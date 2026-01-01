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Planowanie

Najlepsze narzędzie do planowania dla agencji

Czas czytania: 3 minut
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Zaktualizowano: 1 lip 2026

Cool and modern agency workspace.

Doodle to proste, profesjonalne rozwiązanie dla agencji, które chcą bez zbędnego zamieszania planować spotkania indywidualne, rozmowy z klientami i spotkania zespołowe. Udostępniaj link do rezerwacji, unikaj niekończącej się wymiany e-maili, synchronizuj kalendarze, wysyłaj przypomnienia, a nawet pobieraj opłaty — wszystko to bez konieczności logowania się czy pobierania aplikacji. Idealne rozwiązanie dla agencji kreatywnych, konsultingowych i marketingowych, które chcą prezentować się profesjonalnie i oszczędzać czas.

Wprowadzenie

Jeśli prowadzisz dynamicznie działającą agencję, Twój kalendarz nie powinien Cię spowalniać. Niezależnie od tego, czy chodzi o spotkania z klientami, prezentacje ofert czy wewnętrzne spotkania stand-upowe, Doodle pomaga Ci planować terminy w bardziej przemyślany sposób — bez niekończących się wątków e-mailowych. Pozwól klientom rezerwować terminy, koordynuj działania z zespołem i unikaj podwójnych rezerwacji — wszystko za pomocą jednego prostego linku.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Dlaczego agencje potrzebują narzędzia do planowania?

Agencje muszą godzić potrzeby wielu klientów, interesariuszy i członków zespołu — co oznacza, że zawsze brakuje Ci czasu. Narzędzie do planowania pomoże Ci:

  • Ogranicz liczbę wymian wiadomości e-mail z klientami

  • Udostępnianie informacji o dostępności między zespołami projektowymi

  • Zsynchronizuj z prawdziwym kalendarzem (Google, Outlook itp.)

  • Ustaw czas buforowy między połączeniami, żeby nie zwariować

  • Zapewnij możliwości rezerwacji zarówno klientom, jak i partnerom

  • Unikaj podwójnych rezerwacji i nakładających się połączeń

Jak mogę umożliwić klientom bezpośrednią rezerwację naszych usług?

Dzięki Booking Pages Doodle możesz:

  • Ustal swoją dostępność (cykliczną lub niestandardową)

  • Pozwól klientom rezerwować bezpośrednio — bez konieczności logowania się ani korzystania z aplikacji

  • Wysyłaj automatyczne potwierdzenia i przypomnienia

📎 Wskazówka dla profesjonalistów: Utwórz Booking Page dla zespołu, przeznaczoną na typowe sesje, takie jak „Rozmowa wstępna” czy „Cotygodniowa synchronizacja w ramach umowy ryczałtowej”.

Czy możemy organizować spotkania grupowe (wewnętrzne lub zewnętrzne)?

Tak — Doodle oferuje dwie świetne opcje:

  1. Booking Page z limitami liczby uczestników (doskonałe rozwiązanie na szkolenia grupowe lub webinaria organizowane przez agencje)

  2. Group Polls, gdzie zaproszeni uczestnicy głosują na najlepszy termin — idealne rozwiązanie w przypadku dużych projektów dla klientów, w których bierze udział wielu interesariuszy

Jak ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, oraz przypadków zmiany terminu?

Zastosowanie Doodle Pro do:

  • Wysyłaj automatyczne przypomnienia e-mailowe

  • Zablokuj rezerwacje w ostatniej chwili

  • Ustal terminy anulowania rezerwacji

  • Dodaj zasady dotyczące zmiany terminu/anulowania rezerwacji w potwierdzeniu

Czy możemy pobierać opłaty za połączenia?

Tak. Agencje oferujące płatne konsultacje, audyty lub szkolenia mogą podłączyć Stripe, aby pobierać opłaty w momencie rezerwacji.

