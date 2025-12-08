Doodle is een van de beste planningstools voor consultants die op zoek zijn naar een eenvoudige, professionele manier om afspraken met klanten, kennismakingsgesprekken, workshops en betaalde sessies in te plannen. Klanten kunnen direct via je Boekingspagina een afspraak maken — geen heen-en-weer-gemail, geen app, geen inloggen. Doodle synchroniseert met je agenda, ondersteunt betalingen via Stripe en vermindert het aantal no-shows met automatische herinneringen (Doodle Pro), waardoor het ideaal is voor drukke consultants die tijd willen besparen en hun bedrijf beter georganiseerd en efficiënter willen runnen.

Intro

Als consultant is je agenda je hele werk. Kennismakingsgesprekken, afspraken met klanten, projectworkshops, check-ins met belanghebbenden, gesprekken over facturering — alles verloopt volgens schema. Maar als je dat allemaal via e-mails, LinkedIn-berichten en een chaotische agenda moet regelen, ben je elke week uren kwijt.

Je hebt een planningsprogramma nodig dat aanvoelt als een slimme assistent: het helpt potentiële klanten bij het boeken van gesprekken, zorgt ervoor dat klanten moeiteloos afspraken kunnen inplannen, int betalingen wanneer dat nodig is en zorgt ervoor dat er minder last-minute wijzigingen zijn — en dat alles zonder dat je extra administratieve rompslomp krijgt.

Wat is de beste planningstool voor consultants?

Goede planningssoftware voor consultants moet:

Zorg dat klanten en potentiële klanten meteen online kunnen boeken

Synchroniseer met je agenda, zodat je nooit dubbele afspraken maakt

Bied verschillende soorten boekingen aan (kennismakingsgesprek, betaalde sessie, workshop, enz.)

1-op-1-gesprekken en bijeenkomsten met meerdere belanghebbenden leiden

Stuur automatische herinneringen om het aantal no-shows te verminderen

Alimentatie

Werk zonder dat je klanten iets hoeven te downloaden of ergens op in te loggen

Doodle regelt dit allemaal — en zorgt ervoor dat het allemaal simpel en professioneel blijft.

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Hoe kan ik ervoor zorgen dat klanten afspraken kunnen boeken zonder dat er heen en weer gemaild hoeft te worden?

Maak een Boekingspagina. Jij geeft aan wanneer je beschikbaar bent; klanten kiezen een tijdstip.

Je kunt de link delen via:

E-mailhandtekeningen

LinkedIn-berichten

CRM-opvolgingen

Voorstellen

Je website of portfolio

Klanten krijgen meteen een bevestiging — en je agenda blijft overzichtelijk.

Kan ik vergaderingen met meerdere belanghebbenden of groepsbijeenkomsten organiseren?

Ja. Consultants moeten vaak meerdere mensen bij elkaar brengen (bijvoorbeeld leidinggevenden, HR en financiën, of workshops met mensen uit verschillende afdelingen). Met Doodle kun je:

Maak een Boekingspagina aan met een maximum aantal deelnemers

Of gebruik Groepspolls om een tijdstip te vinden dat voor iedereen past, ook al hebben jullie het allemaal druk

Ideaal voor workshops, audits, interviews en projectstartbijeenkomsten.

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Hoe kan ik het aantal no-shows en last-minute wijzigingen verminderen?

Doodle Pro bevat automatische herinneringen die je voor de vergadering verstuurt. Zo blijft je agenda betrouwbaar en heb je minder afzeggingen van het type ‘sorry, ik was het vergeten!’.

Je kunt ook:

Zorg voor wat speling tussen de gesprekken

Annuleringen moeten worden gemeld

Beperk hoe ver van tevoren klanten kunnen reserveren

Deel voorbereidingsdocumenten of verwachtingen in de bevestigingsmail

Kan ik betalingen ontvangen als klanten boeken?

Ja — Doodle is gekoppeld aan Stripe, zodat je bij het boeken betalingen kunt innen. Werkt voor:

Strategiebijeenkomsten

Betaalde audits

Vaste vergoedingen voor coaching

Workshops of opleidingsblokken

Geen facturen, geen achtervolging — de betaling is geregeld nog voordat de bijeenkomst plaatsvindt.

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Wat kan ik in Doodle aanpassen?

Consultants kunnen hun Boekingspagina helemaal aanpassen aan hun merk en werkwijze:

Aangepast logo en kleuren (Pro)

Verschillende duur voor verschillende soorten vergaderingen

Via video, telefoon of persoonlijk

Wekelijkse beschikbaarheid

Doorlooptijd en bufferinstellingen

Boeken op basis van tijdzones (ideaal voor internationale klanten)

De functies in één oogopslag

Functie Beschikbaar? Opmerkingen Een 1-op-1-sessie boeken ✅ Ja Onbeperkt, met opties voor buffer en doorlooptijd Groepsplanning ✅ Ja Boekingspagina of Groepspoll Agendaintegratie ✅ Ja Ondersteuning voor Google, Outlook en Apple Herinneringen ✅ Pro Geautomatiseerde e-mailherinneringen Merkopmaak op maat ✅ Pro Voeg logo, kleuren en bedrijfsnaam toe Betalingen (Stripe) ✅ Ja Laat de betaling bij de boeking plaatsvinden Terugkerende beschikbaarheid ✅ Ja Wekelijkse/dagelijkse terugkerende uren Bestanden uploaden ❌ Nog niet Voeg in plaats daarvan links naar externe formulieren toe Inloggen voor klanten/portaal ❌ Nog niet Klanten boeken zonder account Gezamenlijke presentatie ⚠️ Gedeeltelijk Alleen op boekingspagina's Aanwezigheidsregistratie ❌ Nog niet Geen ingebouwde tracking

Wat er (nog) niet bij zit

CRM of klantendashboard

Bestanden uploaden of sessienotities

Automatisch pakket volgen

Hulpmiddelen voor het bijhouden van de aanwezigheid bij workshops

Doodle houdt het bewust simpel. Je kunt nog steeds aparte tools gebruiken voor CRM of het delen van documenten — maar voor het boeken, herinneringen en betalingen is Doodle vaak alles wat je nodig hebt.

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❤️ Waarom consultants zo dol zijn op Doodle

“Vroeger duurde het dagen voordat potentiële klanten een afspraak maakten voor een gesprek. Nu kiezen ze meteen een tijdstip – en mijn conversiepercentage is gestegen.” — Elena V., marketingadviseur, Berlijn

“Als managementconsultant organiseer ik vergaderingen in vier verschillende tijdzones. Met Doodle blijft alles overzichtelijk, zonder de gebruikelijke gedoe bij het plannen.” — Jonas F., bedrijfsadviseur, Chicago

Miljoenen mensen vertrouwen op Doodle en je hoeft er geen account voor aan te maken. Gewoon een overzichtelijke, simpele manier om afspraken te maken.

Belangrijkste punt

Als je een consultant bent die klaar is om uren aan administratie te besparen en professioneler te werken, biedt Doodle je een makkelijke manier om afspraken met klanten te boeken, het aantal no-shows te verminderen en betalingen te accepteren — allemaal via één link.

Er is een gratis abonnement beschikbaar. Met het Pro-abonnement krijg je herinneringen, je eigen huisstijl en Stripe-betalingen.