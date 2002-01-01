Il miglior strumento di pianificazione per le agenzie

Doodle è una soluzione semplice e professionale per le agenzie che hanno bisogno di programmare incontri 1:1, chiamate con i clienti e riunioni di team senza il caos. Condividi un link di prenotazione, evita le e-mail di risposta, sincronizza i calendari, invia promemoria e riscuoti i pagamenti, il tutto senza bisogno di login o download. Perfetto per le agenzie creative, di consulenza o di marketing che vogliono essere eleganti e risparmiare tempo.
Introduzione
Quando gestisci un'agenzia dal ritmo incalzante, il tuo calendario non dovrebbe rallentarti. Che si tratti di incontri con i clienti, riunioni di presentazione o riunioni interne, Doodle ti aiuta a programmare in modo più intelligente, senza dover inviare infinite e-mail. I clienti ti prenotano, ti coordinano con il tuo team ed evitano le doppie prenotazioni, il tutto con un semplice link.
Perché le agenzie hanno bisogno di uno strumento di pianificazione?
Le agenzie si destreggiano tra più clienti, stakeholder e membri del team, il che significa che il tuo tempo è sempre sotto pressione. Uno strumento di pianificazione ti aiuta a
Ridurre le email di risposta con i clienti
Condividere la disponibilità tra i team di progetto
Sincronizzarsi con il tuo calendario reale (Google, Outlook, ecc.)
Stabilire un tempo cuscinetto tra le chiamate per rimanere sano di mente
Offrire opzioni di prenotazione sia ai clienti che ai partner
Evita le doppie prenotazioni e le sovrapposizioni di telefonate.
Come posso permettere ai clienti di prenotarci direttamente?
Con le pagine di prenotazione di Doodle puoi:
Impostare la tua disponibilità (ricorrente o personalizzata)
Permettere ai clienti di prenotare direttamente, senza bisogno di login o app
Inviare conferme e promemoria automatici
📎 Suggerimento: crea una pagina di prenotazione per il team per sessioni comuni come "Discovery Call" o "Weekly Retainer Sync".
Possiamo programmare riunioni di gruppo (interne o esterne)?
Sì, Doodle offre due ottime opzioni:
Pagina di prenotazione con limiti di partecipanti (ideale per la formazione di gruppo o per i webinar dell'agenzia)
Sondaggi di gruppo, in cui gli invitati votano l'orario migliore: ideale per i grandi progetti dei clienti con molte persone interessate.
Come ridurre i no-show e le riprogrammazioni?
Usa Doodle Pro per:
Inviare promemoria automatici via e-mail
Bloccare le prenotazioni dell'ultimo minuto
Impostare le scadenze per le cancellazioni
Aggiungi una politica di riprogrammazione/cancellazione nella conferma.
Possiamo riscuotere i pagamenti per le chiamate?
Si. Le agenzie che offrono consulenze, audit o formazione a pagamento possono collegare Stripe per riscuotere il pagamento al momento della prenotazione.
È perfetto per:
Sessioni strategiche una tantum
Inizio di un contratto di consulenza o onboarding
Chiamate di scoperta o di verifica a pagamento
Possiamo personalizzarlo per adattarlo al nostro marchio?
Doodle Pro ti permette di aggiungere
Il logo della tua agenzia
Colori personalizzati del marchio
Nomi di team e tipi di sessione
Diverse durate delle riunioni (ad esempio, 15 minuti di introduzione, 45 minuti di sessione strategica)
Caratteristiche in sintesi
Caratteristiche
Disponibile?
Note
Prenotazione di sessioni 1:1
Sì
Impostazione di buffer e tempi di consegna
Programmazione di gruppo
Sì
Usa la pagina di prenotazione o il sondaggio di gruppo
Integrazione del calendario
Sì
Google, Outlook, Apple
Promemoria
Pro
Promemoria via e-mail prima della sessione
Pagamenti (Stripe)
Sì
Incasso alla prenotazione
Disponibilità ricorrente
Sì
Slot settimanali o giornalieri
Marchio e personalizzazione
Pro
Aggiungi logo, colori, campi personalizzati
Caricamento di file
Non ancora
Usa i link di Google Drive/Dropbox
Accesso per i clienti
Non necessario
Non è necessario registrarsi
Co-hosting / host multipli
⚠️ Parziale
Disponibile solo sulle pagine di prenotazione
❤️ Perché le agenzie amano Doodle
💬 "Le nostre discovery call richiedevano più di 3 email per essere prenotate. Ora i clienti scelgono l'orario, pagano e si presentano, senza alcun attrito". - Maya R., Direttore creativo, Los Angeles
💬 "Doodle fa risparmiare ore ai nostri PM a settimana. Non dovremo più rincorrere i clienti per sapere se sono disponibili o se mancano le consegne". - Alex K., direttore operativo dell'agenzia, Berlino
Aspetti fondamentali
Se la tua agenzia vuole ridurre l'amministrazione, migliorare l'esperienza dei clienti e dedicare meno tempo alla prenotazione delle chiamate, Doodle è lo strumento che fa per te. È veloce, professionale e progettato per team in crescita. È disponibile il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge branding, pagamenti e promemoria.
FAQ: Strumenti di pianificazione per agenzie
Doodle è gratuito?
Sì, puoi iniziare con il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge extra come i pagamenti e i promemoria.
Possiamo creare un calendario condiviso per l'agenzia?
Sì, puoi creare pagine di prenotazione condivise per il tuo team o per i tuoi servizi.
I clienti possono caricare file (brief, NDA)?
Non direttamente, ma puoi includere un link a Google Drive o Dropbox nel messaggio di conferma.
Possiamo accettare pagamenti prima delle chiamate?
Sì, grazie all'integrazione con Stripe.
Doodle si integra con Slack o con gli strumenti di progetto?
Doodle si sincronizza con il tuo calendario. Per un'automazione avanzata, usa Zapier o n8n per collegarti a strumenti come Slack, Asana, Notion o Trello.