Idealnie nadaje się do:

  • Jednorazowe sesje strategiczne

  • Spotkania inauguracyjne lub wdrożeniowe dla partnerów

  • Płatne rozmowy w ramach analizy lub audytu

Czy możemy dostosować to tak, aby pasowało do naszej marki?

Aplikacja Doodle Pro umożliwia dodawanie:

  • Logo Państwa agencji

  • Niestandardowe kolory marki

  • Nazwy drużyn i rodzaje sesji

  • Różne czasy trwania spotkań (np. 15-minutowe wprowadzenie, 45-minutowa sesja strategiczna)

Przegląd funkcji

Funkcja

Czy jest dostępny?

Uwagi

Rezerwacja sesji indywidualnej 1:1

✅ Tak

Ustaw bufor, czasy realizacji

Planowanie grupowe

✅ Tak

Skorzystaj z Booking Page lub Group Poll

Integracja z kalendarzem

✅ Tak

Google, Outlook, Apple

Przypomnienia

✅ Zalety

Powiadomienia e-mailowe przed sesją

Płatności (Stripe)

✅ Tak

Płatność przy rezerwacji

Cykliczna dostępność

✅ Tak

Cotygodniowe lub codzienne terminy

Budowanie marki i personalizacja

✅ Zalety

Dodaj logo, kolory i pola niestandardowe

Przesyłanie plików

❌ Jeszcze nie

Użyj linków do Google Drive/Dropbox

Logowanie dla klientów

❌ Nie jest to konieczne

Nie trzeba się rejestrować

Współprowadzenie / kilku prowadzących

⚠️ Częściowe

Dostępne wyłącznie na Booking Pages

❤️ Dlaczego agencje uwielbiają Doodle

💬 „Kiedyś umówienie się na rozmowę wstępną wymagało wysłania co najmniej trzech e-maili. Teraz klienci wybierają termin, płacą i po prostu przychodzą — wszystko przebiega bez żadnych utrudnień.” — Maya R., dyrektor kreatywna, Los Angeles

💬 „Dzięki Doodle nasi menedżerowie projektów oszczędzają kilka godzin tygodniowo. Nie musimy już dopytywać klientów o terminy ani martwić się o pominięte przekazania zadań.” — Alex K., dział operacyjny agencji, Berlin

Najważniejsze wnioski

Jeśli Twoja agencja chce ograniczyć prace administracyjne, poprawić jakość obsługi klientów i poświęcać mniej czasu na umawianie spotkań — Doodle to narzędzie właśnie dla Ciebie. Jest szybkie, profesjonalne i stworzone z myślą o rozwijających się zespołach. Dostępny jest bezpłatny plan. Plan Pro oferuje dodatkowo opcje związane z brandingiem, płatnościami i przypomnieniami.

Nie jest wymagana karta kredytowa

Najczęściej zadawane pytania: Narzędzia do planowania dla agencji

Czy korzystanie z serwisu Doodle jest bezpłatne?

Tak, możesz zacząć od bezpłatnego planu. Plan Pro oferuje dodatkowe funkcje, takie jak płatności i przypomnienia.

Czy możemy utworzyć wspólny kalendarz agencji?

Tak — utwórz wspólne Booking Pages dla swojego zespołu lub usług.

Czy klienci mogą przesyłać pliki (briefy, umowy o zachowaniu poufności)?

Nie bezpośrednio — ale w wiadomości potwierdzającej można zamieścić link do Google Drive lub Dropbox.

Czy możemy przyjmować płatności przed rozmową?

Tak — dzięki integracji ze Stripe.

Czy Doodle współpracuje ze Slackiem lub narzędziami do zarządzania projektami?

Aplikacja Doodle synchronizuje się z Twoim kalendarzem. Aby uzyskać zaawansowane możliwości automatyzacji, skorzystaj z serwisów Zapier lub n8n, aby połączyć aplikację z narzędziami takimi jak Slack, Asana, Notion czy Trello.

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