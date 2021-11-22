Het Doodle-team is superblij om aan te kondigen dat de in Israël gevestigde start-up Meekan nu deel uitmaakt van de Doodle-familie! De chatbot van Meekan helpt gebruikers als virtuele assistent bij het makkelijk en snel plannen van afspraken — een perfecte aanvulling op de toch al krachtige online planningsservice van Doodle.

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Meekan wordt volledig aangestuurd door kunstmatige intelligentie en fungeert als een virtuele planningsassistent die je via een conversatie-interface bedient. Als reactie op een simpel verzoek stemt de chatbot binnen enkele seconden automatisch de agenda’s van alle leden van een groepschat op elkaar af en stelt hij een lijst met data voor, gerangschikt op prioriteit. De Meekan-chatbot is adaptief en onthoudt eerdere voorkeuren en gewoontes van zijn gebruikers om agenda’s optimaal te plannen en aan te passen. Uniek in deze branche is dat Meekan voor 100% op kunstmatige intelligentie draait, zonder dat er mensen „achter de schermen“ bij betrokken zijn.

Meekan is in 2013 in Israël opgericht door Lior Yavor, Eyal Yavor en Matty Marianksy en wordt tot nu toe ondersteund door Horizons Ventures, een durfkapitaalfonds uit Hongkong. De Meekan-planner wordt al gebruikt als robotassistent in de chatapps Slack en HipChat.

Als leden van het managementteam van Doodle blijven de oprichters Lior Yavor, Eyal Yavor en Matty Marianksy verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Meekan. Lior Yavor, CEO van Meekan:

“We kijken er enorm naar uit om samen te werken met Doodle, een sterk internationaal merk met wereldwijd meer dan 26 miljoen gebruikers per maand. Met de chatbot-functie en andere ontwikkelingen blijft Doodle ook in de toekomst de eerste keuze voor het plannen van afspraken, zowel voor privégebruik als voor zakelijke doeleinden.”

Voor meer informatie kun je het volgende raadplegen: persbericht.

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