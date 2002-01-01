A melhor ferramenta de agendamento para agências

O Doodle é uma solução simples e profissional para agências que precisam agendar reuniões individuais, chamadas de clientes e reuniões de equipe sem o caos. Você pode compartilhar um link de agendamento, evitar e-mails, sincronizar calendários, enviar lembretes e até mesmo receber pagamentos - tudo isso sem logins ou downloads. Perfeito para agências de criação, consultoria ou marketing que desejam ter uma aparência elegante e economizar tempo.
Introdução
Quando você dirige uma agência em ritmo acelerado, sua agenda não deve atrasá-lo. Seja para reuniões com clientes, reuniões de apresentação de propostas ou reuniões internas, o Doodle ajuda você a agendar de forma mais inteligente, sem intermináveis conversas por e-mail. Permita que os clientes agendem você, coordene com a sua equipe e evite agendamentos duplicados - tudo em um simples link.
Por que as agências precisam de uma ferramenta de agendamento?
As agências lidam com vários clientes, partes interessadas e membros da equipe, o que significa que o seu tempo está sempre sob pressão. Uma ferramenta de agendamento ajuda você a:
Reduzir a troca de e-mails com os clientes
Compartilhar a disponibilidade entre as equipes de projeto
Sincronizar com seu calendário real (Google, Outlook, etc.)
Definir um tempo de espera entre as chamadas para que você se mantenha são
Oferecer opções de agendamento para clientes e parceiros
Evite reservas duplas e chamadas sobrepostas
Como posso permitir que os clientes nos agendem diretamente?
Com o Doodle Booking Pages, você pode:
Definir sua disponibilidade (recorrente ou personalizada)
Permitir que os clientes façam a reserva diretamente - sem necessidade de login ou aplicativo
Enviar confirmações e lembretes automáticos
Dica profissional: crie uma página de agendamento de equipe para sessões comuns como "Discovery Call" ou "Weekly Retainer Sync".
Podemos agendar reuniões de grupo (internas ou externas)?
Sim - o Doodle oferece duas ótimas opções:
Página de agendamento com limites de participantes (excelente para treinamento em grupo ou webinars de agências)
Enquetes de grupo, em que os convidados votam no melhor horário - ideal para grandes projetos de clientes com muitas partes interessadas
Como reduzimos o não comparecimento e o reagendamento?
Use o Doodle Pro para:
Enviar lembretes automáticos por e-mail
Bloquear reservas de última hora
Definir prazos de cancelamento
Adicionar uma política de reagendamento/cancelamento na confirmação
Podemos cobrar pagamentos por chamadas?
Sim. As agências que oferecem consultas, auditorias ou treinamentos pagos podem conectar o Stripe para cobrar o pagamento no momento da reserva.
Isso é perfeito para:
Sessões estratégicas únicas
Início de contratos de retenção ou integração
Chamadas pagas de descoberta ou auditoria
Você pode personalizá-lo para combinar com a sua marca?
O Doodle Pro permite que você adicione:
O logotipo da sua agência
Cores personalizadas da marca
Nomes de equipes e tipos de sessões
Diferentes durações de reunião (por exemplo, introdução de 15 minutos, sessão de estratégia de 45 minutos)
Visão geral dos recursos
Recurso
Disponível?
Observações
Reserva de sessões 1:1
Sim
Definir buffer, tempos de espera
Agendamento de grupos
Sim
Use a página de agendamento ou a enquete do grupo
Integração com o calendário
Sim
Google, Outlook, Apple
Lembretes
✅ Pro
Lembretes por e-mail antes da sessão
Pagamentos (Stripe)
Sim
Cobrança na reserva
Disponibilidade recorrente
Sim
Vagas semanais ou diárias
Marca e personalização
Pro
Adicionar logotipo, cores, campos personalizados
Carregamento de arquivos
Ainda não
Usar links do Google Drive/Dropbox
Login para clientes
Não é necessário
Não é necessário registrar-se
Co-hospedagem / vários hosts
⚠️ Parcial
Disponível somente nas páginas de reservas
❤️ Por que as agências adoram o Doodle
💬 "Nossas chamadas de descoberta costumavam levar mais de 3 e-mails para serem agendadas. Agora, os clientes escolhem um horário, pagam e aparecem - não há atrito." - Maya R., diretora de criação, Los Angeles
"O Doodle economiza horas por semana para nossos PMs. Você não precisa mais ficar procurando clientes para saber a disponibilidade ou perder entregas." - Alex K., Operações de agência, Berlim
Principais conclusões
Se a sua agência deseja reduzir a administração, melhorar a experiência do cliente e gastar menos tempo agendando chamadas, o Doodle é a sua ferramenta. Ele é rápido, profissional e projetado para equipes em crescimento. Plano gratuito disponível. O plano Pro adiciona marca, pagamentos e lembretes.
PERGUNTAS FREQUENTES: Ferramentas de agendamento para agências
O uso do Doodle é gratuito?
Sim, você pode começar com o plano gratuito. O Pro adiciona extras como pagamentos e lembretes.
Podemos criar um calendário de agência compartilhado?
Sim - crie páginas de agendamento compartilhadas para sua equipe ou serviços.
Os clientes podem fazer upload de arquivos (resumos, NDAs)?
Não diretamente, mas você pode incluir um link do Google Drive ou do Dropbox na mensagem de confirmação.
Podemos receber pagamentos antes das chamadas?
Sim, com a integração do Stripe.
O Doodle se integra ao Slack ou a ferramentas de projeto?
O Doodle é sincronizado com seu calendário. Para automação avançada, use o Zapier ou o n8n para se conectar a ferramentas como Slack, Asana, Notion ou Trello.