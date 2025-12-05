Det bedste planlægningsværktøj til bureauer

Doodle er en enkel, professionel løsning til bureauer, der har brug for at planlægge 1:1, kundeopkald og teammøder uden kaos. Del et bookinglink, undgå e-mails frem og tilbage, synkroniser kalendere, send påmindelser og indsaml endda betalinger - alt sammen uden logins eller downloads. Perfekt til kreative, konsulent- eller marketingbureauer, der gerne vil se skarpe ud og spare tid.

Intro

Når du driver et bureau med højt tempo, bør din kalender ikke bremse dig. Uanset om det er check-ins med kunder, pitch-møder eller interne standups, hjælper Doodle dig med at planlægge smartere - uden endeløse e-mail-tråde. Lad kunderne booke dig, koordiner med dit team og undgå dobbeltbookinger - alt sammen via et enkelt link.

Hvorfor har bureauer brug for et planlægningsværktøj?

Bureauer jonglerer med flere kunder, interessenter og teammedlemmer - hvilket betyder, at din tid altid er under pres. Et planlægningsværktøj hjælper dig med at

Reducere antallet af e-mails frem og tilbage med kunder

Dele tilgængelighed på tværs af projektteams

Synkronisere med din rigtige kalender (Google, Outlook osv.)

Indstille buffertid mellem opkald for at bevare fornuften

Tilbyde bookingmuligheder til både kunder og partnere

Undgå dobbeltbookinger og overlappende opkald

Hvordan kan jeg lade kunder booke os direkte?

Det kan du med Doodle Booking Pages:

Indstille din tilgængelighed (tilbagevendende eller tilpasset)

Lade kunderne booke direkte - uden login eller app

Sende automatiske bekræftelser og påmindelser

📎 Pro tip: Opret en teambookingside til fælles sessioner som "Discovery Call" eller "Weekly Retainer Sync".

Kan vi planlægge gruppemøder (interne eller eksterne)?

Ja - Doodle tilbyder to gode muligheder:

Bookingside med deltagerbegrænsninger (fantastisk til gruppetræning eller webinarer for bureauer) Gruppeafstemninger, hvor de inviterede stemmer om det bedste tidspunkt - ideelt til store kundeprojekter med mange interessenter.

Hvordan reducerer vi udeblivelser og omplanlægning?

Brug Doodle Pro til at:

Sende automatiske e-mail-påmindelser

Bloker bookinger i sidste øjeblik

Indstille deadlines for aflysning

Tilføj en politik for omlægning/aflysning i bekræftelsen

Kan vi opkræve betaling for opkald?

Ja, det kan vi. Bureauer, der tilbyder betalte konsultationer, revisioner eller træning, kan forbinde Stripe for at opkræve betaling på bookingtidspunktet.

Det er perfekt til:

Strategiske engangssessioner

Kick-offs eller onboarding af kundeaftaler

Betalte opdagelses- eller revisionsopkald

Kan vi tilpasse den, så den matcher vores brand?

Med Doodle Pro kan du tilføje:

Dit bureaus logo

Brugerdefinerede brandfarver

Teamnavne og sessionstyper

Forskellige mødevarigheder (f.eks. 15 minutters intro, 45 minutters strategisession)

Et overblik over funktionerne

Funktion Tilgængelig? Bemærkninger Booking af 1:1-sessioner ✅ Ja Indstil buffer, gennemløbstider Planlægning af grupper ✅ Ja Brug bookingside eller gruppeafstemning Integration af kalender ✅ Ja Google, Outlook, Apple Påmindelser ✅ Pro E-mail-påmindelser før sessionen Betalinger (Stripe) ✅ Ja Opkrævning ved booking Tilbagevendende tilgængelighed ✅ Ja Ugentlige eller daglige slots Branding og tilpasning ✅ Pro Tilføj logo, farver, brugerdefinerede felter Upload af filer ❌ Ikke endnu Brug Google Drive/Dropbox-links Login for kunder ❌ Ikke nødvendigt Ingen tilmelding påkrævet Co-hosting / flere værter ⚠️ Delvis Kun tilgængelig på bookingsider

❤️ Hvorfor bureauer elsker Doodle

💬 "Før tog det 3+ e-mails at booke vores discovery calls. Nu vælger kunderne et tidspunkt, betaler og dukker op - det er gnidningsfrit." - Maya R., kreativ direktør, LA

💬 "Doodle sparer vores PM'er for timer om ugen. Ikke mere jagten på kunder for tilgængelighed eller manglende afleveringer." - Alex K., Agency Ops, Berlin

Det vigtigste at tage med

Hvis dit bureau ønsker at reducere administrationen, forbedre kundeoplevelsen og bruge mindre tid på at booke opkald - så er Doodle dit værktøj. Det er hurtigt, professionelt og designet til voksende teams. Gratis plan tilgængelig. Pro tilføjer branding, betalinger og påmindelser.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL: Planlægningsværktøjer til bureauer

Er Doodle gratis at bruge?

Ja, du kan starte med den gratis plan. Pro tilføjer ekstrafunktioner som betalinger og påmindelser.

Kan vi oprette en fælles bureaukalender?

Ja - opret fælles bookingsider for dit team eller dine tjenester.

Kan kunder uploade filer (briefs, NDA'er)?

Ikke direkte - men du kan inkludere et link til Google Drive eller Dropbox i bekræftelsesbeskeden.

Kan vi tage imod betalinger før opkald?

Ja - med Stripe-integration.

Kan Doodle integreres med Slack eller projektværktøjer?

Doodle synkroniserer med din kalender. For avanceret automatisering kan du bruge Zapier eller n8n til at forbinde med værktøjer som Slack, Asana, Notion eller Trello.