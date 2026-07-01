Det bästa schemaläggningsverktyget för byråer

Doodle är en enkel och professionell lösning för byråer som behöver boka 1:1-möten, kundsamtal och teammöten utan krångel. Dela en bokningslänk, undvik e-postväxlingar, synkronisera kalendrar, skicka påminnelser och till och med ta emot betalningar – allt utan inloggningar eller nedladdningar. Perfekt för kreativa byråer, konsultbyråer eller marknadsföringsbyråer som vill framstå som professionella och spara tid.

Inledning

När du driver en byrå med högt tempo ska din kalender inte hindra dig. Oavsett om det handlar om uppföljningar med kunder, presentationsmöten eller interna standup-möten hjälper Doodle dig att planera smartare – utan ändlösa e-posttrådar. Låt kunderna boka tid hos dig, samordna med ditt team och undvika dubbelbokningar – allt via en enkel länk.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Varför behöver byråer ett schemaläggningsverktyg?

Byråer hanterar flera kunder, intressenter och teammedlemmar samtidigt – vilket innebär att du alltid har ont om tid. Ett schemaläggningsverktyg hjälper dig att:

Minska antalet e-postmeddelanden fram och tillbaka med kunderna

Dela information om tillgänglighet mellan projektgrupperna

Synkronisera med din riktiga kalender (Google, Outlook osv.)

Ställ in en paus mellan samtalen för att behålla sinnesfrid

Erbjud bokningsalternativ till både kunder och samarbetspartner

Undvik dubbelbokningar och samtal som överlappar varandra

Hur kan jag göra det möjligt för kunderna att boka oss direkt?

With Doodle Booking Pages, you can:

Ange din tillgänglighet (återkommande eller anpassad)

Låt kunderna boka direkt – utan inloggning eller app

Skicka automatiska bekräftelser och påminnelser

📎 Proffstips: Skapa en Booking Page för teamet för vanliga möten som ”Discovery Call” eller ”Weekly Retainer Sync”.

Kan vi boka gruppmöten (interna eller externa)?

Ja — Doodle erbjuder två utmärkta alternativ:

Booking Page med deltagarbegränsningar (perfekt för grupputbildningar eller webbseminarier för byråer) Group Poll, där de inbjudna röstar fram den bästa tidpunkten – perfekt för stora kundprojekt med många intressenter

Hur kan vi minska antalet uteblivna besök och ombokningar?

Användning Doodle Pro till:

Skicka automatiska påminnelser via e-post

Blockera sista-minuten-bokningar

Fastställa tidsfrister för avbokning

Lägg till regler för ombokning och avbokning i bekräftelsen

Kan vi ta ut avgifter för samtal?

Ja. Företag som erbjuder betalda konsultationer, granskningar eller utbildningar kan koppla ihop Stripe för att ta emot betalning vid bokningstillfället.

Den passar perfekt för:

Engångsmöten med strategiskt fokus

Introduktionsmöten eller onboarding för konsulter

Betalda samtal i samband med informationsinhämtning eller granskning

Kan vi anpassa den så att den passar vårt varumärke?

Med Doodle Pro kan du lägga till:

Er byrås logotyp

Anpassade varumärkesfärger

Lagnamn och träningsformer

Olika möteslängder (t.ex. 15 minuters inledning, 45 minuters strategimöte)

Översikt över funktionerna

Funktion Finns det? Anmärkningar Bokning av 1:1-session ✅ Ja Ställ in buffert, ledtider Gruppplanering ✅ Ja Använd Booking Page eller Group Poll Kalenderintegration ✅ Ja Google, Outlook, Apple Påminnelser ✅ Pro E-postpåminnelser före sessionen Betalningar (Stripe) ✅ Ja Betala vid bokning Återkommande tillgänglighet ✅ Ja Veckovisa eller dagliga tidsluckor Varumärkesprofilering och anpassning ✅ Pro Lägg till logotyp, färger och anpassade fält Uppladdning av filer ❌ Inte ännu Använd länkar till Google Drive/Dropbox Inloggning för kunder ❌ Behövs inte Ingen registrering krävs Gemensamt värdskap / flera värdar ⚠️ Delvis Finns endast på Booking Pages

❤️ Varför byråer älskar Doodle

💬 ”Förut krävdes det oftast mer än tre e-postmeddelanden för att boka våra introduktionssamtal. Nu väljer kunderna en tid, betalar och dyker upp – det går helt smidigt.” — Maya R., kreativ chef, LA

💬 ”Doodle sparar våra projektledare flera timmar varje vecka. Nu slipper vi jaga kunder för att få reda på när de är tillgängliga eller missa överlämningar.” — Alex K., byrådrift, Berlin

Huvudbudskap

Om din byrå vill minska administrationen, förbättra kundupplevelsen och lägga mindre tid på att boka samtal – då är Doodle verktyget för er. Det är snabbt, professionellt och utformat för team som växer. Gratisabonnemang finns tillgängligt. Pro-versionen erbjuder dessutom möjlighet till anpassning med ert varumärke, betalningsfunktioner och påminnelser.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Vanliga frågor: Schemaläggningsverktyg för byråer

Är Doodle gratis att använda?

Ja, du kan börja med gratisversionen. Pro-versionen innehåller extrafunktioner som betalningar och påminnelser.

Kan vi skapa en gemensam kalender för byrån?

Ja – skapa delade Booking Pages för ditt team eller dina tjänster.

Kan kunderna ladda upp filer (uppdragsbeskrivningar, sekretessavtal)?

Inte direkt – men du kan lägga in en länk till Google Drive eller Dropbox i bekräftelsemeddelandet.

Kan vi ta emot betalningar innan samtalen?

Ja – med Stripe-integration.

Kan Doodle integreras med Slack eller projektverktyg?

Doodle synkroniseras med din kalender. För avancerad automatisering kan du använda Zapier eller n8n för att koppla ihop med verktyg som Slack, Asana, Notion eller Trello.