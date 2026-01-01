Najlepsze narzędzie do planowania dla agencji
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Doodle to proste, profesjonalne rozwiązanie dla agencji, które chcą bez zbędnego zamieszania planować spotkania indywidualne, rozmowy z klientami i spotkania zespołowe. Udostępniaj link do rezerwacji, unikaj niekończącej się wymiany e-maili, synchronizuj kalendarze, wysyłaj przypomnienia, a nawet pobieraj opłaty — wszystko to bez konieczności logowania się czy pobierania aplikacji. Idealne rozwiązanie dla agencji kreatywnych, konsultingowych i marketingowych, które chcą prezentować się profesjonalnie i oszczędzać czas.
Wprowadzenie
Jeśli prowadzisz dynamicznie działającą agencję, Twój kalendarz nie powinien Cię spowalniać. Niezależnie od tego, czy chodzi o spotkania z klientami, prezentacje ofert czy wewnętrzne spotkania stand-upowe, Doodle pomaga Ci planować terminy w bardziej przemyślany sposób — bez niekończących się wątków e-mailowych. Pozwól klientom rezerwować terminy, koordynuj działania z zespołem i unikaj podwójnych rezerwacji — wszystko za pomocą jednego prostego linku.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Dlaczego agencje potrzebują narzędzia do planowania?
Agencje muszą godzić potrzeby wielu klientów, interesariuszy i członków zespołu — co oznacza, że zawsze brakuje Ci czasu. Narzędzie do planowania pomoże Ci:
Ogranicz liczbę wymian wiadomości e-mail z klientami
Udostępnianie informacji o dostępności między zespołami projektowymi
Zsynchronizuj z prawdziwym kalendarzem (Google, Outlook itp.)
Ustaw czas buforowy między połączeniami, żeby nie zwariować
Zapewnij możliwości rezerwacji zarówno klientom, jak i partnerom
Unikaj podwójnych rezerwacji i nakładających się połączeń
Jak mogę umożliwić klientom bezpośrednią rezerwację naszych usług?
Dzięki Booking Pages Doodle możesz:
Ustal swoją dostępność (cykliczną lub niestandardową)
Pozwól klientom rezerwować bezpośrednio — bez konieczności logowania się ani korzystania z aplikacji
Wysyłaj automatyczne potwierdzenia i przypomnienia
📎 Wskazówka dla profesjonalistów: Utwórz Booking Page dla zespołu, przeznaczoną na typowe sesje, takie jak „Rozmowa wstępna” czy „Cotygodniowa synchronizacja w ramach umowy ryczałtowej”.
Czy możemy organizować spotkania grupowe (wewnętrzne lub zewnętrzne)?
Tak — Doodle oferuje dwie świetne opcje:
Booking Page z limitami liczby uczestników (doskonałe rozwiązanie na szkolenia grupowe lub webinaria organizowane przez agencje)
Group Polls, gdzie zaproszeni uczestnicy głosują na najlepszy termin — idealne rozwiązanie w przypadku dużych projektów dla klientów, w których bierze udział wielu interesariuszy
Jak ograniczyć liczbę osób, które nie pojawiają się na umówionych wizytach, oraz przypadków zmiany terminu?
Zastosowanie Doodle Pro do:
Wysyłaj automatyczne przypomnienia e-mailowe
Zablokuj rezerwacje w ostatniej chwili
Ustal terminy anulowania rezerwacji
Dodaj zasady dotyczące zmiany terminu/anulowania rezerwacji w potwierdzeniu
Czy możemy pobierać opłaty za połączenia?
Tak. Agencje oferujące płatne konsultacje, audyty lub szkolenia mogą podłączyć Stripe, aby pobierać opłaty w momencie rezerwacji.
Idealnie nadaje się do:
Jednorazowe sesje strategiczne
Spotkania inauguracyjne lub wdrożeniowe dla partnerów
Płatne rozmowy w ramach analizy lub audytu
Czy możemy dostosować to tak, aby pasowało do naszej marki?
Aplikacja Doodle Pro umożliwia dodawanie:
Logo Państwa agencji
Niestandardowe kolory marki
Nazwy drużyn i rodzaje sesji
Różne czasy trwania spotkań (np. 15-minutowe wprowadzenie, 45-minutowa sesja strategiczna)
Przegląd funkcji
Funkcja
Czy jest dostępny?
Uwagi
Rezerwacja sesji indywidualnej 1:1
✅ Tak
Ustaw bufor, czasy realizacji
Planowanie grupowe
✅ Tak
Skorzystaj z Booking Page lub Group Poll
Integracja z kalendarzem
✅ Tak
Google, Outlook, Apple
Przypomnienia
✅ Zalety
Powiadomienia e-mailowe przed sesją
Płatności (Stripe)
✅ Tak
Płatność przy rezerwacji
Cykliczna dostępność
✅ Tak
Cotygodniowe lub codzienne terminy
Budowanie marki i personalizacja
✅ Zalety
Dodaj logo, kolory i pola niestandardowe
Przesyłanie plików
❌ Jeszcze nie
Użyj linków do Google Drive/Dropbox
Logowanie dla klientów
❌ Nie jest to konieczne
Nie trzeba się rejestrować
Współprowadzenie / kilku prowadzących
⚠️ Częściowe
Dostępne wyłącznie na Booking Pages
❤️ Dlaczego agencje uwielbiają Doodle
💬 „Kiedyś umówienie się na rozmowę wstępną wymagało wysłania co najmniej trzech e-maili. Teraz klienci wybierają termin, płacą i po prostu przychodzą — wszystko przebiega bez żadnych utrudnień.” — Maya R., dyrektor kreatywna, Los Angeles
💬 „Dzięki Doodle nasi menedżerowie projektów oszczędzają kilka godzin tygodniowo. Nie musimy już dopytywać klientów o terminy ani martwić się o pominięte przekazania zadań.” — Alex K., dział operacyjny agencji, Berlin
Najważniejsze wnioski
Jeśli Twoja agencja chce ograniczyć prace administracyjne, poprawić jakość obsługi klientów i poświęcać mniej czasu na umawianie spotkań — Doodle to narzędzie właśnie dla Ciebie. Jest szybkie, profesjonalne i stworzone z myślą o rozwijających się zespołach. Dostępny jest bezpłatny plan. Plan Pro oferuje dodatkowo opcje związane z brandingiem, płatnościami i przypomnieniami.
Nie jest wymagana karta kredytowa
Najczęściej zadawane pytania: Narzędzia do planowania dla agencji
Czy korzystanie z serwisu Doodle jest bezpłatne?
Tak, możesz zacząć od bezpłatnego planu. Plan Pro oferuje dodatkowe funkcje, takie jak płatności i przypomnienia.
Czy możemy utworzyć wspólny kalendarz agencji?
Tak — utwórz wspólne Booking Pages dla swojego zespołu lub usług.
Czy klienci mogą przesyłać pliki (briefy, umowy o zachowaniu poufności)?
Nie bezpośrednio — ale w wiadomości potwierdzającej można zamieścić link do Google Drive lub Dropbox.
Czy możemy przyjmować płatności przed rozmową?
Tak — dzięki integracji ze Stripe.
Czy Doodle współpracuje ze Slackiem lub narzędziami do zarządzania projektami?
Aplikacja Doodle synchronizuje się z Twoim kalendarzem. Aby uzyskać zaawansowane możliwości automatyzacji, skorzystaj z serwisów Zapier lub n8n, aby połączyć aplikację z narzędziami takimi jak Slack, Asana, Notion czy Trello.