Als de meeste mensen aan leidinggevenden denken, denken ze aan pakken, wolkenkrabbers en strategie. Ze staan ver af van de gewone werknemer en baseren alles puur op cijfers. Als een leider, dat is niet het beeld dat je wilt uitstralen. De Amerikaanse auteur en inspirerende spreker, Simon Sinek, zei ooit: "Leiderschap gaat niet over de leiding hebben. Het gaat erom dat je zorgt voor de mensen die onder je vallen."

Hij heeft gelijk. Om een goede manager te zijn en het beste uit je team te halen, moet je verantwoordelijkheid nemen voor hun welzijn. Regelmatige contactmomenten kan een geweldige manier zijn om dit te doen, of je nu de CEO van een grote multinational of een ondernemer Je bent net begonnen met een handvol medewerkers. Check-ins helpen je team vooruit te blijven gaan – laten we eens kijken hoe dat werkt.

Ze zorgen voor betere communicatie

Door regelmatig even bij te praten, houd je de communicatie tussen jou en je team op gang. Groepsbijeenkomsten met iedereen en ook 1:1Zo geef je je medewerkers de kans om bij te praten over wat er allemaal speelt, eventuele uitdagingen te delen en het team zelfs de kans te geven om hun successen te vieren. Je team krijgt zo het gevoel dat ze op de hoogte blijven en begrijpen hoe hun werk past binnen de bredere bedrijfsdoelen.

Duidelijke communicatie is essentieel om elk team soepel te laten functioneren en check-ins help mee om dit te realiseren. Je zult merken dat er minder ruimte is voor verwarring of misverstanden, en bovendien kunnen ze ook bijdragen aan een meer open en eerlijke sfeer onder collega’s.

Als je team zich ontspannen en op zijn gemak voelt in de werkomgeving, zullen ze eerder geneigd zijn om hun gedachten en ideeën te delen. Dit leidt tot betere probleemoplossingen, betere besluitvorming en een prettigere werksfeer.

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Ze zorgen voor meer verantwoordingsplicht

Regelmatige bijpraatmomenten gaan hand in hand met verantwoordelijkheid. Tijdens deze bijeenkomsten kun je een beeld krijgen van wat teamleden in een bepaalde week doen, doelen stellen en de voortgang van specifieke doelen bijhouden en zorg ervoor dat er geen belemmeringen zijn.

Verantwoordelijkheid is essentieel voor het succes van elk team, en door regelmatig te checken weet je of iemand achterop raakt. Zo kun je problemen al in een vroeg stadium opsporen en aanpakken, voordat ze ernstiger worden. Bovendien weet iedereen door de voortgang bij te houden wat hij of zij moet doen en waar hij of zij aan moet werken. Dat zorgt ervoor dat mensen zich zelfverzekerder voelen om zich uit te spreken in groepsbijeenkomsten samen met het team – je inzet tonen en verantwoordelijkheid nemen voor delen van het agenda van de vergadering.

Dit alles kan ervoor zorgen dat je medewerkers zich meer betrokken voelen bij het team’s doelen en succes. Ze zullen het gevoel hebben dat er naar hen wordt geluisterd, wat hun motivatie en betrokkenheid stimuleert en op zijn beurt kan leiden tot betere prestaties en resultaten.

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Ze zorgen voor een hogere productiviteit

Als regelmatige check-ins de communicatie en verantwoordelijkheid bevorderen, dan is productiviteit de derde zijde van de driehoek. Door dagelijks of wekelijkse vergadering kun je alles opsporen en aanpakken wat de voortgang zou kunnen vertragen. A 1-op-1-gesprek is een geweldige manier om over deze kwesties te praten en ideeën te bedenken om een oplossing te vinden.

Regelmatige bijeenkomsten zorgen er ook voor dat iedereen op zijn best presteert. In je 1:1Naast werkgerelateerde gesprekken kun je het ook over persoonlijke zaken hebben en je team de kans geven om alles te bespreken wat de productiviteit in de weg zou kunnen staan. Een goede manager moet goed kunnen luisteren. In groepsbijeenkomsten, kun je mogelijke uitdagingen bespreken en creatieve oplossingen bedenken om dingen voor elkaar te krijgen.

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Ze zorgen voor een betere teamdynamiek

We hebben al even laten doorschemeren hoe regelmatige check-ins kunnen help je team, maar het kan geen kwaad om het nog eens te zeggen. Goed geplande bijpraatsessies worden de therapeut van je team. Teamvergaderingen zorg voor een veilige omgeving waar je medewerkers ideeën over projecten kunnen uitwisselen, problemen kunnen bespreken en elkaar in het algemeen beter kunnen leren kennen.

Je kunt echt niet genoeg benadrukken hoe belangrijk een goede teamdynamiek is. Vertrouwen binnen het team en de bereidheid om problemen te bespreken zorgen ervoor dat doelen worden gehaald en groei wordt gerealiseerd. Als er ook maar één schakel in die keten hapert, presteert je team ondermaats en worden deadlines niet gehaald. Als je ooit het gevoel hebt dat dit gebeurt, organiseer dan een snelle enquête en laat je team het uitpraten.

Zorg ervoor dat er ijsbrekers zijn als er nieuwe mensen bij je team komen, en organiseer virtuele koffiepauzes als je team op afstand werkt en successen erkent, hoe klein ze ook zijn.

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Tijd vrijmaken voor check-ins

Als bedrijfsleider raak je makkelijk afgeleid door allerlei zaken. Je agenda zit waarschijnlijk al weken van tevoren vol en het voelt vaak alsof je vergaderingen het makkelijkst kunt uitstellen. Doe dat niet.

Je kunt niet genoeg benadrukken hoe belangrijk 1:1 en groepsbijeenkomsten met je team. Als je steeds vergaderingen overslaat, leidt dat waarschijnlijk tot een communicatiestoornis, een daling van de productiviteit en gemiste doelen.

Ga slim om met je tijd. Een hulpmiddel zoals Doodle, daarmee kun je bijvoorbeeld het beste moment vinden waarop je team bij elkaar kan komen. Maak een poll om je hele team binnen enkele minuten bij elkaar te krijgen, in plaats van eindeloze e-mailwisselingen of gebruik te maken van 1:1Stuur één medewerker je beschikbaarheid door en laat hem of haar kiezen wat het beste uitkomt.

Het gebruik van check-ins is een van de beste manieren waarop je als leidinggevende je team naar succes kunt leiden. Neem de leiding over het proces en zorg voor de groei die je voor je bedrijf wilt.