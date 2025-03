Remote- und Hybridarbeit wird es immer geben - darüber sind wir uns alle einig. Wie sich das auf unseren Arbeitsalltag auswirkt, ist jedoch noch sehr umstritten. In unserem jüngsten Bericht Own Your Time report haben wir einige interessante Fakten darüber herausgefunden, wie sich Arbeitnehmer und Unternehmen auf eine neue Art des Arbeitens einstellen.

Fernarbeit bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich - von Zoom Fatigue bis hin zu stabilen Internetverbindungen - aber die meisten Menschen sind sich einig, dass sie auch viele Vorteile mit sich bringt. Bei Doodle haben wir uns voll und ganz auf Fernarbeit eingestellt. In zahlreichen Mitarbeiterbefragungen sagen uns Doodler, dass sie die Flexibilität lieben und sich sowohl körperlich als auch geistig viel gesünder fühlen.

Da wir alle von zu Hause aus arbeiten, haben wir uns mit einigen Doodle-Mitarbeitern getroffen, um mehr darüber zu erfahren, wie sie ihren Tag planen.

**Simon | Fullstack Software Engineer | Zürich

Simon arbeitet in unserem Büro in Zürich. Als Fullstack Software Engineer hilft er mit, das Doodle zu entwickeln, das Millionen von Menschen jeden Tag benutzen.

Er sagt, er plane seinen Tag gerne im Voraus, damit er sich auf das konzentrieren kann, was er tun muss.

"Alles, wofür ich mehr als eine halbe Stunde brauche, trage ich in meinen Kalender ein und setze Erinnerungen. So muss ich nicht daran denken, was als Nächstes kommt."

Als Programmierer hat Simon oft große Projekte am Hals, die viel Aufmerksamkeit erfordern. Für ihn ist es wichtig, dass er sich jeweils ein paar Stunden Zeit dafür nehmen kann.

"Ich arbeite am besten, wenn ich lange Strecken ohne Unterbrechung arbeiten kann. Um dies zu erreichen, füge ich in der Regel Blocker in meinen Kalender ein, damit ich nicht von einem Meeting zum nächsten springen muss."

Simon ist damit nicht allein. In unserem Own Your Time Report haben wir herausgefunden, dass 65 Prozent der Menschen täglich Zeit buchen, um sich auf Aufgaben zu konzentrieren.

Eine regelmäßige, angemessene Mittagspause ist für Simon der Schlüssel zur Vermeidung von Burnout.

"Ich koche jeden Tag etwas Frisches für mich und meinen Partner. Eine richtige Mahlzeit zu Mittag zu essen, anstatt jeden Tag das gleiche Sandwich, hilft uns wirklich, die Stimmung aufrechtzuerhalten, während wir beide von zu Hause aus arbeiten."

Andrea | Senior Product Manager | Tel Aviv

Andrea ist eine unserer Senior Product Managerinnen und nutzt die Vorteile unserer flexiblen Standortpolitik, um von Tel Aviv in Israel aus zu arbeiten.

Er erzählte uns, dass seine Woche oft voller Besprechungen ist. Deshalb blockiert er nicht nur die Zeit in seinem Kalender, um sich zu konzentrieren, sondern versucht auch, seine Besprechungen unter 30 Minuten zu halten.

Dies entspricht einem Muster, das wir in unserem jüngsten State of Meetings report festgestellt haben. Die Daten zeigten, dass die Dauer der Besprechungen aufgrund der zunehmenden Anzahl von Besprechungen durch die Telearbeit tendenziell abnimmt.

Andrea sagte uns, dass es für ihn wichtig ist, dass sich die Besprechungen auf die Arbeit konzentrieren, damit sie produktiv sind.

"Ich habe das Gefühl, dass ich am produktivsten bleibe, wenn ich versuche, meine Besprechungen auf die Arbeit auszurichten. Ich nehme mir gerne zu Beginn fünf Minuten Zeit, um mich zu informieren und herauszufinden, wie es den Leuten geht. Das bedeutet, dass wir die restliche Zeit damit verbringen können, das zu erreichen, was wir in der Besprechung brauchen.

Elena | People Ops Manager | Berlin

Elena ist eine unserer People Ops Managerinnen und ist für die Rekrutierung von Doodle zuständig. Sie ist in Berlin ansässig.

Sie glaubt, dass es wichtig ist, den Kopf frei zu bekommen und mit neuer Energie in den Tag zu starten.

"Ich beginne den Tag immer mit ein wenig Yoga. Das hilft mir, den Kopf frei zu bekommen, mein Blut in Schwung zu bringen und mich auf den Tag zu konzentrieren."

Nach Angaben der britischen Wohltätigkeitsorganisation für psychische Gesundheit kann körperliche Aktivität helfen, Stress abzubauen, sich glücklicher zu fühlen und sich auf wichtige Aufgaben zu konzentrieren. Es ist auch eine gute Möglichkeit, Burnout zu vermeiden - das während der Pandemie in die Höhe geschossen ist.

Elena sagt, dass es ihr hilft, glücklich zu bleiben, was für ihre Arbeit mit Bewerbern und potenziellen neuen Mitarbeitern wichtig ist.

"Wenn ich jeden Tag mit den unterschiedlichsten Menschen zusammenarbeite, möchte ich immer eine positive und energiegeladene Einstellung bewahren. Ich möchte nicht, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie für mich nur eine Nummer sind. Sie sind Menschen und es ist wichtig, dass sie das Gefühl haben, dass ich alles für sie tue, was ich kann.

Ryan | Enterprise Customer Success Manager | Atlanta

Ryan arbeitet in unserem Customer Success Team und unterstützt Unternehmenskunden mit allem, was sie über Doodle wissen müssen. Sie ist in den Vereinigten Staaten ansässig.

Bei ihrer Arbeit verbringt sie viel Zeit vor dem Bildschirm - beim Senden und Beantworten von E-Mails und bei Videoanrufen. Ryan sagt, dass die Zeit abseits des Bildschirms ihr hilft, konzentriert zu bleiben und sich nicht auszubrennen.

"Vieles, was ich tue, erfordert, dass ich viel Zeit vor dem Bildschirm verbringe, daher hilft es mir sehr, wenn ich eine Pause von meinem Computer machen kann.

Sie nutzt ihre Zeit auch optimal, indem sie ihren Tag am Vorabend plant. So kann sie sich auf alles vorbereiten und an Sitzungen teilnehmen, wenn sie weiß, was sie tun muss.

"Ich unterteile meine Aufgaben täglich und schreibe alles auf, was ich für den nächsten Tag erledigen muss. Donnerstags schaue ich mir gerne die kommende Woche an und überprüfe, ob es etwas gibt, das ich im Voraus erledigen muss.

"Wenn ich immer weiß, was ich tun muss, gehe ich nie unvorbereitet in eine Besprechung. Das hilft mir, ruhig zu bleiben und mich nicht zu stressen.

In unserem State of Meetings Report 2021 haben wir festgestellt, dass sich mehr Menschen Zeit nehmen, um sich auf virtuelle Meetings vorzubereiten, als dies bei persönlichen Meetings der Fall ist.

In unserem Bericht "Own your Time" wurden 1.000 Remote-Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten befragt. Die Ergebnisse des Berichts können Sie hier nachlesen.