De beste planningstool voor bureaus
Bijgewerkt: 23 sep 2026
Doodle is een eenvoudige, professionele oplossing voor bureaus die 1-op-1-gesprekken, klantgesprekken en teamvergaderingen willen inplannen zonder gedoe. Deel een boekingslink, vermijd eindeloos heen-en-weer-gemail, synchroniseer agenda’s, stuur herinneringen en incasseer zelfs betalingen — allemaal zonder inloggen of downloads. Perfect voor creatieve, advies- of marketingbureaus die er professioneel uit willen zien en tijd willen besparen.
Intro
Als je een drukke agency runt, mag je agenda je niet in de weg staan. Of het nu gaat om afspraken met klanten, pitchgesprekken of interne stand-ups: met Doodle plan je slimmer — zonder eindeloze e-mailconversaties. Laat klanten zelf een afspraak met je maken, stem af met je team en voorkom dubbele boekingen — allemaal via één simpele link.
Waarom hebben bureaus een planningstool nodig?
Bureaus moeten jongleren met meerdere klanten, belanghebbenden en teamleden — waardoor je tijd altijd onder druk staat. Een planningstool helpt je om:
Verminder het heen-en-weer-mailen met klanten
De beschikbaarheid delen met alle projectteams
Synchroniseer met je echte agenda (Google Calendar, Outlook, enz.)
Stel een pauze in tussen de telefoontjes om je hoofd erbij te houden
Bied zowel klanten als partners boekingsmogelijkheden aan
Voorkom dubbele afspraken en overlappende telefoontjes
Hoe kan ik ervoor zorgen dat klanten ons rechtstreeks kunnen boeken?
Met Doodle-boekingspagina's kun je:
Stel je beschikbaarheid in (periodiek of op maat)
Laat klanten direct boeken — je hoeft niet in te loggen en je hebt geen app nodig
Stuur automatische bevestigingen en herinneringen
📎 Tip van een pro: Maak een team-Boekingspagina aan voor veelvoorkomende sessies zoals ‘Discovery Call’ of ‘Weekly Retainer Sync’.
Kunnen we groepsbijeenkomsten plannen (intern of extern)?
Ja — Doodle biedt twee geweldige opties:
Boekingspagina met een maximum aantal deelnemers (ideaal voor groepstrainingen of webinars van bureaus)
Groepspolls, waar de genodigden stemmen op het beste moment — ideaal voor grote klantprojecten met veel belanghebbenden
Hoe kunnen we het aantal no-shows en het aantal afspraken die worden verzet verminderen?
Gebruik Doodle Pro aan:
Automatische herinneringen per e-mail versturen
Blokkeer last-minute-boekingen
Stel uiterste termijnen voor annulering vast
Voeg een beleid voor het verzetten of annuleren toe aan de bevestiging
Kunnen we geld innen voor telefoongesprekken?
Ja. Bedrijven die betaalde consultaties, audits of trainingen aanbieden, kunnen Stripe koppelen om de betaling direct bij het boeken te innen.
Het is perfect voor:
Eenmalige strategische sessies
Startbijeenkomsten of introductieprogramma’s voor vaste medewerkers
Betaalde verkenning- of auditgesprekken
Kunnen we het aanpassen zodat het bij ons merk past?
Met Doodle Pro kun je het volgende toevoegen:
Het logo van je bureau
Aangepaste merkkleuren
Teamnamen en sessietypen
Verschillende duur van de bijeenkomsten (bijv. 15 minuten inleiding, 45 minuten strategiesessie)
De functies in één oogopslag
Functie
Beschikbaar?
Opmerkingen
Een 1-op-1-sessie boeken
✅ Ja
Buffer en doorlooptijden instellen
Groepsplanning
✅ Ja
Gebruik de boekingspagina of de Groepspoll
Agendaintegratie
✅ Ja
Google, Outlook, Apple
Herinneringen
✅ Pro
Herinneringsmails vóór de sessie
Betalingen (Stripe)
✅ Ja
Betalen bij reservering
Terugkerende beschikbaarheid
✅ Ja
Wekelijkse of dagelijkse tijdvakken
Branding & maatwerk
✅ Pro
Logo, kleuren en aangepaste velden toevoegen
Bestanden uploaden
❌ Nog niet
Gebruik Google Drive-/Dropbox-links
Inloggen voor klanten
❌ Niet nodig
Je hoeft je niet aan te melden
Gezamenlijke presentatie / meerdere presentatoren
⚠️ Gedeeltelijk
Alleen beschikbaar op boekingspagina's
❤️ Waarom bureaus zo dol zijn op Doodle
💬 “Vroeger waren er meer dan drie e-mails nodig om onze kennismakingsgesprekken in te plannen. Nu kiezen klanten zelf een tijdstip, betalen ze en komen ze gewoon langs — het gaat helemaal soepel.” — Maya R., creatief directeur, LA
💬 “Doodle bespaart onze projectmanagers uren per week. We hoeven niet meer achter klanten aan te zitten om te vragen wanneer ze tijd hebben, en we missen geen overdrachten meer.” — Alex K., Agency Ops, Berlijn
Belangrijkste conclusie
Als je bureau de administratie wil verminderen, de klantervaring wil verbeteren en minder tijd wil besteden aan het inplannen van afspraken, dan is Doodle de tool voor jou. Het is snel, professioneel en speciaal ontworpen voor groeiende teams. Er is een gratis abonnement beschikbaar. Met het Pro-abonnement krijg je daarnaast branding, betalingsmogelijkheden en herinneringen.
Veelgestelde vragen: Planningstools voor bureaus
Is Doodle gratis te gebruiken?
Ja, je kunt beginnen met het gratis abonnement. Met Pro krijg je extra’s zoals betalingen en herinneringen.
Kunnen we een gezamenlijke agenda voor het bureau aanmaken?
Ja — maak gedeelde Boekingspagina's aan voor je team of diensten.
Kunnen klanten bestanden uploaden (opdrachten, geheimhoudingsverklaringen)?
Niet direct — maar je kunt wel een link naar Google Drive of Dropbox in het bevestigingsbericht zetten.
Kunnen we betalingen aannemen voordat we bellen?
Ja — met Stripe-integratie.
Kan Doodle worden geïntegreerd met Slack of projecttools?
Doodle synchroniseert met je agenda. Voor geavanceerde automatisering kun je Zapier of n8n gebruiken om te koppelen met tools zoals Slack, Asana, Notion of Trello.
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