Il miglior strumento di pianificazione per le agenzie

Doodle è una soluzione semplice e professionale per le agenzie che hanno bisogno di programmare incontri 1:1, chiamate con i clienti e riunioni di team senza il caos. Condividi un link di prenotazione, evita le e-mail di risposta, sincronizza i calendari, invia promemoria e riscuoti i pagamenti, il tutto senza bisogno di login o download. Perfetto per le agenzie creative, di consulenza o di marketing che vogliono essere eleganti e risparmiare tempo.

Introduzione

Quando gestisci un'agenzia dal ritmo incalzante, il tuo calendario non dovrebbe rallentarti. Che si tratti di incontri con i clienti, riunioni di presentazione o riunioni interne, Doodle ti aiuta a programmare in modo più intelligente, senza dover inviare infinite e-mail. I clienti ti prenotano, ti coordinano con il tuo team ed evitano le doppie prenotazioni, il tutto con un semplice link.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

Perché le agenzie hanno bisogno di uno strumento di pianificazione?

Le agenzie si destreggiano tra più clienti, stakeholder e membri del team, il che significa che il tuo tempo è sempre sotto pressione. Uno strumento di pianificazione ti aiuta a

Ridurre le email di risposta con i clienti

Condividere la disponibilità tra i team di progetto

Sincronizzarsi con il tuo calendario reale (Google, Outlook, ecc.)

Stabilire un tempo cuscinetto tra le chiamate per rimanere sano di mente

Offrire opzioni di prenotazione sia ai clienti che ai partner

Evita le doppie prenotazioni e le sovrapposizioni di telefonate.

Come posso permettere ai clienti di prenotarci direttamente?

Con le pagine di prenotazione di Doodle puoi:

Impostare la tua disponibilità (ricorrente o personalizzata)

Permettere ai clienti di prenotare direttamente, senza bisogno di login o app

Inviare conferme e promemoria automatici

📎 Suggerimento: crea una pagina di prenotazione per il team per sessioni comuni come "Discovery Call" o "Weekly Retainer Sync".

Possiamo programmare riunioni di gruppo (interne o esterne)?

Sì, Doodle offre due ottime opzioni:

Pagina di prenotazione con limiti di partecipanti (ideale per la formazione di gruppo o per i webinar dell'agenzia) Sondaggi di gruppo, in cui gli invitati votano l'orario migliore: ideale per i grandi progetti dei clienti con molte persone interessate.

Come ridurre i no-show e le riprogrammazioni?

Usa Doodle Pro per:

Inviare promemoria automatici via e-mail

Bloccare le prenotazioni dell'ultimo minuto

Impostare le scadenze per le cancellazioni

Aggiungi una politica di riprogrammazione/cancellazione nella conferma.

Possiamo riscuotere i pagamenti per le chiamate?

Si. Le agenzie che offrono consulenze, audit o formazione a pagamento possono collegare Stripe per riscuotere il pagamento al momento della prenotazione.

È perfetto per:

Sessioni strategiche una tantum

Inizio di un contratto di consulenza o onboarding

Chiamate di scoperta o di verifica a pagamento

Possiamo personalizzarlo per adattarlo al nostro marchio?

Doodle Pro ti permette di aggiungere

Il logo della tua agenzia

Colori personalizzati del marchio

Nomi di team e tipi di sessione

Diverse durate delle riunioni (ad esempio, 15 minuti di introduzione, 45 minuti di sessione strategica)

Caratteristiche in sintesi

Caratteristiche Disponibile? Note Prenotazione di sessioni 1:1 Sì Impostazione di buffer e tempi di consegna Programmazione di gruppo Sì Usa la pagina di prenotazione o il sondaggio di gruppo Integrazione del calendario Sì Google, Outlook, Apple Promemoria Pro Promemoria via e-mail prima della sessione Pagamenti (Stripe) Sì Incasso alla prenotazione Disponibilità ricorrente Sì Slot settimanali o giornalieri Marchio e personalizzazione Pro Aggiungi logo, colori, campi personalizzati Caricamento di file Non ancora Usa i link di Google Drive/Dropbox Accesso per i clienti Non necessario Non è necessario registrarsi Co-hosting / host multipli ⚠️ Parziale Disponibile solo sulle pagine di prenotazione

❤️ Perché le agenzie amano Doodle

💬 "Le nostre discovery call richiedevano più di 3 email per essere prenotate. Ora i clienti scelgono l'orario, pagano e si presentano, senza alcun attrito". - Maya R., Direttore creativo, Los Angeles

💬 "Doodle fa risparmiare ore ai nostri PM a settimana. Non dovremo più rincorrere i clienti per sapere se sono disponibili o se mancano le consegne". - Alex K., direttore operativo dell'agenzia, Berlino

Aspetti fondamentali

Se la tua agenzia vuole ridurre l'amministrazione, migliorare l'esperienza dei clienti e dedicare meno tempo alla prenotazione delle chiamate, Doodle è lo strumento che fa per te. È veloce, professionale e progettato per team in crescita. È disponibile il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge branding, pagamenti e promemoria.

Prova a fare uno scarabocchio Non è richiesta la carta di credito

FAQ: Strumenti di pianificazione per agenzie

Doodle è gratuito?

Sì, puoi iniziare con il piano gratuito. Il piano Pro aggiunge extra come i pagamenti e i promemoria.

Possiamo creare un calendario condiviso per l'agenzia?

Sì, puoi creare pagine di prenotazione condivise per il tuo team o per i tuoi servizi.

I clienti possono caricare file (brief, NDA)?

Non direttamente, ma puoi includere un link a Google Drive o Dropbox nel messaggio di conferma.

Possiamo accettare pagamenti prima delle chiamate?

Sì, grazie all'integrazione con Stripe.

Doodle si integra con Slack o con gli strumenti di progetto?

Doodle si sincronizza con il tuo calendario. Per un'automazione avanzata, usa Zapier o n8n per collegarti a strumenti come Slack, Asana, Notion o Trello.