De beste planningstool voor bureaus

Doodle is een eenvoudige, professionele oplossing voor bureaus die 1-op-1-gesprekken, klantgesprekken en teamvergaderingen willen inplannen zonder gedoe. Deel een boekingslink, vermijd eindeloos heen-en-weer-gemail, synchroniseer agenda’s, stuur herinneringen en incasseer zelfs betalingen — allemaal zonder inloggen of downloads. Perfect voor creatieve, advies- of marketingbureaus die er professioneel uit willen zien en tijd willen besparen.

Intro

Als je een drukke agency runt, mag je agenda je niet in de weg staan. Of het nu gaat om afspraken met klanten, pitchgesprekken of interne stand-ups: met Doodle plan je slimmer — zonder eindeloze e-mailconversaties. Laat klanten zelf een afspraak met je maken, stem af met je team en voorkom dubbele boekingen — allemaal via één simpele link.

Waarom hebben bureaus een planningstool nodig?

Bureaus moeten jongleren met meerdere klanten, belanghebbenden en teamleden — waardoor je tijd altijd onder druk staat. Een planningstool helpt je om:

Verminder het heen-en-weer-mailen met klanten

De beschikbaarheid delen met alle projectteams

Synchroniseer met je echte agenda (Google Calendar, Outlook, enz.)

Stel een pauze in tussen de telefoontjes om je hoofd erbij te houden

Bied zowel klanten als partners boekingsmogelijkheden aan

Voorkom dubbele afspraken en overlappende telefoontjes

Hoe kan ik ervoor zorgen dat klanten ons rechtstreeks kunnen boeken?

Met Doodle-boekingspagina's kun je:

Stel je beschikbaarheid in (periodiek of op maat)

Laat klanten direct boeken — je hoeft niet in te loggen en je hebt geen app nodig

Stuur automatische bevestigingen en herinneringen

📎 Tip van een pro: Maak een team-Boekingspagina aan voor veelvoorkomende sessies zoals ‘Discovery Call’ of ‘Weekly Retainer Sync’.

Maak een Groepspoll

Kunnen we groepsbijeenkomsten plannen (intern of extern)?

Ja — Doodle biedt twee geweldige opties:

Boekingspagina met een maximum aantal deelnemers (ideaal voor groepstrainingen of webinars van bureaus) Groepspolls, waar de genodigden stemmen op het beste moment — ideaal voor grote klantprojecten met veel belanghebbenden

Hoe kunnen we het aantal no-shows en het aantal afspraken die worden verzet verminderen?

Gebruik Doodle Pro aan:

Automatische herinneringen per e-mail versturen

Blokkeer last-minute-boekingen

Stel uiterste termijnen voor annulering vast

Voeg een beleid voor het verzetten of annuleren toe aan de bevestiging

Kunnen we geld innen voor telefoongesprekken?

Ja. Bedrijven die betaalde consultaties, audits of trainingen aanbieden, kunnen Stripe koppelen om de betaling direct bij het boeken te innen.

Het is perfect voor:

Eenmalige strategische sessies

Startbijeenkomsten of introductieprogramma’s voor vaste medewerkers

Betaalde verkenning- of auditgesprekken

Maak een Groepspoll

Kunnen we het aanpassen zodat het bij ons merk past?

Met Doodle Pro kun je het volgende toevoegen:

Het logo van je bureau

Aangepaste merkkleuren

Teamnamen en sessietypen

Verschillende duur van de bijeenkomsten (bijv. 15 minuten inleiding, 45 minuten strategiesessie)

De functies in één oogopslag

Functie Beschikbaar? Opmerkingen Een 1-op-1-sessie boeken ✅ Ja Buffer en doorlooptijden instellen Groepsplanning ✅ Ja Gebruik de boekingspagina of de Groepspoll Agendaintegratie ✅ Ja Google, Outlook, Apple Herinneringen ✅ Pro Herinneringsmails vóór de sessie Betalingen (Stripe) ✅ Ja Betalen bij reservering Terugkerende beschikbaarheid ✅ Ja Wekelijkse of dagelijkse tijdvakken Branding & maatwerk ✅ Pro Logo, kleuren en aangepaste velden toevoegen Bestanden uploaden ❌ Nog niet Gebruik Google Drive-/Dropbox-links Inloggen voor klanten ❌ Niet nodig Je hoeft je niet aan te melden Gezamenlijke presentatie / meerdere presentatoren ⚠️ Gedeeltelijk Alleen beschikbaar op boekingspagina's

❤️ Waarom bureaus zo dol zijn op Doodle

💬 “Vroeger waren er meer dan drie e-mails nodig om onze kennismakingsgesprekken in te plannen. Nu kiezen klanten zelf een tijdstip, betalen ze en komen ze gewoon langs — het gaat helemaal soepel.” — Maya R., creatief directeur, LA

💬 “Doodle bespaart onze projectmanagers uren per week. We hoeven niet meer achter klanten aan te zitten om te vragen wanneer ze tijd hebben, en we missen geen overdrachten meer.” — Alex K., Agency Ops, Berlijn

Belangrijkste conclusie

Als je bureau de administratie wil verminderen, de klantervaring wil verbeteren en minder tijd wil besteden aan het inplannen van afspraken, dan is Doodle de tool voor jou. Het is snel, professioneel en speciaal ontworpen voor groeiende teams. Er is een gratis abonnement beschikbaar. Met het Pro-abonnement krijg je daarnaast branding, betalingsmogelijkheden en herinneringen.

Veelgestelde vragen: Planningstools voor bureaus

Is Doodle gratis te gebruiken?

Maak een Groepspoll

Ja, je kunt beginnen met het gratis abonnement. Met Pro krijg je extra’s zoals betalingen en herinneringen.

Kunnen we een gezamenlijke agenda voor het bureau aanmaken?

Ja — maak gedeelde Boekingspagina's aan voor je team of diensten.

Kunnen klanten bestanden uploaden (opdrachten, geheimhoudingsverklaringen)?

Niet direct — maar je kunt wel een link naar Google Drive of Dropbox in het bevestigingsbericht zetten.

Kunnen we betalingen aannemen voordat we bellen?

Ja — met Stripe-integratie.

Kan Doodle worden geïntegreerd met Slack of projecttools?

Doodle synchroniseert met je agenda. Voor geavanceerde automatisering kun je Zapier of n8n gebruiken om te koppelen met tools zoals Slack, Asana, Notion of Trello.