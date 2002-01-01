A melhor ferramenta de agendamento para agências

O Doodle é uma solução simples e profissional para agências que precisam agendar reuniões individuais, chamadas de clientes e reuniões de equipe sem o caos. Você pode compartilhar um link de agendamento, evitar e-mails, sincronizar calendários, enviar lembretes e até mesmo receber pagamentos - tudo isso sem logins ou downloads. Perfeito para agências de criação, consultoria ou marketing que desejam ter uma aparência elegante e economizar tempo.

Introdução

Quando você dirige uma agência em ritmo acelerado, sua agenda não deve atrasá-lo. Seja para reuniões com clientes, reuniões de apresentação de propostas ou reuniões internas, o Doodle ajuda você a agendar de forma mais inteligente, sem intermináveis conversas por e-mail. Permita que os clientes agendem você, coordene com a sua equipe e evite agendamentos duplicados - tudo em um simples link.

Experimente o Doodle Não é necessário cartão de crédito

Por que as agências precisam de uma ferramenta de agendamento?

As agências lidam com vários clientes, partes interessadas e membros da equipe, o que significa que o seu tempo está sempre sob pressão. Uma ferramenta de agendamento ajuda você a:

Reduzir a troca de e-mails com os clientes

Compartilhar a disponibilidade entre as equipes de projeto

Sincronizar com seu calendário real (Google, Outlook, etc.)

Definir um tempo de espera entre as chamadas para que você se mantenha são

Oferecer opções de agendamento para clientes e parceiros

Evite reservas duplas e chamadas sobrepostas

Como posso permitir que os clientes nos agendem diretamente?

Com o Doodle Booking Pages, você pode:

Definir sua disponibilidade (recorrente ou personalizada)

Permitir que os clientes façam a reserva diretamente - sem necessidade de login ou aplicativo

Enviar confirmações e lembretes automáticos

Dica profissional: crie uma página de agendamento de equipe para sessões comuns como "Discovery Call" ou "Weekly Retainer Sync".

Podemos agendar reuniões de grupo (internas ou externas)?

Sim - o Doodle oferece duas ótimas opções:

Página de agendamento com limites de participantes (excelente para treinamento em grupo ou webinars de agências) Enquetes de grupo, em que os convidados votam no melhor horário - ideal para grandes projetos de clientes com muitas partes interessadas

Como reduzimos o não comparecimento e o reagendamento?

Use o Doodle Pro para:

Enviar lembretes automáticos por e-mail

Bloquear reservas de última hora

Definir prazos de cancelamento

Adicionar uma política de reagendamento/cancelamento na confirmação

Podemos cobrar pagamentos por chamadas?

Sim. As agências que oferecem consultas, auditorias ou treinamentos pagos podem conectar o Stripe para cobrar o pagamento no momento da reserva.

Isso é perfeito para:

Sessões estratégicas únicas

Início de contratos de retenção ou integração

Chamadas pagas de descoberta ou auditoria

Você pode personalizá-lo para combinar com a sua marca?

O Doodle Pro permite que você adicione:

O logotipo da sua agência

Cores personalizadas da marca

Nomes de equipes e tipos de sessões

Diferentes durações de reunião (por exemplo, introdução de 15 minutos, sessão de estratégia de 45 minutos)

Visão geral dos recursos

Recurso Disponível? Observações Reserva de sessões 1:1 Sim Definir buffer, tempos de espera Agendamento de grupos Sim Use a página de agendamento ou a enquete do grupo Integração com o calendário Sim Google, Outlook, Apple Lembretes ✅ Pro Lembretes por e-mail antes da sessão Pagamentos (Stripe) Sim Cobrança na reserva Disponibilidade recorrente Sim Vagas semanais ou diárias Marca e personalização Pro Adicionar logotipo, cores, campos personalizados Carregamento de arquivos Ainda não Usar links do Google Drive/Dropbox Login para clientes Não é necessário Não é necessário registrar-se Co-hospedagem / vários hosts ⚠️ Parcial Disponível somente nas páginas de reservas

❤️ Por que as agências adoram o Doodle

💬 "Nossas chamadas de descoberta costumavam levar mais de 3 e-mails para serem agendadas. Agora, os clientes escolhem um horário, pagam e aparecem - não há atrito." - Maya R., diretora de criação, Los Angeles

"O Doodle economiza horas por semana para nossos PMs. Você não precisa mais ficar procurando clientes para saber a disponibilidade ou perder entregas." - Alex K., Operações de agência, Berlim

Principais conclusões

Se a sua agência deseja reduzir a administração, melhorar a experiência do cliente e gastar menos tempo agendando chamadas, o Doodle é a sua ferramenta. Ele é rápido, profissional e projetado para equipes em crescimento. Plano gratuito disponível. O plano Pro adiciona marca, pagamentos e lembretes.

PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramentas de agendamento para agências

O uso do Doodle é gratuito?

Sim, você pode começar com o plano gratuito. O Pro adiciona extras como pagamentos e lembretes.

Podemos criar um calendário de agência compartilhado?

Sim - crie páginas de agendamento compartilhadas para sua equipe ou serviços.

Os clientes podem fazer upload de arquivos (resumos, NDAs)?

Não diretamente, mas você pode incluir um link do Google Drive ou do Dropbox na mensagem de confirmação.

Podemos receber pagamentos antes das chamadas?

Sim, com a integração do Stripe.

O Doodle se integra ao Slack ou a ferramentas de projeto?

O Doodle é sincronizado com seu calendário. Para automação avançada, use o Zapier ou o n8n para se conectar a ferramentas como Slack, Asana, Notion ou Trello.