Todos estamos de acuerdo en que el trabajo a distancia e híbrido está aquí para quedarse. Sin embargo, cómo afecta esto a nuestra jornada laboral es algo que todavía está muy abierto al debate. En nuestro reciente informe Own Your Time descubrimos algunos datos interesantes sobre cómo los empleados y las empresas se están adaptando a una nueva forma de trabajar.

El trabajo a distancia presenta sus propios retos -desde la Fatiga Zoom hasta la estabilidad de las conexiones a Internet-, pero la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que también tiene muchas ventajas. En Doodle, hemos adoptado plenamente el trabajo a distancia. En numerosas encuestas a empleados, los Doodlers nos dicen que les encanta la flexibilidad y que se sienten mucho más sanos física y mentalmente.

Como todos trabajamos desde casa, hemos hablado con algunos de nuestros Doodlers para que nos cuenten cómo planifican su día.

Simon | Ingeniero de Software Fullstack | Zurich

Simon trabaja en nuestra oficina de Zúrich. Como ingeniero de software Fullstack, ayuda a crear el Doodle que millones de personas utilizan cada día.

Dice que le gusta planificar su día con antelación para poder centrarse en lo que tiene que hacer.

"Todo lo que me lleva más de media hora, lo añado a mi calendario y establezco recordatorios. Así mantengo mi mente libre de tener que recordar lo que viene a continuación".

Como programador, Simon puede tener a menudo grandes proyectos entre manos que requieren mucha atención. Para él, poder dedicarles unas horas seguidas es importante.

"Hago mi mejor trabajo cuando puedo trabajar durante mucho tiempo sin interrupciones. Para conseguirlo, suelo añadir bloqueadores a mi calendario para no tener que ir saltando de reunión en reunión."

Simon no es el único. En nuestro informe Own Your Time descubrimos que el 65% de las personas reservan tiempo a diario para centrarse en las tareas.

Hacer una pausa para comer adecuada y regular es algo que Simon considera clave para evitar el agotamiento.

"Cocino algo fresco para mí y mi pareja todos los días. Comer algo en condiciones en lugar del mismo bocadillo todos los días nos ayuda a mantener el ánimo mientras trabajamos desde casa".

Andrea | Senior Product Manager | Tel Aviv

Andrea es una de nuestras Senior Product Managers y se aprovecha de nuestra política de localización flexible para trabajar desde Tel Aviv, en Israel.

Nos cuenta que a menudo su semana está repleta de reuniones, así que, además de reservar tiempo en su calendario para concentrarse, intenta que sus reuniones no duren más de 30 minutos.

Esto sigue una pauta que descubrimos en nuestro reciente Informe sobre el estado de las reuniones. Los datos mostraban que, debido al aumento del volumen de reuniones debido al trabajo a distancia, la duración de las reuniones tendía a disminuir.

Andrea nos dijo que para él es importante que las reuniones se centren en el trabajo para que sean productivas.

"Creo que soy más productivo si intento que mis reuniones se centren en el trabajo. Me gusta dedicar cinco minutos al principio para ponerme al día y saber cómo está la gente. Así podemos dedicar el resto del tiempo a conseguir lo que necesitamos de la reunión".

Elena | People Ops Manager | Berlin

Elena es una de nuestras People Ops Managers y se encarga de la contratación en Doodle. Trabaja en Berlín.

Cree que es importante despejar la mente y subir los niveles de energía para empezar el día.

"Siempre empiezo el día haciendo un poco de yoga. Me ayuda a despejar la mente, hacer que mi sangre bombee y concentrarme en el día que tengo por delante".

Según la organización benéfica británica Mind (https://www.mind.org.uk/information-support/tips-for-everyday-living/physical-activity-and-your-mental-health/about-physical-activity/), la actividad física ayuda a reducir el estrés, a sentirse más feliz y a concentrarse en las tareas importantes. También es una buena forma de evitar el agotamiento, que se ha disparado durante la pandemia (https://www.forbes.com/sites/nazbeheshti/2021/04/15/the-pandemic-has-created-a-new-kind-of-burnout-which-makes-well-being-more-critical-than-ever/?sh=a978ec82f019).

Elena dice que le ayuda a mantenerse feliz, lo que es importante para su trabajo con candidatos y posibles nuevos empleados.

"Trabajar con todo tipo de personas cada día significa que siempre quiero mantener mi actitud positiva y enérgica. No quiero que la gente se sienta como si fuera un número. Son personas y es importante que sientan que hago todo lo que puedo por ellas".

Ryan | Enterprise Customer Success Manager | Atlanta

Ryan trabaja en nuestro equipo de Customer Success y ayuda a los clientes empresariales con todo lo que necesitan saber sobre Doodle. Reside en Estados Unidos.

Su trabajo le obliga a pasar mucho tiempo delante de la pantalla, enviando y respondiendo correos electrónicos y haciendo videollamadas. Ryan afirma que pasar tiempo alejada de la pantalla le ayuda a mantener la concentración y a no sentirse agotada.

"Muchas de las cosas que hago me obligan a pasar tiempo delante de una pantalla, así que tener la oportunidad de descansar del ordenador me ayuda mucho".

También aprovecha al máximo su tiempo planificando el día la noche anterior. Así puede prepararse para cualquier cosa y acudir a las reuniones sabiendo lo que necesita.

"Desgloso mis tareas diarias y escribo todo lo que tengo que hacer al día siguiente. Los jueves, me gusta mirar la semana que tengo por delante y ver si hay algo que deba adelantar".

"Adelantarme siempre a lo que tengo que hacer significa que nunca llegaré a una reunión sin estar preparado. Esto me ayuda a mantener la calma y no estresarme".

En nuestro Informe sobre el estado de las reuniones 2021, descubrimos que más personas dedicaban tiempo a preparar las reuniones virtuales que cuando las reuniones tenían lugar en persona.

Nuestro informe Own your Time interrogó a 1.000 trabajadores remotos con base en Estados Unidos. Puede leer los resultados del informe here.