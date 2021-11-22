Meekan, ieders favoriete chatbot voor het plannen van afspraken, heeft zojuist een geweldige nieuwe functie toegevoegd aan zijn snel groeiende lijst met mogelijkheden: dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse vergaderingen!

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Mocht je het nog niet geweten hebben: Meekan is ’s werelds slimste AI-planningsassistent. Het stemt de agenda’s van iedereen binnen enkele seconden op elkaar af, zodat je het beste moment voor een afspraak kunt vinden. En het is helemaal gratis te gebruiken en beschikbaar op Microsoft Teams en Slack.

Het enige wat je hoeft te doen, is Meekan in gewoon Engels vragen om een afspraak voor je te regelen, en Meekan zoekt het beste tijdstip, stuurt de agenda-uitnodigingen en verplaatst een afspraak zelfs binnen enkele seconden.

Wat is er nou weer nieuw?

Vraag Meekan om een vergadering in te plannen, net zoals je dat bij iedereen zou doen: ‘Meekan, plan ergens volgende week een vergadering in met het verkoopteam,’ of ‘Roep iedereen bij elkaar voor een teamvergadering’ (zie hieronder). Vervolgens kun je in het dropdownmenu kiezen uit dagelijks, wekelijks of maandelijks, waarna Meekan de beschikbaarheid van iedereen voor de komende 7 vergaderingen controleert. Hij stelt een paar opties voor en geeft je een beschikbaarheidspercentage voor al je deelnemers, zodat je een goed beeld krijgt van het beste tijdstip voor je terugkerende vergadering. Vraag Meekan om een van de opties te boeken, en het wordt met ieders agenda gesynchroniseerd.

Meekan houdt je ook op de hoogte van alle ontwikkelingen nadat je de bijeenkomst hebt aangemaakt. Je krijgt RSVP-meldingen waarin je kunt zien hoe het met je bijeenkomst staat en wie er komt.

Zodra je begint met plannen via Meekan, vraag je je af hoe je het ooit zonder hem hebt kunnen doen.

Als je meer wilt lezen, kijk dan eens naar: https://doodle.com/en/resources/blog/hi-meekan-doodle-welcomes-meekan-the-scheduling-assistant-chatbot/