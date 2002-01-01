A melhor ferramenta de agendamento para agências

Criar um Doodle

Read Time: 3 minutes

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Atualizado: 5 de dez. de 2025

Cool and modern agency workspace.

Table of Contents

    O Doodle é uma solução simples e profissional para agências que precisam agendar reuniões individuais, chamadas de clientes e reuniões de equipe sem o caos. Você pode compartilhar um link de agendamento, evitar e-mails, sincronizar calendários, enviar lembretes e até mesmo receber pagamentos - tudo isso sem logins ou downloads. Perfeito para agências de criação, consultoria ou marketing que desejam ter uma aparência elegante e economizar tempo.

    Introdução

    Quando você dirige uma agência em ritmo acelerado, sua agenda não deve atrasá-lo. Seja para reuniões com clientes, reuniões de apresentação de propostas ou reuniões internas, o Doodle ajuda você a agendar de forma mais inteligente, sem intermináveis conversas por e-mail. Permita que os clientes agendem você, coordene com a sua equipe e evite agendamentos duplicados - tudo em um simples link.

    Por que as agências precisam de uma ferramenta de agendamento?

    As agências lidam com vários clientes, partes interessadas e membros da equipe, o que significa que o seu tempo está sempre sob pressão. Uma ferramenta de agendamento ajuda você a:

    • Reduzir a troca de e-mails com os clientes

    • Compartilhar a disponibilidade entre as equipes de projeto

    • Sincronizar com seu calendário real (Google, Outlook, etc.)

    • Definir um tempo de espera entre as chamadas para que você se mantenha são

    • Oferecer opções de agendamento para clientes e parceiros

    • Evite reservas duplas e chamadas sobrepostas

    Como posso permitir que os clientes nos agendem diretamente?

    Com o Doodle Booking Pages, você pode:

    • Definir sua disponibilidade (recorrente ou personalizada)

    • Permitir que os clientes façam a reserva diretamente - sem necessidade de login ou aplicativo

    • Enviar confirmações e lembretes automáticos

    Dica profissional: crie uma página de agendamento de equipe para sessões comuns como "Discovery Call" ou "Weekly Retainer Sync".

    Podemos agendar reuniões de grupo (internas ou externas)?

    Sim - o Doodle oferece duas ótimas opções:

    1. Página de agendamento com limites de participantes (excelente para treinamento em grupo ou webinars de agências)

    2. Enquetes de grupo, em que os convidados votam no melhor horário - ideal para grandes projetos de clientes com muitas partes interessadas

    Como reduzimos o não comparecimento e o reagendamento?

    Use o Doodle Pro para:

    • Enviar lembretes automáticos por e-mail

    • Bloquear reservas de última hora

    • Definir prazos de cancelamento

    • Adicionar uma política de reagendamento/cancelamento na confirmação

    Podemos cobrar pagamentos por chamadas?

    Sim. As agências que oferecem consultas, auditorias ou treinamentos pagos podem conectar o Stripe para cobrar o pagamento no momento da reserva.

    Isso é perfeito para:

    • Sessões estratégicas únicas

    • Início de contratos de retenção ou integração

    • Chamadas pagas de descoberta ou auditoria

    Você pode personalizá-lo para combinar com a sua marca?

    O Doodle Pro permite que você adicione:

    • O logotipo da sua agência

    • Cores personalizadas da marca

    • Nomes de equipes e tipos de sessões

    • Diferentes durações de reunião (por exemplo, introdução de 15 minutos, sessão de estratégia de 45 minutos)

    Visão geral dos recursos

    Recurso

    Disponível?

    Observações

    Reserva de sessões 1:1

    Sim

    Definir buffer, tempos de espera

    Agendamento de grupos

    Sim

    Use a página de agendamento ou a enquete do grupo

    Integração com o calendário

    Sim

    Google, Outlook, Apple

    Lembretes

    ✅ Pro

    Lembretes por e-mail antes da sessão

    Pagamentos (Stripe)

    Sim

    Cobrança na reserva

    Disponibilidade recorrente

    Sim

    Vagas semanais ou diárias

    Marca e personalização

    Pro

    Adicionar logotipo, cores, campos personalizados

    Carregamento de arquivos

    Ainda não

    Usar links do Google Drive/Dropbox

    Login para clientes

    Não é necessário

    Não é necessário registrar-se

    Co-hospedagem / vários hosts

    ⚠️ Parcial

    Disponível somente nas páginas de reservas

    ❤️ Por que as agências adoram o Doodle

    💬 "Nossas chamadas de descoberta costumavam levar mais de 3 e-mails para serem agendadas. Agora, os clientes escolhem um horário, pagam e aparecem - não há atrito." - Maya R., diretora de criação, Los Angeles

    "O Doodle economiza horas por semana para nossos PMs. Você não precisa mais ficar procurando clientes para saber a disponibilidade ou perder entregas." - Alex K., Operações de agência, Berlim

    Principais conclusões

    Se a sua agência deseja reduzir a administração, melhorar a experiência do cliente e gastar menos tempo agendando chamadas, o Doodle é a sua ferramenta. Ele é rápido, profissional e projetado para equipes em crescimento. Plano gratuito disponível. O plano Pro adiciona marca, pagamentos e lembretes.

    PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramentas de agendamento para agências

    O uso do Doodle é gratuito?

    Sim, você pode começar com o plano gratuito. O Pro adiciona extras como pagamentos e lembretes.

    Podemos criar um calendário de agência compartilhado?

    Sim - crie páginas de agendamento compartilhadas para sua equipe ou serviços.

    Os clientes podem fazer upload de arquivos (resumos, NDAs)?

    Não diretamente, mas você pode incluir um link do Google Drive ou do Dropbox na mensagem de confirmação.

    Podemos receber pagamentos antes das chamadas?

    Sim, com a integração do Stripe.

    O Doodle se integra ao Slack ou a ferramentas de projeto?

    O Doodle é sincronizado com seu calendário. Para automação avançada, use o Zapier ou o n8n para se conectar a ferramentas como Slack, Asana, Notion ou Trello.

