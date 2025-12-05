Das beste Planungstool für Agenturen

Doodle erstellen

Aktualisiert: 5. Dez. 2025

Cool and modern agency workspace.

    Doodle ist eine einfache, professionelle Lösung für Agenturen, die 1:1-Termine, Kundengespräche und Teambesprechungen planen müssen, ohne dass es zu einem Chaos kommt. Gib einen Buchungslink frei, vermeide E-Mails, synchronisiere Kalender, sende Erinnerungen und sammle sogar Zahlungen - alles ohne Logins oder Downloads. Perfekt für Kreativ-, Beratungs- oder Marketingagenturen, die gut aussehen und Zeit sparen wollen.

    Intro

    Wenn du in einer schnelllebigen Agentur arbeitest, sollte dich dein Kalender nicht ausbremsen. Ob Kundengespräche, Pitch-Meetings oder interne Besprechungen - Doodle hilft dir, deine Termine besser zu planen - ohne endlose E-Mail-Threads. Lass dich von Kunden buchen, koordiniere dich mit deinem Team und vermeide Doppelbuchungen - alles mit einem einfachen Link.

    Warum brauchen Agenturen ein Terminplanungs-Tool?

    Agenturen jonglieren mit mehreren Kunden, Interessengruppen und Teammitgliedern - das bedeutet, dass deine Zeit immer unter Druck steht. Ein Planungstool hilft dir:

    • den E-Mail-Verkehr mit Kunden zu reduzieren

    • Verfügbarkeit in Projektteams zu teilen

    • Synchronisierung mit deinem echten Kalender (Google, Outlook, etc.)

    • Lege Pufferzeiten zwischen den Gesprächen fest, um gesund zu bleiben

    • Buchungsoptionen für Kunden und Partner anbieten

    • Vermeide doppelte Buchungen und sich überschneidende Anrufe

    Wie kann ich Kunden die Möglichkeit geben, uns direkt zu buchen?

    Mit Doodle Booking Pages kannst du das:

    • Deine Verfügbarkeit einstellen (wiederkehrend oder individuell)

    • Kunden direkt buchen lassen - kein Login oder App erforderlich

    • Automatische Bestätigungen und Erinnerungen senden

    📎 Pro-Tipp: Erstelle eine Team-Buchungsseite für gemeinsame Sitzungen wie "Discovery Call" oder "Weekly Retainer Sync".

    Können wir Gruppentreffen (intern oder extern) planen?

    Ja - Doodle bietet zwei tolle Optionen:

    1. Buchungsseite mit Teilnehmerbeschränkung (ideal für Gruppenschulungen oder Agentur-Webinare)

    2. Gruppenumfragen, bei denen die Eingeladenen über den besten Zeitpunkt abstimmen - ideal für große Kundenprojekte mit vielen Beteiligten

    Wie können wir Absagen und Terminverschiebungen reduzieren?

    Mit Doodle Pro kannst du:

    • Automatische E-Mail-Erinnerungen senden

    • Buchungen in letzter Minute blockieren

    • Stornierungsfristen festlegen

    • in der Buchungsbestätigung einen Vertagungs-/Stornierungshinweis hinzufügen

    Können wir Zahlungen für Anrufe sammeln?

    Ja. Agenturen, die kostenpflichtige Beratungen, Prüfungen oder Schulungen anbieten, können Stripe anbinden, um Zahlungen zum Zeitpunkt der Buchung einzuziehen.

    Das ist perfekt für:

    • Einmalige strategische Sitzungen

    • Kick-offs oder Onboarding von Kunden

    • Bezahlte Erkundungstermine oder Audits

    Können wir es an unsere Marke anpassen?

    Mit Doodle Pro kannst du Folgendes hinzufügen:

    • Dein Agentur-Logo

    • Individuelle Markenfarben

    • Teamnamen und Sitzungsarten

    • Unterschiedliche Sitzungsdauern (z. B. 15-minütiges Intro, 45-minütige Strategiesitzung)

    Funktionen auf einen Blick

    Funktion

    Verfügbar?

    Anmerkungen

    1:1-Sitzungsbuchung

    ✅ Ja

    Puffer, Vorlaufzeiten festlegen

    Gruppenplanung

    ✅ Ja

    Buchungsseite oder Gruppenabfrage verwenden

    Kalenderintegration

    ✅ Ja

    Google, Outlook, Apple

    Reminders

    ✅ Pro

    E-Mail-Erinnerungen vor der Sitzung

    Zahlungen (Stripe)

    ✅ Ja

    Bei Buchung einziehen

    Wiederkehrende Verfügbarkeit

    ✅ Ja

    Wöchentliche oder tägliche Slots

    Branding & Anpassung

    ✅ Pro

    Logo, Farben, benutzerdefinierte Felder hinzufügen

    Datei-Uploads

    ❌ Noch nicht

    Google Drive/Dropbox-Links verwenden

    Login für Kunden

    ❌ Nicht erforderlich

    Keine Anmeldung erforderlich

    Co-Hosting / mehrere Hosts

    ⚠️ Teilweise

    Nur auf Buchungsseiten verfügbar

    ❤️ Warum Agenturen Doodle lieben

    💬 "Früher brauchten wir mehr als 3 E-Mails, um unsere Discovery Calls zu buchen. Jetzt wählen die Kunden eine Zeit aus, bezahlen und kommen vorbei - das ist reibungslos. - Maya R., Kreativdirektorin, LA

    💬 "Doodle spart unseren PMs Stunden pro Woche. Wir müssen keine Kunden mehr nach ihrer Verfügbarkeit fragen oder Übergaben verpassen." - Alex K., Agentur Ops, Berlin

    Das Wichtigste in Kürze

    Wenn deine Agentur den Verwaltungsaufwand reduzieren, das Kundenerlebnis verbessern und weniger Zeit für die Buchung von Anrufen aufwenden möchte, ist Doodle genau das Richtige für dich. Es ist schnell, professionell und für wachsende Teams konzipiert. Kostenlose Version verfügbar. Pro bietet zusätzlich Branding, Zahlungen und Erinnerungen.

    FAQ: Terminplanungstools für Agenturen

    Ist die Nutzung von Doodle kostenlos?

    Ja, du kannst mit dem kostenlosen Plan beginnen. Pro bietet zusätzliche Funktionen wie Zahlungen und Erinnerungen.

    Können wir einen gemeinsamen Agenturkalender erstellen?

    Ja - du kannst gemeinsame Buchungsseiten für dein Team oder deine Dienstleistungen erstellen.

    Können Kunden Dateien (Schriftsätze, NDAs) hochladen?

    Nicht direkt - aber du kannst einen Google Drive- oder Dropbox-Link in die Bestätigungsnachricht einfügen.

    Können wir Zahlungen vor dem Anruf entgegennehmen?

    Ja - mit der Stripe-Integration.

    Ist Doodle mit Slack oder Projekttools integriert?

    Doodle synchronisiert sich mit deinem Kalender. Für eine fortgeschrittene Automatisierung kannst du Zapier oder n8n verwenden, um eine Verbindung zu Tools wie Slack, Asana, Notion oder Trello herzustellen.

