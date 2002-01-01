La mejor herramienta de programación para agencias

Crear un Doodle

    Doodle es una solución sencilla y profesional para agencias que necesitan programar reuniones 1:1, llamadas de clientes y reuniones de equipo sin el caos. Comparte un enlace de reserva, evita los correos electrónicos de ida y vuelta, sincroniza calendarios, envía recordatorios e incluso cobra pagos, todo ello sin inicios de sesión ni descargas. Perfecto para agencias creativas, de consultoría o de marketing que quieran dar una imagen elegante y ahorrar tiempo.

    Intro

    Cuando diriges una agencia con un ritmo acelerado, tu calendario no debería ralentizarte. Tanto si se trata de reuniones con clientes, reuniones de presentación o reuniones internas, Doodle te ayuda a programar de forma más inteligente, sin interminables hilos de correo electrónico. Permite que los clientes te reserven, coordínate con tu equipo y evita las reservas dobles, todo en un simple enlace.

    ¿Por qué necesitan las agencias una herramienta de planificación?

    Las agencias hacen malabarismos con múltiples clientes, partes interesadas y miembros del equipo, lo que significa que tu tiempo está siempre bajo presión. Una herramienta de planificación te ayuda a

    • Reducir el intercambio de correos electrónicos con los clientes

    • Compartir la disponibilidad entre los equipos de proyecto

    • Sincronizar con tu calendario real (Google, Outlook, etc.)

    • Establecer tiempos de espera entre llamadas para mantener la cordura

    • Ofrecer opciones de reserva tanto a clientes como a socios

    • Evita las reservas dobles y el solapamiento de llamadas

    ¿Cómo puedo dejar que los clientes nos reserven directamente?

    Con las Páginas de Reserva de Doodle, puedes:

    • Establecer tu disponibilidad (recurrente o personalizada)

    • Dejar que los clientes reserven directamente, sin necesidad de inicio de sesión o aplicación

    • Enviar confirmaciones y recordatorios automáticos

    📎 Consejo profesional: Crea una Página de Reservas de equipo para sesiones comunes como "Llamada de descubrimiento" o "Sincronización semanal de retenedores".

    ¿Podemos programar reuniones de grupo (internas o externas)?

    Sí - Doodle ofrece dos grandes opciones:

    1. Página de reserva con límite de participantes (ideal para formación en grupo o webinars de agencias)

    2. Encuestas de grupo, donde los invitados votan sobre la mejor hora - ideal para grandes proyectos de clientes con muchas partes interesadas

    ¿Cómo reducimos las ausencias y las reprogramaciones?

    Utiliza Doodle Pro para:

    • Enviar recordatorios automáticos por correo electrónico

    • Bloquear reservas de última hora

    • Establecer plazos de cancelación

    • Añade una política de reprogramación/cancelación en la confirmación

    ¿Podemos cobrar las llamadas?

    Sí. Las agencias que ofrecen consultas, auditorías o formación de pago pueden conectar Stripe para cobrar el pago en el momento de la reserva.

    Es perfecto para

    • Sesiones estratégicas puntuales

    • Inicios o incorporación de retenedores

    • Llamadas de descubrimiento o auditoría de pago

    ¿Podemos personalizarlo para que se adapte a nuestra marca?

    Doodle Pro te permite añadir:

    • El logotipo de tu agencia

    • Colores de marca personalizados

    • Nombres de equipos y tipos de sesiones

    • Diferentes duraciones de reunión (por ejemplo, 15 minutos de introducción, 45 minutos de sesión de estrategia)

    Características de un vistazo

    Función

    ¿Está disponible?

    Notas

    Reserva de sesiones 1:1

    Establecer tiempos de espera

    Programación de grupos

    ✅ Sí

    Utilizar página de reserva o encuesta de grupo

    Integración con el calendario

    Google, Outlook, Apple

    Recordatorios

    ✅ Pro

    Recordatorios por correo electrónico antes de la sesión

    Pagos (Stripe)

    Cobro en la reserva

    Disponibilidad recurrente

    Franjas semanales o diarias

    Marca y personalización

    ✅ Pro

    Añadir logotipo, colores, campos personalizados

    Carga de archivos

    ❌ Todavía no

    Utilizar enlaces Google Drive/Dropbox

    Inicio de sesión para clientes

    ❌ No es necesario

    No es necesario registrarse

    Coalojamiento / varios anfitriones

    ⚠️ Parcial

    Disponible sólo en Páginas de reserva

    ❤️ Por qué a las agencias les encanta Doodle

    💬 "Nuestras llamadas de descubrimiento solían tardar más de 3 correos electrónicos en reservarse. Ahora los clientes eligen una hora, pagan y se presentan: no hay fricción". - Maya R., Directora Creativa, LA

    💬 "Doodle ahorra a nuestros PM horas a la semana. Ya no hay que perseguir a los clientes para ver si están disponibles ni perder entregas". - Alex K., Operaciones de Agencia, Berlín

    Lo más importante

    Si tu agencia quiere reducir los trámites administrativos, mejorar la experiencia del cliente y dedicar menos tiempo a reservar llamadas, Doodle es tu herramienta. Es rápida, profesional y está diseñada para equipos en crecimiento. Plan gratuito disponible. Pro añade marca, pagos y recordatorios.

    PREGUNTAS FRECUENTES: Herramientas de agenda para agencias

    ¿Doodle es gratuito?

    Sí, puedes empezar con el plan gratuito. Pro añade extras como pagos y recordatorios.

    ¿Podemos crear un calendario de agencia compartido?

    Sí, crea Páginas de Reserva compartidas para tu equipo o servicios.

    ¿Pueden los clientes subir archivos (informes, acuerdos de confidencialidad)?

    No directamente, pero puedes incluir un enlace a Google Drive o Dropbox en el mensaje de confirmación.

    ¿Podemos aceptar pagos antes de las llamadas?

    Sí, con la integración de Stripe.

    ¿Se integra Doodle con Slack o con herramientas de proyectos?

    Doodle se sincroniza con tu calendario. Para una automatización avanzada, utiliza Zapier o n8n para conectar con herramientas como Slack, Asana, Notion o Trello.

