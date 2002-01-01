Crea un Doodle

Pianificazione

Il miglior strumento di pianificazione per le agenzie

Tempo di lettura: 3 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 5 dic 2025

Cool and modern agency workspace.

Opzioni di lingua

endefresit

Indice dei contenuti

    Doodle è una soluzione semplice e professionale per le agenzie che hanno bisogno di programmare incontri 1:1, chiamate con i clienti e riunioni di team senza il caos. Condividi un link di prenotazione, evita le e-mail di risposta, sincronizza i calendari, invia promemoria e riscuoti i pagamenti, il tutto senza bisogno di login o download. Perfetto per le agenzie creative, di consulenza o di marketing che vogliono essere eleganti e risparmiare tempo.

    Introduzione

    Quando gestisci un'agenzia dal ritmo incalzante, il tuo calendario non dovrebbe rallentarti. Che si tratti di incontri con i clienti, riunioni di presentazione o riunioni interne, Doodle ti aiuta a programmare in modo più intelligente, senza dover inviare infinite e-mail. I clienti ti prenotano, ti coordinano con il tuo team ed evitano le doppie prenotazioni, il tutto con un semplice link.

    Non è richiesta la carta di credito

    Perché le agenzie hanno bisogno di uno strumento di pianificazione?

    Le agenzie si destreggiano tra più clienti, stakeholder e membri del team, il che significa che il tuo tempo è sempre sotto pressione. Uno strumento di pianificazione ti aiuta a

    • Ridurre le email di risposta con i clienti

    • Condividere la disponibilità tra i team di progetto

    • Sincronizzarsi con il tuo calendario reale (Google, Outlook, ecc.)

    • Stabilire un tempo cuscinetto tra le chiamate per rimanere sano di mente

    • Offrire opzioni di prenotazione sia ai clienti che ai partner

    • Evita le doppie prenotazioni e le sovrapposizioni di telefonate.

    Come posso permettere ai clienti di prenotarci direttamente?

    Con le pagine di prenotazione di Doodle puoi:

    • Impostare la tua disponibilità (ricorrente o personalizzata)

    • Permettere ai clienti di prenotare direttamente, senza bisogno di login o app

    • Inviare conferme e promemoria automatici

    📎 Suggerimento: crea una pagina di prenotazione per il team per sessioni comuni come "Discovery Call" o "Weekly Retainer Sync".

    Possiamo programmare riunioni di gruppo (interne o esterne)?

    Sì, Doodle offre due ottime opzioni:

    1. Pagina di prenotazione con limiti di partecipanti (ideale per la formazione di gruppo o per i webinar dell'agenzia)

    2. Sondaggi di gruppo, in cui gli invitati votano l'orario migliore: ideale per i grandi progetti dei clienti con molte persone interessate.

    Come ridurre i no-show e le riprogrammazioni?

    Usa Doodle Pro per:

    • Inviare promemoria automatici via e-mail

    • Bloccare le prenotazioni dell'ultimo minuto

    • Impostare le scadenze per le cancellazioni

    • Aggiungi una politica di riprogrammazione/cancellazione nella conferma.

    Possiamo riscuotere i pagamenti per le chiamate?

    Si. Le agenzie che offrono consulenze, audit o formazione a pagamento possono collegare Stripe per riscuotere il pagamento al momento della prenotazione.

    È perfetto per:

    • Sessioni strategiche una tantum

    • Inizio di un contratto di consulenza o onboarding

    • Chiamate di scoperta o di verifica a pagamento

    Possiamo personalizzarlo per adattarlo al nostro marchio?

    Doodle Pro ti permette di aggiungere

    • Il logo della tua agenzia

    • Colori personalizzati del marchio

    • Nomi di team e tipi di sessione

    • Diverse durate delle riunioni (ad esempio, 15 minuti di introduzione, 45 minuti di sessione strategica)

    Caratteristiche in sintesi

    Caratteristiche

    Disponibile?

    Note

    Prenotazione di sessioni 1:1

    Impostazione di buffer e tempi di consegna

    Programmazione di gruppo

    Usa la pagina di prenotazione o il sondaggio di gruppo

    Integrazione del calendario

    Google, Outlook, Apple

    Promemoria

    Pro

    Promemoria via e-mail prima della sessione

    Pagamenti (Stripe)

    Incasso alla prenotazione

    Disponibilità ricorrente

    Slot settimanali o giornalieri

    Marchio e personalizzazione

    Pro

    Aggiungi logo, colori, campi personalizzati

    Caricamento di file

    Non ancora

    Usa i link di Google Drive/Dropbox

    Accesso per i clienti

    Non necessario

    Non è necessario registrarsi

    Co-hosting / host multipli

    ⚠️ Parziale

    Disponibile solo sulle pagine di prenotazione

    ❤️ Perché le agenzie amano Doodle

    💬 "Le nostre discovery call richiedevano più di 3 email per essere prenotate. Ora i clienti scelgono l'orario, pagano e si presentano, senza alcun attrito". - Maya R., Direttore creativo, Los Angeles

    💬 "Doodle fa risparmiare ore ai nostri PM a settimana. Non dovremo più rincorrere i clienti per sapere se sono disponibili o se mancano le consegne". - Alex K., direttore operativo dell'agenzia, Berlino

    Aspetti fondamentali

    Se la tua agenzia vuole ridurre l'amministrazione, migliorare l'esperienza dei clienti e dedicare meno tempo alla prenotazione delle chiamate, Doodle è lo strumento che fa per te. È veloce, professionale e progettato per team in crescita. È disponibile il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge branding, pagamenti e promemoria.

    Non è richiesta la carta di credito

    FAQ: Strumenti di pianificazione per agenzie

    Doodle è gratuito?

    Sì, puoi iniziare con il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge extra come i pagamenti e i promemoria.

    Possiamo creare un calendario condiviso per l'agenzia?

    Sì, puoi creare pagine di prenotazione condivise per il tuo team o per i tuoi servizi.

    I clienti possono caricare file (brief, NDA)?

    Non direttamente, ma puoi includere un link a Google Drive o Dropbox nel messaggio di conferma.

    Possiamo accettare pagamenti prima delle chiamate?

    Sì, grazie all'integrazione con Stripe.

    Doodle si integra con Slack o con gli strumenti di progetto?

    Doodle si sincronizza con il tuo calendario. Per un'automazione avanzata, usa Zapier o n8n per collegarti a strumenti come Slack, Asana, Notion o Trello.

    Articolo correlato

    Fitness trainer with a client.

    Pianificazione

    Il miglior strumento di programmazione per gli istruttori di fitness

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo
    Trainer with clients.

    Pianificazione

    Il miglior strumento di programmazione per i formatori

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo
    Accountant with a client

    Pianificazione

    Il miglior strumento di pianificazione per i commercialisti

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo

    Risolvi il problema della programmazione con Doodle