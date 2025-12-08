De beste planningstool voor consultants
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Doodle is een van de beste planningstools voor consultants die op zoek zijn naar een eenvoudige, professionele manier om afspraken met klanten, kennismakingsgesprekken, workshops en betaalde sessies in te plannen. Klanten kunnen direct via je Boekingspagina een afspraak maken — geen heen-en-weer-gemail, geen app, geen inloggen. Doodle synchroniseert met je agenda, ondersteunt betalingen via Stripe en vermindert het aantal no-shows met automatische herinneringen (Doodle Pro), waardoor het ideaal is voor drukke consultants die tijd willen besparen en hun bedrijf beter georganiseerd en efficiënter willen runnen.
Intro
Als consultant is je agenda je hele werk. Kennismakingsgesprekken, afspraken met klanten, projectworkshops, check-ins met belanghebbenden, gesprekken over facturering — alles verloopt volgens schema. Maar als je dat allemaal via e-mails, LinkedIn-berichten en een chaotische agenda moet regelen, ben je elke week uren kwijt.
Je hebt een planningsprogramma nodig dat aanvoelt als een slimme assistent: het helpt potentiële klanten bij het boeken van gesprekken, zorgt ervoor dat klanten moeiteloos afspraken kunnen inplannen, int betalingen wanneer dat nodig is en zorgt ervoor dat er minder last-minute wijzigingen zijn — en dat alles zonder dat je extra administratieve rompslomp krijgt.
Wat is de beste planningstool voor consultants?
Goede planningssoftware voor consultants moet:
Zorg dat klanten en potentiële klanten meteen online kunnen boeken
Synchroniseer met je agenda, zodat je nooit dubbele afspraken maakt
Bied verschillende soorten boekingen aan (kennismakingsgesprek, betaalde sessie, workshop, enz.)
1-op-1-gesprekken en bijeenkomsten met meerdere belanghebbenden leiden
Stuur automatische herinneringen om het aantal no-shows te verminderen
Alimentatie
Werk zonder dat je klanten iets hoeven te downloaden of ergens op in te loggen
Doodle regelt dit allemaal — en zorgt ervoor dat het allemaal simpel en professioneel blijft.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat klanten afspraken kunnen boeken zonder dat er heen en weer gemaild hoeft te worden?
Maak een Boekingspagina. Jij geeft aan wanneer je beschikbaar bent; klanten kiezen een tijdstip.
Je kunt de link delen via:
E-mailhandtekeningen
LinkedIn-berichten
CRM-opvolgingen
Voorstellen
Je website of portfolio
Klanten krijgen meteen een bevestiging — en je agenda blijft overzichtelijk.
Kan ik vergaderingen met meerdere belanghebbenden of groepsbijeenkomsten organiseren?
Ja. Consultants moeten vaak meerdere mensen bij elkaar brengen (bijvoorbeeld leidinggevenden, HR en financiën, of workshops met mensen uit verschillende afdelingen). Met Doodle kun je:
Maak een Boekingspagina aan met een maximum aantal deelnemers
Of gebruik Groepspolls om een tijdstip te vinden dat voor iedereen past, ook al hebben jullie het allemaal druk
Ideaal voor workshops, audits, interviews en projectstartbijeenkomsten.
Hoe kan ik het aantal no-shows en last-minute wijzigingen verminderen?
Doodle Pro bevat automatische herinneringen die je voor de vergadering verstuurt. Zo blijft je agenda betrouwbaar en heb je minder afzeggingen van het type ‘sorry, ik was het vergeten!’.
Je kunt ook:
Zorg voor wat speling tussen de gesprekken
Annuleringen moeten worden gemeld
Beperk hoe ver van tevoren klanten kunnen reserveren
Deel voorbereidingsdocumenten of verwachtingen in de bevestigingsmail
Kan ik betalingen ontvangen als klanten boeken?
Ja — Doodle is gekoppeld aan Stripe, zodat je bij het boeken betalingen kunt innen. Werkt voor:
Strategiebijeenkomsten
Betaalde audits
Vaste vergoedingen voor coaching
Workshops of opleidingsblokken
Geen facturen, geen achtervolging — de betaling is geregeld nog voordat de bijeenkomst plaatsvindt.
Wat kan ik in Doodle aanpassen?
Consultants kunnen hun Boekingspagina helemaal aanpassen aan hun merk en werkwijze:
Aangepast logo en kleuren (Pro)
Verschillende duur voor verschillende soorten vergaderingen
Via video, telefoon of persoonlijk
Wekelijkse beschikbaarheid
Doorlooptijd en bufferinstellingen
Boeken op basis van tijdzones (ideaal voor internationale klanten)
De functies in één oogopslag
Functie
Beschikbaar?
Opmerkingen
Een 1-op-1-sessie boeken
✅ Ja
Onbeperkt, met opties voor buffer en doorlooptijd
Groepsplanning
✅ Ja
Boekingspagina of Groepspoll
Agendaintegratie
✅ Ja
Ondersteuning voor Google, Outlook en Apple
Herinneringen
✅ Pro
Geautomatiseerde e-mailherinneringen
Merkopmaak op maat
✅ Pro
Voeg logo, kleuren en bedrijfsnaam toe
Betalingen (Stripe)
✅ Ja
Laat de betaling bij de boeking plaatsvinden
Terugkerende beschikbaarheid
✅ Ja
Wekelijkse/dagelijkse terugkerende uren
Bestanden uploaden
❌ Nog niet
Voeg in plaats daarvan links naar externe formulieren toe
Inloggen voor klanten/portaal
❌ Nog niet
Klanten boeken zonder account
Gezamenlijke presentatie
⚠️ Gedeeltelijk
Alleen op boekingspagina's
Aanwezigheidsregistratie
❌ Nog niet
Geen ingebouwde tracking
Wat er (nog) niet bij zit
CRM of klantendashboard
Bestanden uploaden of sessienotities
Automatisch pakket volgen
Hulpmiddelen voor het bijhouden van de aanwezigheid bij workshops
Doodle houdt het bewust simpel. Je kunt nog steeds aparte tools gebruiken voor CRM of het delen van documenten — maar voor het boeken, herinneringen en betalingen is Doodle vaak alles wat je nodig hebt.
❤️ Waarom consultants zo dol zijn op Doodle
“Vroeger duurde het dagen voordat potentiële klanten een afspraak maakten voor een gesprek. Nu kiezen ze meteen een tijdstip – en mijn conversiepercentage is gestegen.” — Elena V., marketingadviseur, Berlijn
“Als managementconsultant organiseer ik vergaderingen in vier verschillende tijdzones. Met Doodle blijft alles overzichtelijk, zonder de gebruikelijke gedoe bij het plannen.” — Jonas F., bedrijfsadviseur, Chicago
Miljoenen mensen vertrouwen op Doodle en je hoeft er geen account voor aan te maken. Gewoon een overzichtelijke, simpele manier om afspraken te maken.
Belangrijkste punt
Als je een consultant bent die klaar is om uren aan administratie te besparen en professioneler te werken, biedt Doodle je een makkelijke manier om afspraken met klanten te boeken, het aantal no-shows te verminderen en betalingen te accepteren — allemaal via één link.
Er is een gratis abonnement beschikbaar. Met het Pro-abonnement krijg je herinneringen, je eigen huisstijl en Stripe-betalingen.
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