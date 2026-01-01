एजेंसियों के लिए सबसे अच्छा शेड्यूलिंग टूल

Doodle एजेंसियों के लिए एक सरल, पेशेवर समाधान है, जिन्हें बिना किसी अव्यवस्था के 1:1 मीटिंग्स, क्लाइंट कॉल्स और टीम मीटिंग्स शेड्यूल करने की आवश्यकता होती है। एक बुकिंग लिंक साझा करें, बार-बार ईमेल के चक्कर से बचें, कैलेंडर सिंक करें, रिमाइंडर भेजें, और यहां तक कि भुगतान भी एकत्र करें — सब कुछ बिना लॉगिन या डाउनलोड के। रचनात्मक, परामर्श या मार्केटिंग एजेंसियों के लिए एकदम सही, जो पेशेवर दिखना और समय बचाना चाहती हैं।

परिचय

जब आप एक तेज़-तर्रार एजेंसी चला रहे होते हैं, तो आपका कैलेंडर आपको धीमा नहीं करना चाहिए। चाहे वह क्लाइंट चेक-इन हो, पिच मीटिंग्स हों, या आंतरिक स्टैंडअप्स हों, Doodle आपको बिना अंतहीन ईमेल थ्रेड्स के अधिक स्मार्ट तरीके से शेड्यूल करने में मदद करता है। क्लाइंट्स को आपको बुक करने दें, अपनी टीम के साथ समन्वय करें, और डबल बुकिंग से बचें — सब कुछ एक ही सरल लिंक में।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

एजेंसियों को शेड्यूलिंग टूल की आवश्यकता क्यों है?

एजेंसियाँ कई ग्राहकों, हितधारकों और टीम के सदस्यों के बीच तालमेल बिठाती हैं — जिसका मतलब है कि आपका समय हमेशा दबाव में रहता है। एक शेड्यूलिंग टूल आपकी मदद करता है:

ग्राहकों के साथ बार-बार होने वाले ईमेल कम करें

परियोजना टीमों में उपलब्धता साझा करें

अपने असली कैलेंडर (Google, Outlook, आदि) के साथ सिंक करें।

मानसिक रूप से संतुलित रहने के लिए कॉलों के बीच बफर समय निर्धारित करें

ग्राहकों और भागीदारों दोनों को बुकिंग विकल्प प्रदान करें।

डबल बुकिंग और ओवरलैपिंग कॉल्स से बचें

मैं ग्राहकों को सीधे हमें बुक करने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ?

Doodle बुकिंग पेज के साथ, आप कर सकते हैं:

अपनी उपलब्धता (बार-बार होने वाली या कस्टम) निर्धारित करें

ग्राहकों को सीधे बुक करने दें — कोई लॉगिन या ऐप आवश्यक नहीं

स्वचालित पुष्टि और अनुस्मारक भेजें

📎 Pro टिप: "डिस्कवरी कॉल" या "वीकली रिटेनर सिंक" जैसे सामान्य सेशन के लिए एक टीम बुकिंग पेज बनाएँ।

क्या हम समूह बैठकें (आंतरिक या बाहरी) निर्धारित कर सकते हैं?

हाँ — Doodle दो बेहतरीन विकल्प प्रदान करता है:

प्रतिभागी सीमाओं के साथ बुकिंग पेज (समूह प्रशिक्षण या एजेंसी वेबिनार के लिए उत्तम) ग्रुप पोल, जहाँ आमंत्रित सर्वश्रेष्ठ समय पर मतदान करते हैं — कई हितधारकों वाले बड़े ग्राहक परियोजनाओं के लिए आदर्श

हम अनुपस्थितियों और पुनः निर्धारित करने को कैसे कम करें?

उपयोग करें Doodle Pro के लिए:

स्वचालित ईमेल अनुस्मारक भेजें

अंतिम-क्षण की बुकिंग ब्लॉक करें

रद्दीकरण की समयसीमाएँ निर्धारित करें

पुष्टि में पुनर्निर्धारण/रद्दीकरण नीति जोड़ें।

क्या हम कॉल्स के लिए भुगतान एकत्र कर सकते हैं?

