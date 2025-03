Il lavoro remoto e ibrido è destinato a rimanere: su questo siamo tutti d'accordo. Tuttavia, il modo in cui ciò influisce sulla nostra giornata lavorativa è ancora molto discusso. Nel nostro recente rapporto Own Your Time abbiamo scoperto alcuni dati interessanti su come i dipendenti e le aziende si stanno adattando a un nuovo modo di lavorare.

Il lavoro a distanza presenta le sue sfide, dalla Zoom Fatigue alla stabilità delle connessioni Internet, ma la maggior parte delle persone concorda sul fatto che comporta anche molti vantaggi. In Doodle abbiamo abbracciato pienamente il lavoro a distanza. In numerosi sondaggi condotti tra i dipendenti, i Doodler ci dicono che amano la flessibilità e si sentono molto più in forma sia fisicamente che mentalmente.

Dato che lavoriamo tutti da casa, abbiamo incontrato alcuni dei nostri Doodler per scoprire come organizzano la loro giornata.

Simon | Fullstack Software Engineer | Zurigo

Simon lavora nel nostro ufficio di Zurigo. Come Fullstack Software Engineer, contribuisce a creare i Doodle che milioni di persone usano ogni giorno.

Dice che gli piace pianificare la sua giornata in anticipo per potersi concentrare su ciò che deve fare.

"Tutto ciò che richiede più di mezz'ora, lo aggiungo al mio calendario e imposto dei promemoria. In questo modo non devo pensare a cosa fare dopo".

In qualità di programmatore, Simon può avere spesso grandi progetti che richiedono molta attenzione. Per lui è importante poter dedicare a questi progetti alcune ore alla volta.

"Lavoro al meglio quando posso lavorare per lunghi periodi senza interruzioni. Per raggiungere questo obiettivo, di solito aggiungo dei blocchi al mio calendario, in modo da non dover saltare da una riunione all'altra".

Simon non è il solo. Nel nostro rapporto Own Your Time abbiamo scoperto che il 65% delle persone prenota quotidianamente del tempo per concentrarsi sulle attività.

Una pausa pranzo regolare e adeguata è un aspetto che Simon ritiene fondamentale per evitare il burnout.

"Cucino ogni giorno qualcosa di fresco per me e il mio partner. Mangiare un pasto vero e proprio per pranzo, invece dello stesso panino ogni giorno, ci aiuta davvero a tenere alto il morale mentre lavoriamo entrambi da casa".

Andrea | Senior Product Manager | Tel Aviv

Andrea è uno dei nostri Senior Product Manager e approfitta della nostra politica di flessibilità per lavorare da Tel Aviv, in Israele.

Ci ha detto che spesso la sua settimana può essere piena di riunioni, quindi, oltre a ritagliare del tempo nel suo calendario per concentrarsi, mira a mantenere le sue riunioni sotto i 30 minuti.

Questo segue uno schema che abbiamo trovato nel nostro recente rapporto sullo stato delle riunioni. I dati hanno mostrato che, a causa dell'aumento del volume di riunioni dovuto al lavoro a distanza, la durata delle riunioni stava diminuendo.

Andrea ci ha detto che per lui è importante che le riunioni siano incentrate sul lavoro, in modo da essere produttive.

"Sento di essere più produttivo se cerco di mantenere le mie riunioni incentrate sul lavoro. Mi piace dedicare cinque minuti all'inizio per fare una chiacchierata e sapere come stanno le persone. In questo modo possiamo dedicare il resto del tempo a ottenere ciò che ci serve dalla riunione".

Elena | People Ops Manager | Berlino

Elena è una delle nostre People Ops Manager ed è responsabile del reclutamento di Doodle. La sua sede è a Berlino.

Crede che sia importante liberare la mente e aumentare i livelli di energia per iniziare la giornata.

"Inizio sempre la giornata con un po' di yoga. Mi aiuta a liberare la mente, a far scorrere il sangue e a concentrarmi sulla giornata che mi aspetta".

Secondo l'associazione britannica per la salute mentale Mind, l'attività fisica può aiutare a ridurre lo stress, a sentirsi più felici e a concentrarsi sui compiti importanti. È anche un ottimo modo per evitare il burnout, che è salito alle stelle durante la pandemia.

Elena dice che la aiuta a rimanere felice, il che è importante per lei che lavora con i candidati e i potenziali nuovi dipendenti.

"Lavorare ogni giorno con persone di ogni tipo significa mantenere sempre un atteggiamento positivo ed energico. Non voglio che le persone si sentano solo un numero per me. Sono persone ed è importante che sentano che sto facendo tutto il possibile per loro".

Ryan | Enterprise Customer Success Manager | Atlanta

Ryan lavora nel nostro team di Customer Success e assiste i clienti aziendali in tutto ciò che devono sapere su Doodle. La sua sede è negli Stati Uniti.

Il suo lavoro le impone di passare molto tempo davanti allo schermo, inviando e rispondendo alle e-mail e alle videochiamate. Ryan dice che il tempo lontano dallo schermo la aiuta a rimanere concentrata e a non sentirsi esaurita.

"Molte delle cose che faccio mi richiedono di passare del tempo davanti a uno schermo, quindi avere la possibilità di fare una pausa dal computer mi aiuta molto".

Inoltre, sfrutta al meglio il suo tempo pianificando la giornata la sera prima. In questo modo può prepararsi a tutto ciò che deve fare e partecipare alle riunioni sapendo già cosa le serve.

"Ogni giorno suddivido i miei compiti e scrivo tutto ciò che devo fare per il giorno successivo. Il giovedì mi piace dare un'occhiata alla settimana che mi aspetta e vedere se c'è qualcosa che devo fare in anticipo.

"Essere sempre al corrente di ciò che devo fare significa non arrivare mai impreparato a una riunione. Questo mi aiuta a mantenere la calma e a non stressarmi".

Nel nostro State of Meetings Report 2021, abbiamo scoperto che un numero maggiore di persone dedica tempo alla preparazione delle riunioni virtuali rispetto a quando le riunioni si svolgono di persona.

Il nostro rapporto Own your Time ha interrogato 1.000 lavoratori remoti con sede negli Stati Uniti. Potete leggere i risultati del rapporto qui.