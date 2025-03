Le travail à distance et le travail hybride sont là pour rester - c'est une chose dont nous pouvons tous convenir. En revanche, l'impact de cette évolution sur notre journée de travail reste un sujet de débat. Dans notre récent rapport Own Your Time, nous avons découvert quelques faits intéressants sur la façon dont les employés et les entreprises s'adaptent à une nouvelle façon de travailler.

Le travail à distance présente ses propres défis - de la Fatigue Zoom à la stabilité des connexions Internet - mais la plupart des gens s'accordent à dire qu'il présente également de nombreux avantages. Chez Doodle, nous avons pleinement adopté le travail à distance. Dans de nombreuses enquêtes auprès des employés, les Doodlers nous disent qu'ils aiment la flexibilité et se sentent en meilleure santé physique et mentale.

Comme nous travaillons tous à domicile, nous avons rencontré certains de nos collaborateurs pour en savoir un peu plus sur la façon dont ils organisent leur journée.

Simon, ingénieur logiciel Fullstack, Zurich.

Simon travaille dans notre bureau de Zurich. En tant qu'ingénieur logiciel Fullstack, il contribue à créer le Doodle que des millions de personnes utilisent chaque jour.

Il dit qu'il aime planifier sa journée à l'avance pour pouvoir se concentrer sur ce qu'il a à faire.

"Tout ce qui prend plus d'une demi-heure à faire, je l'ajoute à mon calendrier et je mets des rappels. Cela me permet de ne pas avoir à me souvenir de ce qui vient ensuite."

En tant que programmeur, Simon peut souvent avoir de grands projets sur son assiette qui demandent beaucoup d'attention. Pour lui, il est important de pouvoir y consacrer quelques heures à la fois.

"Je fais mon meilleur travail lorsque je peux travailler de longues périodes sans interruption. Pour y parvenir, j'ajoute généralement des bloqueurs à mon calendrier pour ne pas avoir à sauter d'une réunion à l'autre."

Simon n'est pas le seul dans ce cas. Dans notre rapport Own Your Time, nous avons constaté que 65 % des personnes réservent quotidiennement du temps pour se concentrer sur leurs tâches.

Pour Simon, une pause déjeuner régulière et appropriée est essentielle pour éviter l'épuisement professionnel.

"Je cuisine tous les jours quelque chose de frais pour moi et mon partenaire. Avoir un vrai repas pour le déjeuner au lieu du même sandwich tous les jours nous aide vraiment à garder le moral pendant que nous travaillons tous les deux à domicile."

Andrea | Chef de produit senior | Tel Aviv

Andrea est l'un de nos chefs de produit senior et profite de notre politique de flexibilité pour travailler depuis Tel Aviv, en Israël.

Il nous a dit que sa semaine est souvent remplie de réunions, alors en plus de bloquer du temps dans son calendrier pour se concentrer, il essaie de faire en sorte que ses réunions durent moins de 30 minutes.

Cette tendance se retrouve dans notre récent rapport sur l'état des réunions. Les données ont montré qu'en raison de l'augmentation du volume des réunions due au travail à distance, la durée des réunions avait tendance à diminuer.

Andrea nous a dit que pour lui, il est important que les réunions soient axées sur le travail afin qu'elles soient productives.

"J'ai l'impression que je reste le plus productif si j'essaie de garder mes réunions axées sur le travail. J'aime consacrer cinq minutes au début de la réunion pour faire le point et savoir comment vont les gens. Cela signifie que nous pouvons passer le reste du temps à obtenir ce dont nous avons besoin de la réunion."

Elena | People Ops Manager | Berlin

Elena est l'un de nos People Ops Managers et est responsable du recrutement de Doodle. Elle est basée à Berlin.

Elle pense qu'il est important de se vider l'esprit et de faire le plein d'énergie pour commencer la journée.

"Je commence toujours la journée par un peu de yoga. Cela m'aide à faire le vide dans mon esprit, à faire circuler mon sang et à me concentrer sur la journée à venir."

Selon l'organisation caritative britannique Mind, l'activité physique peut aider à réduire le stress, à se sentir plus heureux et à se concentrer sur les tâches importantes. C'est aussi un excellent moyen d'éviter l'épuisement professionnel - dont le nombre est monté en flèche pendant la pandémie.

Elena dit que l'activité physique l'aide à rester heureuse, ce qui est important pour son travail avec les candidats et les nouveaux employés potentiels.

"Travailler avec toutes sortes de personnes chaque jour signifie que je veux toujours maintenir mon attitude positive et énergique. Je ne veux pas que les gens aient l'impression de n'être qu'un numéro pour moi. Ce sont des personnes et il est important qu'elles sentent que je fais tout ce que je peux pour elles.

Ryan, Directeur de la réussite des clients d'entreprise, Atlanta.

Ryan travaille au sein de notre équipe chargée de la réussite des clients et aide les entreprises clientes à obtenir tout ce qu'elles ont besoin de savoir sur Doodle. Elle est basée aux États-Unis.

Son travail l'oblige à passer beaucoup de temps devant son écran - à envoyer et à répondre à des e-mails, ainsi qu'à des appels vidéo. Mme Ryan explique que le fait de s'éloigner de son écran l'aide à rester concentrée et à ne pas s'épuiser.

"Beaucoup de choses que je fais exigent que je passe du temps devant un écran, alors avoir la possibilité de faire une pause de mon ordinateur m'aide vraiment."

Elle tire également le meilleur parti de son temps en planifiant sa journée la veille au soir. Elle peut ainsi se préparer à tout ce qu'elle doit faire et participer à des réunions en sachant ce dont elle a besoin.

"Chaque jour, je décompose mes tâches et j'écris tout ce que je dois faire pour le jour suivant. Le jeudi, j'aime regarder la semaine à venir et voir s'il y a quelque chose que je dois faire en avance.

"Le fait de toujours avoir une longueur d'avance sur ce que je dois faire signifie que je ne me retrouverai jamais dans une réunion sans être préparée. Cela m'aide à rester calme et à ne pas être stressé."

Dans notre Rapport sur l'état des réunions 2021, nous avons découvert que davantage de personnes prenaient le temps de se préparer aux réunions virtuelles que lorsqu'elles se déroulaient en personne.

Notre rapport Own your Time a interrogé 1 000 travailleurs à distance basés aux États-Unis. Vous pouvez lire les résultats du rapport here.