

ग्राहकों को संदेश भेजे बिना सत्र बुक करने की अनुमति दें।

नो-शो की संख्या कम करने के लिए रिमाइंडर स्वचालित करें।

पहले से कक्षाएं या व्यक्तिगत सत्र निर्धारित करें

आराम के दिनों और व्यक्तिगत समय के लिए समय निकालें

अपनी बायो में या व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लिंक साझा करें

Doodle आपको क्या करने में मदद करता है

एक बनाएँ नियुक्ति पृष्ठ आपकी उपलब्धता के साथ

ग्राहकों को समय चुनने की अनुमति दें - लॉगिन की आवश्यकता नहीं है

जोड़ें समूह सत्र और कई प्रतिभागियों की अनुमति दें

स्थापित करें स्वचालित ईमेल अनुस्मारक (Pro फीचर)

अपने साथ समन्वय करें गूगल या आउटलुक कैलेंडर

अपने सेल फोन या कंप्यूटर से बुकिंग प्रबंधित करें

एक सरल डैशबोर्ड में आगामी सत्र देखें

अब उपलब्ध सुविधाएँ

विशेषता उपलब्ध हैं? टिप्पणियाँ समूह सत्रों का समय निर्धारित करना हाँ रिक्ति के साथ पोल या बुकिंग पेज बनाएँ 1:1 सत्रों का समय-निर्धारण हाँ असीमित, वैकल्पिक बफ़र समय के साथ कैलेंडर एकीकरण हाँ गूगल, आउटलुक, एप्पल कस्टम ब्रांडिंग (लोगो/रंग) पेशेवर अपने जिम/स्टूडियो की ब्रांडिंग दिखाएँ प्रतिभागियों के लिए अनुस्मारक पेशेवर गैर-हाज़िरी कम करने के लिए ई-मेल अनुस्मारक बायो या सोशल नेटवर्क के लिए स्क्रिबल लिंक हाँ Instagram, WhatsApp, Linktree आदि पर काम करता है। सह-मेजबानों (दो प्रशिक्षकों) के लिए समर्थन आंशिक केवल बुकिंग पेज पर कक्षा आकार सीमाएँ हाँ प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या निर्धारित करें भुगतान वसूली हाँ बुकिंग भुगतान के लिए Stripe के साथ एकीकरण फिटनेस योजनाएँ अपलोड करें अभी नहीं पीडीएफ/दस्तावेज़ अपलोड करने का कोई समर्थन नहीं उपस्थिति नियंत्रण अभी नहीं अभी तक कोई निर्यात या ट्रैकिंग मॉड्यूल नहीं है। ग्राहक पोर्टल अभी नहीं ग्राहकों के लिए लॉगिन-आधारित प्रबंधन नहीं

क्या कमी है (अभी के लिए)

कुछ उन्नत स्टूडियो सुविधाएँ अभी भी रोडमैप पर हैं। भुगतान संग्रह, फ़ाइल अपलोड (जैसे फिटनेस योजनाएँ) या क्लाइंट लॉगिन की आवश्यकता वाले प्रशिक्षकों को फिलहाल अतिरिक्त उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है। Doodle सब कुछ हल्का और सरल रखता है – कोई कॉन्फ़िगरेशन सिरदर्द नहीं।

ट्रेनर Doodle को क्यों पसंद करते हैं

यह एक विश्वसनीय उपकरण है जिसे आपके ग्राहक शायद पहले से ही जानते हैं – बिना किसी झंझट या जटिल पंजीकरण के।

बुकिंग पेज आपका प्रवेशद्वार है: यह आपको एक साफ़-सुथरा और पेशेवर पहला प्रभाव देता है।

आप अपना लिंक बायो में या संदेश के माध्यम से साझा कर सकते हैं, ग्राहकों को समय चुनने की अनुमति दें और तुरंत भुगतान स्वीकार करें।

तेज़, सरल और मोबाइल उपकरणों के साथ संगत होने के लिए डिज़ाइन किया गया - आपको किसी ऐप की ज़रूरत नहीं है।

"Doodle ने मेरी साप्ताहिक जिम कक्षाओं का प्रबंधन करना बहुत आसान बना दिया है। मैं एक लिंक साझा करती हूँ और ग्राहक बस अपनी जगह चुन लेते हैं। पहले मैं संदेशों को मिस कर देती थी - अब मैं कभी भी दोहरी बुकिंग नहीं करती।" - रोज़ा वी., पिलाटेस प्रशिक्षक, बर्लिन

मुख्य पाठ

यदि आप टेक्स्ट करने में कम समय और प्रशिक्षण में अधिक समय बिताना चाहते हैं, तो Doodle शुरू करने का सबसे सरल तरीका है। आप मिनटों में एक लिंक बना सकते हैं, और आपके ग्राहकों को कुछ भी इंस्टॉल या पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

आपके लिए आसान। आपके और आपके ग्राहकों के लिए और भी आसान।

आप मुफ्त प्लान का उपयोग कर सकते हैं या रिमाइंडर और ब्रांडिंग के साथ Pro आज़मा सकते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: फिटनेस प्रशिक्षकों के लिए शेड्यूलिंग उपकरण

क्या फिटनेस प्रशिक्षकों के लिए Doodle मुफ्त है?

हाँ! आप सरल शेड्यूलिंग के लिए मुफ्त प्लान का उपयोग कर सकते हैं। Pro में रिमाइंडर, ब्रांडिंग और समूह कक्षा सीमा जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

क्या मैं अपना लोगो या ब्रांड रंग जोड़ सकता हूँ?

हाँ, Pro या टीम प्लान के साथ।

क्या यह मोबाइल क्लाइंट्स के लिए काम करता है?

बिल्कुल। ग्राहक बिना किसी ऐप या खाते के अपने फोन से बुकिंग कर सकते हैं।

क्या मैं आवर्ती कक्षाओं के लिए Doodle का उपयोग कर सकता हूँ?

हाँ। आप साप्ताहिक आवर्ती अनुसूचियाँ बना सकते हैं।

क्या क्लाइंट फॉर्म या फिटनेस प्लान अपलोड कर सकते हैं?

सीधे तौर पर नहीं। आपको उन्हें अलग से साझा करना होगा (जैसे Google Drive, WhatsApp)।

क्या मैं भुगतान स्वीकार कर सकता हूँ?

हाँ - Doodle समर्थित करता है Stripe के साथ एकीकरण इस तरह जब कोई सत्र बुक करता है तो आप सीधे भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इसे सेटअप करने में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं।