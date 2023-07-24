Krijg je eigen planningsassistent met Doodle

Als je een veeleisende baan hebt en een assistent nodig hebt, hoef je niet verder te zoeken dan Doodle – de wereldwijd favoriete planningsprogramma . Met Doodle kun je je agenda automatiseren, zodat je je kunt concentreren op de belangrijke dingen. Bovendien werkt het precies zoals jij dat wilt: mensen kunnen alleen een afspraak maken als je beschikbaar bent, of je kunt het aantal dagelijkse afspraken beperken als je wat tijd wilt om andere dingen te doen. Laten we eens kijken hoe dat werkt.

Zo automatiseer je je planning met Doodle

Begin met het aanmaken van een Doodle-account en het koppelen van je agenda – of dat nu een Google Calendar van Outlook. Nu kun je een Boekingspagina maken waarmee je je agenda automatisch kunt regelen, doordat je via een simpele link afspraken met mensen kunt maken.

Maak een Groepspoll

Als je agenda is gekoppeld, Boekingspagina zorgt ervoor dat mensen alleen tijden kunnen reserveren die niet samenvallen met evenementen die je al hebt gepland.

Met een Doodle Professional Met je account kun je zoveel Boekingspagina's aanmaken als je wilt. Dit is ideaal als je verschillende klanten wilt beheren en voor elk van hen een eigen beschikbaarheid wilt instellen.

Maak een Groepspoll

Het werkt ook voor vrienden en familie!

Doodle wordt niet alleen je favoriete assistent, maar maakt het ook supermakkelijk om af te spreken met vrienden en familie.

Het is belangrijk dat we tijd voor elkaar vrijmaken, dus als je een barbecue wilt organiseren of mensen bij elkaar wilt brengen voor een feestje, dan kun je maak een poll om een tijdstip te vinden dat voor iedereen het beste uitkomt.

Met de Doodle planningsapp , je kunt zelfs vrienden en familie die in het buitenland wonen erbij betrekken – dankzij Doodle’s Zoom-integratie .

Maak een Groepspoll

Hoe maak je dan een gratis Doodle-enquête aan?

Ga eerst naar Doodle en klik bovenaan de pagina op ‘Maak een Doodle’. Zorg ervoor dat je bent ingelogd, zodat er rekening kan worden gehouden met evenementen die al in je agenda staan.

Vul de naam, locatie en eventuele opmerkingen over het evenement in die je mensen wilt laten weten. Voeg daarna de tijden toe waarop je beschikbaar bent. Zorg ervoor dat je veel opties opgeeft, zodat je deelnemers meer kans hebben om een geschikt tijdstip te vinden.