Het is ons allemaal wel eens overkomen. We hebben een drukke week, de ene afspraak volgt de andere op en we hebben amper een minuutje voor onszelf. We haasten ons naar een vergadering, maar dan verschijnt er ineens een berichtje op onze telefoon: “Waar ben je? De klant wacht.” We hebben onze agenda dubbel geboekt.

Met Doodle kun je planning Het is makkelijk en je hebt nooit meer dubbele afspraken of mist nooit meer een vergadering. Je kunt je agenda automatiseren, zodat mensen een afspraak met je kunnen maken, maar alleen wanneer jij dat wilt. En, nog belangrijker, alleen als je nog geen andere afspraak hebt.

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Hoe je ervoor zorgt dat je nooit meer automatisch dubbele boekingen maakt

Maak om te beginnen een gratis Doodle-account aan en koppel dit aan je favoriete digitale kalender . Klik nu op je dashboard op ‘Maak een Doodle’ en kies ‘Boekingspagina’. Vul de belangrijke gegevens in, zoals waar de pagina voor dient, een eventuele beschrijving en of videoconferenties mogelijk zijn.

In het volgende gedeelte ga je aangeven wanneer je beschikbaar bent voor vergaderingen. De Boekingspagina Standaard staat het ingesteld op maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur, maar je kunt dit aanpassen. Hier vind je ook de instellingen voor je agenda – een belangrijk onderdeel als je je eigen agenda wilt bepalen. Hier kun je zelf bepalen hoeveel vergaderingen je per dag wilt, hoeveel tijd je tussen de vergaderingen wilt inplannen en hoe lang van tevoren je op de hoogte moet worden gesteld.

Controleer nog even of je de juiste agenda hebt gekoppeld en Boekingspagina Hiermee kunnen mensen alleen tijden boeken die niet samenvallen met evenementen die je al hebt ingepland. Simpel.

Met een Doodle Professional Met je account kun je zoveel Boekingspagina's aanmaken als je wilt. Dit is ideaal als je verschillende klanten wilt beheren en voor elk van hen een eigen beschikbaarheid wilt instellen.

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Je kunt ook je vrienden en familie blij maken

Doodle maakt niet alleen je werkleven makkelijker, maar je kunt er ook voor zorgen dat je nooit een babyshower van een vriend(in) en een familiebarbecue tegelijk inplant. Vraag ze gewoon om een snelle enquête en dan vind je wel een tijdstip dat voor iedereen het beste uitkomt.

Met de Doodle planningsapp , dan hoef je nooit meer van die ongemakkelijke gesprekken te voeren die voortkomen uit slechte planning. Je bent helemaal op je best!

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Hoe maak je dan een gratis Doodle-enquête aan?

Of je het nu zelf doet of een vriend of familielid aanraadt om het te doen: ga eerst naar Doodle en klik bovenaan de pagina op ‘Maak een Doodle’. Als je zeker wilt weten dat je geen dubbele afspraken maakt, log dan in, zodat er rekening wordt gehouden met afspraken die al in je agenda staan.

Vul de naam, locatie en eventuele opmerkingen over het evenement in die je mensen wilt laten weten. Voeg daarna de tijden toe waarop je beschikbaar bent. Zorg ervoor dat je veel opties opgeeft, zodat planning een tijdstip dat voor iedereen nog makkelijker uitkomt.