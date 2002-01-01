Le meilleur outil de planification pour les agences

Doodle est une solution simple et professionnelle pour les agences qui ont besoin de programmer des 1:1, des appels de clients et des réunions d'équipe sans le chaos. Partage un lien de réservation, évite les allers-retours d'e-mails, synchronise les calendriers, envoie des rappels et collecte même les paiements, le tout sans connexion ni téléchargement. Parfait pour les agences de création, de conseil ou de marketing qui veulent avoir une apparence soignée et gagner du temps.

Intro

Lorsque tu diriges une agence au rythme effréné, ton calendrier ne doit pas te ralentir. Qu'il s'agisse de rendez-vous avec des clients, de réunions de présentation ou de réunions internes, Doodle t'aide à planifier plus intelligemment - sans fils de courriels interminables. Laisse les clients te réserver, coordonne avec ton équipe et évite les doubles réservations, le tout en un seul lien.

Essayer Doodle Aucune carte de crédit n'est requise

Pourquoi les agences ont-elles besoin d'un outil de planification ?

Les agences jonglent avec plusieurs clients, parties prenantes et membres de l'équipe - ce qui signifie que ton temps est toujours sous pression. Un outil de planification t'aide à :

Réduire les courriels de va-et-vient avec les clients.

Partager les disponibilités entre les équipes de projet

Se synchroniser avec ton calendrier réel (Google, Outlook, etc.)

Définir un temps tampon entre les appels pour rester sain d'esprit

Offrir des options de réservation aux clients et aux partenaires

Évite les doubles réservations et les appels qui se chevauchent

Comment puis-je permettre aux clients de nous réserver directement ?

Avec les pages de réservation de Doodle, tu peux :

Définir tes disponibilités (récurrentes ou personnalisées)

Laisser les clients réserver directement - pas besoin de connexion ou d'application

Envoyer des confirmations et des rappels automatiques.

📎 Astuce de pro : créer une page de réservation d'équipe pour les sessions communes comme "Appel de découverte" ou "Synchronisation hebdomadaire des honoraires."

Peut-on programmer des réunions de groupe (internes ou externes) ?

Oui - Doodle propose deux options intéressantes :

Page de réservation avec des limites de participants (idéal pour les formations de groupe ou les webinaires d'agence). Sondages de groupe, où les invités votent sur le meilleur moment - idéal pour les grands projets clients avec de nombreuses parties prenantes.

Comment réduire les absences et les reprogrammations ?

Utilise Doodle Pro pour :

Envoyer des rappels automatiques par courriel

Bloquer les réservations de dernière minute

Fixer des délais d'annulation

Ajouter une politique de report/annulation dans la confirmation.

Peut-on percevoir des paiements pour les appels ?

Oui. Les agences qui proposent des consultations, des audits ou des formations payantes peuvent connecter Stripe pour collecter les paiements au moment de la réservation.

C'est parfait pour :

Les sessions stratégiques uniques

Le lancement d'un contrat d'engagement ou la mise en place d'un programme d'intégration

Les appels de découverte ou d'audit rémunérés

Peut-on le personnaliser pour qu'il corresponde à notre marque ?

Doodle Pro te permet d'ajouter :

Le logo de ton agence

Des couleurs de marque personnalisées

Des noms d'équipes et des types de sessions

Différentes durées de réunion (par exemple, 15 minutes d'introduction, 45 minutes de session stratégique).

Caractéristiques en un coup d'œil

Fonctionnalité Disponible ? Notes Réservation d'une session 1:1 ✅ Oui Définir un tampon, des délais d'exécution Planification de groupe ✅ Oui Utiliser la page de réservation ou le sondage de groupe. Intégration du calendrier ✅ Oui Google, Outlook, Apple Rappels ✅ Pro Rappels par courriel avant la séance Paiements (Stripe) ✅ Oui Collecter lors de la réservation Disponibilité récurrente ✅ Oui Créneaux hebdomadaires ou quotidiens Marque et personnalisation ✅ Pro Ajouter un logo, des couleurs, des champs personnalisés. Téléchargement de fichiers ❌ Pas encore Utiliser les liens Google Drive/Dropbox Connexion pour les clients ❌ Pas nécessaire Pas d'inscription nécessaire Co-hébergement / hôtes multiples ⚠️ Partiel Disponible uniquement sur les pages de réservation

❤️ Pourquoi les agences aiment Doodle

💬 "Nos appels de découverte prenaient auparavant 3+ courriels pour être réservés. Maintenant, les clients choisissent une heure, paient et se présentent - c'est sans friction." - Maya R., directrice de création, LA

💬 "Doodle fait gagner des heures par semaine à nos chefs de projet. Plus besoin de courir après les clients pour connaître leurs disponibilités ou de rater les remises." - Alex K., Agency Ops, Berlin

À retenir .

Si ton agence veut réduire les tâches administratives, améliorer l'expérience des clients et passer moins de temps à réserver des appels - Doodle est ton outil. Il est rapide, professionnel et conçu pour les équipes en pleine croissance. Plan gratuit disponible. Le plan Pro ajoute la stratégie de marque, les paiements et les rappels.

FAQ : Outils de planification pour les agences

L'utilisation de Doodle est-elle gratuite ?

Oui, tu peux commencer avec le plan gratuit. Le plan Pro ajoute des options supplémentaires comme les paiements et les rappels.

Peut-on créer un calendrier d'agence partagé ?

Oui - crée des pages de réservation partagées pour ton équipe ou tes services.

Les clients peuvent-ils télécharger des fichiers (mémoires, accords de confidentialité) ?

Pas directement - mais tu peux inclure un lien Google Drive ou Dropbox dans le message de confirmation.

Pouvons-nous accepter des paiements avant les appels ?

Oui - avec l'intégration de Stripe.

Doodle s'intègre-t-il à Slack ou à des outils de projet ?

Doodle se synchronise avec ton calendrier. Pour une automatisation avancée, utilise Zapier ou n8n pour te connecter à des outils comme Slack, Asana, Notion ou Trello.