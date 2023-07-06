Optimaliseer je planning met Doodle

We willen allemaal productief zijn op kantoor, maar dat is best lastig. Voortdurende afleidingen, onnodige vergaderingen… en zo kan ik nog wel even doorgaan. Met Doodle kun je je planning om tijd vrij te maken om je op de belangrijke dingen te concentreren.

Onze planningsapp automatiseert je agenda, zodat je niet meer heen en weer hoeft te mailen en alleen afspreekt wanneer jij dat wilt. Doodle is een van de populairste planningsplatforms want je kunt gemiddeld wel 45 minuten besparen. Dat is tijd die je met je vrienden of familie kunt doorbrengen.

Probeer Doodle

Hoe zorgt Doodle ervoor dat mijn agenda automatisch wordt geoptimaliseerd?

Allereerst moet je een gratis Doodle-account aanmaken en dit koppelen aan je favoriete digitale kalender . Als dat klaar is, ga je naar je dashboard en klik je rechtsboven op ‘Maak een Doodle’. Kies ‘Boekingspagina’ en vul de belangrijke gegevens in, zoals waar de pagina voor dient, een eventuele beschrijving en of videoconferenties mogelijk zijn.

In het volgende gedeelte ga je aangeven wanneer je beschikbaar bent voor vergaderingen. De Boekingspagina Standaard is dit ingesteld op maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur, maar je kunt dit aanpassen. Hier vind je ook de energie-instellingen – een belangrijk onderdeel voor online afspraken maken . Hier kun je aangeven hoeveel afspraken je per dag wilt, hoeveel tijd je tussen de afspraken wilt inplannen en hoe lang van tevoren je op de hoogte moet worden gesteld.

Controleer nog even of je de juiste agenda hebt gekoppeld en Boekingspagina Hiermee kunnen mensen alleen tijden boeken die niet samenvallen met evenementen die je al hebt ingepland. Zo, dat was het dan – je agenda is nu geoptimaliseerd.

Met een Doodle Professional Met je account kun je zoveel Boekingspagina's aanmaken als je wilt. Dit is ideaal als je verschillende klanten wilt beheren en voor elk van hen een eigen beschikbaarheid wilt instellen.

Probeer Doodle

Je kunt ook afspraken maken met grote groepen

Doodle zorgt niet alleen voor meer efficiëntie op het werk, maar je kunt er ook makkelijk een bijeenkomst mee regelen met een groep – of dat nu met 2 of met 2000 mensen is. Om maak een poll Log in op je Doodle-account en kies ‘Groepspoll’, vul de gegevens in, selecteer de tijden die jou uitkomen, en binnen een oogwenk heb je iets gevonden wat voor iedereen werkt. Doodle is echt een planningsprogramma dat maakt groepsbijeenkomsten makkelijk.

Bovendien kun je herinneringen sturen om ervoor te zorgen dat niemand de datum van je vergadering vergeet, en als je agenda is gekoppeld, reserveert Doodle automatisch de gekozen tijd. Geen dubbele afspraken meer. Je kunt onze gratis app voor het plannen van afspraken gratis of upgrade naar Doodle Professional voor geavanceerde functies, zoals een onbeperkt aantal Boekingspagina's, een eigen huisstijl en geen advertenties.

Probeer Doodle

Je kunt het ook voor vrienden gebruiken!

Zie Doodle niet alleen als je planningsapp voor bedrijven . Je kunt het ook gebruiken voor vrienden en familie.