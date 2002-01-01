La mejor herramienta de programación para agencias

Doodle es una solución sencilla y profesional para agencias que necesitan programar reuniones 1:1, llamadas de clientes y reuniones de equipo sin el caos. Comparte un enlace de reserva, evita los correos electrónicos de ida y vuelta, sincroniza calendarios, envía recordatorios e incluso cobra pagos, todo ello sin inicios de sesión ni descargas. Perfecto para agencias creativas, de consultoría o de marketing que quieran dar una imagen elegante y ahorrar tiempo.
Intro
Cuando diriges una agencia con un ritmo acelerado, tu calendario no debería ralentizarte. Tanto si se trata de reuniones con clientes, reuniones de presentación o reuniones internas, Doodle te ayuda a programar de forma más inteligente, sin interminables hilos de correo electrónico. Permite que los clientes te reserven, coordínate con tu equipo y evita las reservas dobles, todo en un simple enlace.
¿Por qué necesitan las agencias una herramienta de planificación?
Las agencias hacen malabarismos con múltiples clientes, partes interesadas y miembros del equipo, lo que significa que tu tiempo está siempre bajo presión. Una herramienta de planificación te ayuda a
Reducir el intercambio de correos electrónicos con los clientes
Compartir la disponibilidad entre los equipos de proyecto
Sincronizar con tu calendario real (Google, Outlook, etc.)
Establecer tiempos de espera entre llamadas para mantener la cordura
Ofrecer opciones de reserva tanto a clientes como a socios
Evita las reservas dobles y el solapamiento de llamadas
¿Cómo puedo dejar que los clientes nos reserven directamente?
Con las Páginas de Reserva de Doodle, puedes:
Establecer tu disponibilidad (recurrente o personalizada)
Dejar que los clientes reserven directamente, sin necesidad de inicio de sesión o aplicación
Enviar confirmaciones y recordatorios automáticos
📎 Consejo profesional: Crea una Página de Reservas de equipo para sesiones comunes como "Llamada de descubrimiento" o "Sincronización semanal de retenedores".
¿Podemos programar reuniones de grupo (internas o externas)?
Sí - Doodle ofrece dos grandes opciones:
Página de reserva con límite de participantes (ideal para formación en grupo o webinars de agencias)
Encuestas de grupo, donde los invitados votan sobre la mejor hora - ideal para grandes proyectos de clientes con muchas partes interesadas
¿Cómo reducimos las ausencias y las reprogramaciones?
Utiliza Doodle Pro para:
Enviar recordatorios automáticos por correo electrónico
Bloquear reservas de última hora
Establecer plazos de cancelación
Añade una política de reprogramación/cancelación en la confirmación
¿Podemos cobrar las llamadas?
Sí. Las agencias que ofrecen consultas, auditorías o formación de pago pueden conectar Stripe para cobrar el pago en el momento de la reserva.
Es perfecto para
Sesiones estratégicas puntuales
Inicios o incorporación de retenedores
Llamadas de descubrimiento o auditoría de pago
¿Podemos personalizarlo para que se adapte a nuestra marca?
Doodle Pro te permite añadir:
El logotipo de tu agencia
Colores de marca personalizados
Nombres de equipos y tipos de sesiones
Diferentes duraciones de reunión (por ejemplo, 15 minutos de introducción, 45 minutos de sesión de estrategia)
Características de un vistazo
Función
¿Está disponible?
Notas
Reserva de sesiones 1:1
Sí
Establecer tiempos de espera
Programación de grupos
✅ Sí
Utilizar página de reserva o encuesta de grupo
Integración con el calendario
Sí
Google, Outlook, Apple
Recordatorios
✅ Pro
Recordatorios por correo electrónico antes de la sesión
Pagos (Stripe)
Sí
Cobro en la reserva
Disponibilidad recurrente
Sí
Franjas semanales o diarias
Marca y personalización
✅ Pro
Añadir logotipo, colores, campos personalizados
Carga de archivos
❌ Todavía no
Utilizar enlaces Google Drive/Dropbox
Inicio de sesión para clientes
❌ No es necesario
No es necesario registrarse
Coalojamiento / varios anfitriones
⚠️ Parcial
Disponible sólo en Páginas de reserva
❤️ Por qué a las agencias les encanta Doodle
💬 "Nuestras llamadas de descubrimiento solían tardar más de 3 correos electrónicos en reservarse. Ahora los clientes eligen una hora, pagan y se presentan: no hay fricción". - Maya R., Directora Creativa, LA
💬 "Doodle ahorra a nuestros PM horas a la semana. Ya no hay que perseguir a los clientes para ver si están disponibles ni perder entregas". - Alex K., Operaciones de Agencia, Berlín
Lo más importante
Si tu agencia quiere reducir los trámites administrativos, mejorar la experiencia del cliente y dedicar menos tiempo a reservar llamadas, Doodle es tu herramienta. Es rápida, profesional y está diseñada para equipos en crecimiento. Plan gratuito disponible. Pro añade marca, pagos y recordatorios.
PREGUNTAS FRECUENTES: Herramientas de agenda para agencias
¿Doodle es gratuito?
Sí, puedes empezar con el plan gratuito. Pro añade extras como pagos y recordatorios.
¿Podemos crear un calendario de agencia compartido?
Sí, crea Páginas de Reserva compartidas para tu equipo o servicios.
¿Pueden los clientes subir archivos (informes, acuerdos de confidencialidad)?
No directamente, pero puedes incluir un enlace a Google Drive o Dropbox en el mensaje de confirmación.
¿Podemos aceptar pagos antes de las llamadas?
Sí, con la integración de Stripe.
¿Se integra Doodle con Slack o con herramientas de proyectos?
Doodle se sincroniza con tu calendario. Para una automatización avanzada, utiliza Zapier o n8n para conectar con herramientas como Slack, Asana, Notion o Trello.