हाँ। भुगतान-आधारित परामर्श, ऑडिट, या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली एजेंसियाँ बुकिंग के समय भुगतान एकत्र करने के लिए Stripe को कनेक्ट कर सकती हैं।

यह के लिए एकदम सही है:

एकमुश्त रणनीतिक सत्र

रिटेंर किक-ऑफ़ या ऑनबोर्डिंग

भुगतान किए गए डिस्कवरी या ऑडिट कॉल

क्या हम इसे अपने ब्रांड के अनुरूप अनुकूलित कर सकते हैं?

Doodle Pro आपको जोड़ने देता है:

आपकी एजेंसी का लोगो

कस्टम ब्रांड रंग

टीम के नाम और सत्र के प्रकार

विभिन्न बैठक की अवधि (उदाहरण के लिए, 15 मिनट का परिचय, 45 मिनट का रणनीति सत्र)

एक नजर में विशेषताएँ

विशेषता उपलब्ध हैं? टिप्पणियाँ 1:1 सत्र बुकिंग ✅ हाँ बफ़र और लीड टाइम निर्धारित करें समूह अनुसूचीकरण ✅ हाँ बुकिंग पेज या ग्रुप पोल का उपयोग करें कैलेंडर एकीकरण ✅ हाँ गूगल, आउटलुक, एप्पल स्मरणपत्र ✅ Pro सत्र से पहले ईमेल अनुस्मारक भुगतान (Stripe) ✅ हाँ बुक करते समय भुगतान करें बार-बार उपलब्धता ✅ हाँ साप्ताहिक या दैनिक स्लॉट ब्रांडिंग और अनुकूलन ✅ Pro लोगो, रंग, कस्टम फ़ील्ड्स जोड़ें फ़ाइल अपलोड ❌ अभी नहीं Google Drive/Dropbox लिंक का उपयोग करें ग्राहकों के लिए लॉगिन ❌ आवश्यक नहीं साइनअप की आवश्यकता नहीं है सह-मेजबानी / कई मेजबान ⚠️ आंशिक केवल बुकिंग पेजों पर उपलब्ध

❤️ एजेंसियों को Doodle क्यों पसंद है

💬 "पहले हमारी डिस्कवरी कॉल्स बुक करने में 3 से ज़्यादा ईमेल लगते थे। अब क्लाइंट्स बस एक समय चुनते हैं, भुगतान करते हैं, और कॉल पर आ जाते हैं — यह पूरी तरह से सहज हो गया है।" — माया आर., क्रिएटिव डायरेक्टर, एलए

💬 "Doodle हमारे PMs के हर हफ्ते घंटों बचाता है। अब उपलब्धता के लिए क्लाइंट्स के पीछे भागने या हैंडओवर मिस करने की ज़रूरत नहीं।" — Alex K., एजेंसी ऑप्स, बर्लिन

मुख्य निष्कर्ष

यदि आपकी एजेंसी प्रशासनिक काम कम करना, ग्राहक अनुभव में सुधार करना और कॉल बुक करने में कम समय खर्च करना चाहती है — तो Doodle आपका टूल है। यह तेज़, पेशेवर और बढ़ती टीमों के लिए डिज़ाइन किया गया है। मुफ्त प्लान उपलब्ध है। Pro प्लान में ब्रांडिंग, भुगतान और रिमाइंडर शामिल हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: एजेंसियों के लिए शेड्यूलिंग उपकरण

क्या Doodle का उपयोग मुफ्त है?

हाँ, आप मुफ्त प्लान से शुरुआत कर सकते हैं। Pro अतिरिक्त सुविधाएँ जैसे भुगतान और रिमाइंडर जोड़ता है।

क्या हम एक साझा एजेंसी कैलेंडर बना सकते हैं?

हाँ — अपनी टीम या सेवाओं के लिए साझा बुकिंग पेज बनाएँ।

क्या क्लाइंट फाइलें (ब्रीफ्स, एनडीए) अपलोड कर सकते हैं?

सीधे तौर पर नहीं — लेकिन आप पुष्टिकरण संदेश में Google Drive या Dropbox का लिंक शामिल कर सकते हैं।

क्या हम कॉल से पहले भुगतान ले सकते हैं?

हाँ — Stripe एकीकरण के साथ।

क्या Doodle स्लैक या प्रोजेक्ट टूल्स के साथ एकीकृत होता है?

Doodle आपके कैलेंडर के साथ सिंक हो जाता है। उन्नत स्वचालन के लिए, Zapier या n8n का उपयोग करके Slack, Asana, Notion, या Trello जैसे टूल्स से कनेक्ट करें।