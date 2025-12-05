Det bedste planlægningsværktøj til bureauer

Doodle er en enkel, professionel løsning til bureauer, der har brug for at planlægge 1:1, kundeopkald og teammøder uden kaos. Del et bookinglink, undgå e-mails frem og tilbage, synkroniser kalendere, send påmindelser og indsaml endda betalinger - alt sammen uden logins eller downloads. Perfekt til kreative, konsulent- eller marketingbureauer, der gerne vil se skarpe ud og spare tid.
Intro
Når du driver et bureau med højt tempo, bør din kalender ikke bremse dig. Uanset om det er check-ins med kunder, pitch-møder eller interne standups, hjælper Doodle dig med at planlægge smartere - uden endeløse e-mail-tråde. Lad kunderne booke dig, koordiner med dit team og undgå dobbeltbookinger - alt sammen via et enkelt link.
Hvorfor har bureauer brug for et planlægningsværktøj?
Bureauer jonglerer med flere kunder, interessenter og teammedlemmer - hvilket betyder, at din tid altid er under pres. Et planlægningsværktøj hjælper dig med at
Reducere antallet af e-mails frem og tilbage med kunder
Dele tilgængelighed på tværs af projektteams
Synkronisere med din rigtige kalender (Google, Outlook osv.)
Indstille buffertid mellem opkald for at bevare fornuften
Tilbyde bookingmuligheder til både kunder og partnere
Undgå dobbeltbookinger og overlappende opkald
Hvordan kan jeg lade kunder booke os direkte?
Det kan du med Doodle Booking Pages:
Indstille din tilgængelighed (tilbagevendende eller tilpasset)
Lade kunderne booke direkte - uden login eller app
Sende automatiske bekræftelser og påmindelser
📎 Pro tip: Opret en teambookingside til fælles sessioner som "Discovery Call" eller "Weekly Retainer Sync".
Kan vi planlægge gruppemøder (interne eller eksterne)?
Ja - Doodle tilbyder to gode muligheder:
Bookingside med deltagerbegrænsninger (fantastisk til gruppetræning eller webinarer for bureauer)
Gruppeafstemninger, hvor de inviterede stemmer om det bedste tidspunkt - ideelt til store kundeprojekter med mange interessenter.
Hvordan reducerer vi udeblivelser og omplanlægning?
Brug Doodle Pro til at:
Sende automatiske e-mail-påmindelser
Bloker bookinger i sidste øjeblik
Indstille deadlines for aflysning
Tilføj en politik for omlægning/aflysning i bekræftelsen
Kan vi opkræve betaling for opkald?
Ja, det kan vi. Bureauer, der tilbyder betalte konsultationer, revisioner eller træning, kan forbinde Stripe for at opkræve betaling på bookingtidspunktet.
Det er perfekt til:
Strategiske engangssessioner
Kick-offs eller onboarding af kundeaftaler
Betalte opdagelses- eller revisionsopkald
Kan vi tilpasse den, så den matcher vores brand?
Med Doodle Pro kan du tilføje:
Dit bureaus logo
Brugerdefinerede brandfarver
Teamnavne og sessionstyper
Forskellige mødevarigheder (f.eks. 15 minutters intro, 45 minutters strategisession)
Et overblik over funktionerne
Funktion
Tilgængelig?
Bemærkninger
Booking af 1:1-sessioner
✅ Ja
Indstil buffer, gennemløbstider
Planlægning af grupper
✅ Ja
Brug bookingside eller gruppeafstemning
Integration af kalender
✅ Ja
Google, Outlook, Apple
Påmindelser
✅ Pro
E-mail-påmindelser før sessionen
Betalinger (Stripe)
✅ Ja
Opkrævning ved booking
Tilbagevendende tilgængelighed
✅ Ja
Ugentlige eller daglige slots
Branding og tilpasning
✅ Pro
Tilføj logo, farver, brugerdefinerede felter
Upload af filer
❌ Ikke endnu
Brug Google Drive/Dropbox-links
Login for kunder
❌ Ikke nødvendigt
Ingen tilmelding påkrævet
Co-hosting / flere værter
⚠️ Delvis
Kun tilgængelig på bookingsider
❤️ Hvorfor bureauer elsker Doodle
💬 "Før tog det 3+ e-mails at booke vores discovery calls. Nu vælger kunderne et tidspunkt, betaler og dukker op - det er gnidningsfrit." - Maya R., kreativ direktør, LA
💬 "Doodle sparer vores PM'er for timer om ugen. Ikke mere jagten på kunder for tilgængelighed eller manglende afleveringer." - Alex K., Agency Ops, Berlin
Det vigtigste at tage med
Hvis dit bureau ønsker at reducere administrationen, forbedre kundeoplevelsen og bruge mindre tid på at booke opkald - så er Doodle dit værktøj. Det er hurtigt, professionelt og designet til voksende teams. Gratis plan tilgængelig. Pro tilføjer branding, betalinger og påmindelser.
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Planlægningsværktøjer til bureauer
Er Doodle gratis at bruge?
Ja, du kan starte med den gratis plan. Pro tilføjer ekstrafunktioner som betalinger og påmindelser.
Kan vi oprette en fælles bureaukalender?
Ja - opret fælles bookingsider for dit team eller dine tjenester.
Kan kunder uploade filer (briefs, NDA'er)?
Ikke direkte - men du kan inkludere et link til Google Drive eller Dropbox i bekræftelsesbeskeden.
Kan vi tage imod betalinger før opkald?
Ja - med Stripe-integration.
Kan Doodle integreres med Slack eller projektværktøjer?
Doodle synkroniserer med din kalender. For avanceret automatisering kan du bruge Zapier eller n8n til at forbinde med værktøjer som Slack, Asana, Notion eller Trello.