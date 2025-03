O trabalho remoto e híbrido está aqui para ficar - isso é algo em que todos nós podemos concordar. Como isso afeta nosso dia de trabalho é algo, no entanto, ainda muito aberto para debate. Em nosso recente Own Your Time report descobrimos alguns fatos interessantes sobre como os funcionários e as empresas estão se adaptando a uma nova forma de trabalho.

O trabalho remoto apresenta seus próprios desafios - desde Zoom Fatigue até conexões estáveis com a Internet - mas a maioria das pessoas ainda concordaria que ele também vem com muitos benefícios. Na Doodle, nós abraçamos totalmente o trabalho remoto. Em numerosas pesquisas com funcionários, os Doodlers nos dizem que adoram a flexibilidade e se sentem muito mais saudáveis tanto física quanto mentalmente.

Com todos nós trabalhando em casa, alcançamos alguns de nossos Doodlers para saber um pouco mais sobre como eles planejam seu dia.

Simon | Fullstack Software Engineer | Zurich

Simon trabalha em nosso escritório de Zurique. Como Engenheiro de Software Fullstack, ele ajuda a criar o Doodle que milhões de pessoas usam todos os dias.

Ele diz que gosta de planejar seu dia com antecedência para poder se concentrar no que precisa fazer.

"Tudo o que leva mais de meia hora para ser feito, eu acrescentarei ao meu calendário e farei lembretes. Isto mantém minha mente livre de ter que lembrar o que vem em seguida".

Como programador, Simon pode muitas vezes ter grandes projetos em sua placa que requerem muita atenção. Para ele, ser capaz de dedicar algumas horas de cada vez a estes é importante.

"Eu faço meu melhor trabalho quando posso trabalhar longos trechos sem interrupção. Para conseguir isso, costumo acrescentar bloqueadores ao meu calendário para não ter que pular de reunião em reunião".

Simon não está sozinho nisto. Em nosso Own Your Time report, descobrimos que 65% das pessoas reservam tempo diariamente para se concentrar nas tarefas.

Ter uma pausa regular e adequada para o almoço é algo que Simon acredita ser fundamental para evitar o esgotamento.

"Eu cozinho algo fresco para mim e para meu parceiro todos os dias. Ter uma refeição adequada para o almoço em vez do mesmo sanduíche todos os dias ajuda realmente a manter nosso espírito enquanto ambos trabalhamos em casa".

Andrea | Senior Product Manager | Tel Aviv*

Andrea é um de nossos Gerentes de Produto Senior e aproveita nossa política flexível de localização para trabalhar a partir de Tel Aviv em Israel.

Ele nos disse que muitas vezes sua semana pode estar cheia de reuniões, assim como bloquear o tempo em seu calendário para se concentrar - ele pretende manter suas reuniões em menos de 30 minutos.

Isto segue um padrão que encontramos em nosso recente relatório sobre o estado das reuniões. Os dados mostraram que, devido ao aumento do volume de reuniões devido ao trabalho remoto, a duração das reuniões estava tendendo para baixo.

Andrea nos disse que para ele é importante manter as reuniões focadas no trabalho para que sejam produtivas.

"Sinto que continuo sendo o mais produtivo se tento manter minhas reuniões focadas no trabalho. Gosto de dedicar cinco minutos no início para ter uma conversa e descobrir como estão as pessoas. Isso significa que podemos passar o resto do tempo obtendo o que precisamos da reunião".

| People Ops Manager | Berlin***

Elena é uma de nossas Gerentes de Operações de Pessoal e é responsável pelo recrutamento da Doodle. Ela está sediada em Berlim.

Ela acredita que é importante limpar sua mente e elevar seus níveis de energia para começar o dia.

"Eu sempre começo o dia com um pouco de yoga. Isso me ajuda a limpar minha mente, a bombear meu sangue e a me concentrar no dia seguinte".

De acordo com UK mental health charity Mind, a atividade física pode ajudar a reduzir o estresse, fazer você se sentir mais feliz e ajudá-lo a se concentrar em tarefas importantes. É também uma ótima maneira de evitar o esgotamento - que disparou durante a pandemia.

Elena diz que isso a ajuda a permanecer feliz, o que é importante para ela trabalhar com candidatos e potenciais novos funcionários.

"Trabalhar com todos os tipos de pessoas todos os dias significa que eu sempre quero manter minha atitude positiva e enérgica. Não quero que as pessoas sintam que são apenas um número para mim". Elas são pessoas e é importante que sintam que estou fazendo tudo o que posso por elas".

Ryan | Enterprise Customer Success Manager | Atlanta **

Ryan trabalha em nossa equipe de Sucesso do Cliente e auxilia os clientes empresariais com tudo o que eles precisam saber sobre o Doodle. Ela está sediada nos Estados Unidos.

Seu trabalho exige que ela passe muito tempo na frente de sua tela - enviando e respondendo e-mails, bem como chamadas de vídeo. Ryan diz que o tempo longe de sua tela a ajuda a manter-se concentrada e a evitar se sentir queimada.

"Muitas das coisas que eu faço exigem que eu passe tempo na frente de uma tela, então ter uma chance de fazer uma pausa no meu computador realmente ajuda".

Ela também aproveita ao máximo seu tempo planejando seu dia na noite anterior. Isto significa que ela pode se preparar para tudo o que for necessário e participar de reuniões sabendo o que precisa.

"Desdobro minhas tarefas diariamente e escrevo tudo o que preciso fazer para o dia seguinte. Nas quintas-feiras, gosto de olhar para a semana seguinte e ver se há algo que eu precise fazer para começar.

"Estar sempre à frente do que eu preciso fazer significa que nunca estarei em uma reunião despreparada". Isto me ajuda a manter a calma e a não me estressar".

Em nosso State of Meetings Report 2021, descobrimos que mais pessoas estavam levando tempo para se preparar para reuniões virtuais do que quando as reuniões se realizavam pessoalmente.

Nosso próprio relatório de seu tempo questionou 1.000 trabalhadores remotos baseados nos Estados Unidos. Você pode ler os resultados do relatório *aqui**.