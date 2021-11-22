Werken op afstand en hybride werken zijn niet meer weg te denken – daar zijn we het allemaal over eens. Hoe dat onze werkdag beïnvloedt, is echter nog steeds een punt van discussie. In ons recente Rapport ‘Own Your Time’ We hebben een paar interessante dingen ontdekt over hoe werknemers en bedrijven zich aanpassen aan een nieuwe manier van werken.

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Thuiswerken brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee – van Zoom-moeheid wat betreft stabiele internetverbindingen – maar de meeste mensen zullen het er toch wel over eens zijn dat het ook heel wat voordelen met zich meebrengt. Bij Doodle hebben we het werken op afstand volledig omarmd. Uit talloze medewerkersenquêtes blijkt dat Doodlers de flexibiliteit geweldig vinden en zich zowel lichamelijk als geestelijk veel gezonder voelen.

Nu we allemaal thuis werken, hebben we even bij een paar van onze Doodlers geïnformeerd om wat meer te weten te komen over hoe ze hun dag indelen.

Simon | Fullstack-softwareontwikkelaar | Zürich

Simon werkt op ons kantoor in Zürich. Als full-stack software-engineer helpt hij mee aan de ontwikkeling van Doodle, dat dagelijks door miljoenen mensen wordt gebruikt.

Hij zegt dat hij zijn dag graag van tevoren plant, zodat hij zich kan concentreren op wat hij moet doen.

“Alles wat meer dan een half uur duurt, zet ik in mijn agenda en stel ik er herinneringen voor in. Zo hoef ik niet na te denken over wat er daarna moet gebeuren.”

Als programmeur heeft Simon vaak grote projecten op zijn bord liggen die veel aandacht vragen. Voor hem is het belangrijk dat hij er telkens een paar uur achter elkaar aan kan besteden.

“Ik werk het beste als ik lange tijd achter elkaar ongestoord aan de slag kan. Om dat voor elkaar te krijgen, zet ik meestal ‘blockers’ in mijn agenda, zodat ik niet van vergadering naar vergadering hoef te springen.”

Simon is hierin niet de enige. In ons Rapport ‘Own Your Time’ We hebben ontdekt dat 65 procent van de mensen elke dag tijd inplant om zich op taken te concentreren.

Simon vindt dat een regelmatige, goede lunchpauze essentieel is om een burn-out te voorkomen.

“Ik kook elke dag iets vers voor mezelf en mijn partner. Een lekkere lunch in plaats van elke dag weer hetzelfde broodje helpt ons echt om de moed erin te houden nu we allebei thuiswerken.”

Andrea | Senior productmanager | Tel Aviv

Andrea is een van onze Senior Product Managers en maakt gebruik van ons flexibele locatiebeleid om vanuit Tel Aviv in Israël te werken.

Hij vertelde ons dat zijn week vaak vol zit met vergaderingen, dus naast het reserveren van tijd in zijn agenda om zich te concentreren, probeert hij zijn vergaderingen ook onder de 30 minuten te houden.

Dit past in een patroon dat we in ons recente Rapport over de stand van zaken bij de vergaderingen. Uit de gegevens bleek dat, doordat er door het thuiswerken meer vergaderingen plaatsvonden, de duur van de vergaderingen juist afnam.

Andrea vertelde ons dat hij het belangrijk vindt om vergaderingen zakelijk te houden, zodat ze productief zijn.

“Ik merk dat ik het meest productief ben als ik mijn vergaderingen zo veel mogelijk op het werk richt. Ik vind het fijn om aan het begin vijf minuten de tijd te nemen om even bij te praten en te vragen hoe het met iedereen gaat. Zo kunnen we de rest van de tijd gebruiken om uit de vergadering te halen wat we nodig hebben.”

Elena | People Ops Manager | Berlijn

Elena is een van onze People Ops Managers en is verantwoordelijk voor de werving bij Doodle. Ze werkt vanuit Berlijn.

Ze vindt het belangrijk om je hoofd leeg te maken en je energie op peil te brengen om de dag goed te beginnen.

“Ik begin de dag altijd met een beetje yoga. Het helpt me om mijn hoofd leeg te maken, mijn bloedsomloop op gang te brengen en me te concentreren op de dag die voor me ligt.”

Volgens Mind, een Britse liefdadigheidsorganisatie voor geestelijke gezondheid, lichaamsbeweging kan helpen om stress te verminderen, je gelukkiger te laten voelen en je te helpen je te concentreren op belangrijke taken. Het is ook een geweldige manier om een burn-out te voorkomen – dat tijdens de pandemie enorm is gestegen.

Elena zegt dat het haar helpt om vrolijk te blijven, wat belangrijk is voor haar werk met sollicitanten en potentiële nieuwe medewerkers.

“Omdat ik elke dag met allerlei soorten mensen werk, wil ik altijd mijn positieve en energieke houding behouden. Ik wil niet dat mensen het gevoel hebben dat ze voor mij gewoon een nummer zijn. Het zijn mensen en het is belangrijk dat ze het gevoel hebben dat ik alles voor ze doe wat ik kan.

Ryan | Manager Klantsucces voor grote bedrijven | Atlanta

Ryan werkt in ons Customer Success-team en helpt zakelijke klanten met alles wat ze moeten weten over Doodle. Ze werkt vanuit de Verenigde Staten.

Voor haar werk moet ze veel tijd achter haar scherm doorbrengen – e-mails versturen en beantwoorden, en videogesprekken voeren. Ryan zegt dat wat tijd weg van haar scherm haar helpt om gefocust te blijven en te voorkomen dat ze zich uitgeput voelt.

“Bij veel dingen die ik doe, zit ik lang achter een scherm, dus het helpt echt om even een pauze van mijn computer te kunnen nemen.”

Ze haalt ook het meeste uit haar tijd door haar dag de avond ervoor al te plannen. Zo kan ze zich op alles voorbereiden wat er op haar afkomt en met een goed beeld van wat er van haar verwacht wordt aan vergaderingen deelnemen.

“Ik verdeel mijn taken dagelijks en schrijf alles op wat ik de volgende dag moet doen. Op donderdag kijk ik graag even naar de komende week om te zien of er iets is waar ik alvast een voorsprong op kan nemen.

“Door altijd alvast vooruit te lopen op wat ik moet doen, kom ik nooit onvoorbereid in een vergadering terecht. Daardoor blijf ik kalm en raak ik niet gestrest.”

In onze Verslag over de stand van zaken op het gebied van vergaderingen 2021, kwamen we erachter dat meer mensen de tijd namen om zich voor te bereiden op virtuele vergaderingen dan toen die nog in persoon plaatsvonden.

In ons rapport ‘Own your Time’ hebben we 1.000 telewerkers in de Verenigde Staten ondervraagd. Je kunt de resultaten van het rapport hier lezen hier.