Fjernarbejde og hybridarbejde er kommet for at blive - det er noget, vi alle kan blive enige om. Hvordan det påvirker vores arbejdsdag, er dog stadig meget åbent for debat. I vores nylige Own Your Time-rapport fandt vi nogle interessante fakta om, hvordan medarbejdere og virksomheder tilpasser sig en ny måde at arbejde på.

Fjernarbejde har sine egne udfordringer - fra Zoom-træthed til stabile internetforbindelser - men de fleste vil stadig være enige i, at det også har en masse fordele. Hos Doodle har vi fuldt ud taget fjernarbejde til os. I adskillige medarbejderundersøgelser fortæller Doodlers os, at de elsker fleksibiliteten og føler sig meget sundere både fysisk og mentalt.

Da vi alle arbejder hjemmefra, har vi mødt nogle af vores Doodlers for at finde ud af lidt mere om, hvordan de planlægger deres dag.

Simon | Fullstack Software Engineer | Zürich

Simon arbejder på vores kontor i Zürich. Som Fullstack Software Engineer er han med til at skabe den Doodle, som millioner af mennesker bruger hver dag.

Han fortæller, at han kan lide at planlægge sin dag på forhånd, så han kan fokusere på det, han skal gøre.

"Alt det, der tager mere end en halv time at gøre, tilføjer jeg til min kalender og sætter påmindelser. Det holder mit sind fri for at skulle huske, hvad der kommer bagefter."

Som programmør kan Simon ofte have store projekter på sin tallerken, som kræver stor opmærksomhed. For ham er det vigtigt at kunne afsætte et par timer ad gangen til disse.

"Jeg gør mit bedste arbejde, når jeg kan arbejde i lange strækninger uden afbrydelser. For at opnå dette tilføjer jeg normalt blokeringer til min kalender, så jeg ikke behøver at springe fra møde til møde."

Simon er ikke alene om dette. I vores Own Your Time-rapport fandt vi ud af, at 65 procent af alle mennesker dagligt booker tid til at fokusere på opgaver.

At have en regelmæssig, ordentlig frokostpause er noget, Simon mener, er afgørende for at undgå udbrændthed.

"Jeg laver noget frisk mad til mig og min partner hver dag. At have et ordentligt måltid til frokost i stedet for den samme sandwich hver dag er virkelig med til at holde humøret oppe, mens vi begge arbejder hjemmefra."

Andrea | Senior Product Manager | Tel Aviv

Andrea er en af vores Senior Product Managers og benytter sig af vores fleksible politik om fleksibel placering for at arbejde fra Tel Aviv i Israel.

Han fortalte os, at hans uge ofte kan være fyldt med møder, så han blokerer tid i sin kalender til at fokusere - og han forsøger at holde sine møder under 30 minutter.

Dette følger et mønster, som vi fandt i vores seneste State of Meetings-rapport. Dataene viste, at på grund af den øgede mængde møder som følge af fjernarbejde var der en tendens til, at længden af møderne var faldende.

Andrea fortalte os, at det for ham er vigtigt at holde møderne arbejdsfokuseret, så de er produktive.

"Jeg føler, at jeg forbliver mest produktiv, hvis jeg forsøger at holde mine møder arbejdsfokuseret. Jeg kan godt lide at afsætte fem minutter i starten til at snakke med folk og finde ud af, hvordan de har det. Det betyder, at vi kan bruge resten af tiden på at få det ud af mødet, som vi har brug for."

Elena | People Ops Manager | Berlin

Elena er en af vores People Ops Managers og er ansvarlig for Doodle-rekruttering. Hun er baseret i Berlin.

Hun mener, at det er vigtigt at få renset tankerne og få energiniveauet op for at starte dagen.

"Jeg begynder altid dagen med lidt yoga. Det hjælper mig med at få renset tankerne, få blodet til at pumpe og fokusere på den kommende dag."

Ifølge den britiske velgørenhedsorganisation for mental sundhed Mind kan fysisk aktivitet være med til at reducere stress, få dig til at føle dig gladere og hjælpe dig med at fokusere på vigtige opgaver. Det er også en god måde at undgå udbrændthed - som er steget voldsomt under pandemien.

Elena siger, at det hjælper hende til at forblive glad, hvilket er vigtigt for hende, når hun arbejder med ansøgere og potentielle nye medarbejdere.

"Når jeg arbejder med alle slags mennesker hver dag, betyder det, at jeg altid ønsker at bevare min positive og energiske holdning. Jeg vil ikke have, at folk skal føle, at de bare er et nummer for mig. De er mennesker, og det er vigtigt, at de føler, at jeg gør alt, hvad jeg kan, for dem.

Ryan | Enterprise Customer Success Manager | Atlanta

Ryan arbejder i vores Customer Success-team og hjælper virksomhedskunder med alt, hvad de har brug for at vide om Doodle. Hun er baseret i USA.

Hendes job kræver, at hun tilbringer meget tid foran skærmen - hun sender og besvarer e-mails og foretager videoopkald. Ryan siger, at tid væk fra skærmen hjælper hende til at holde fokus og undgå at føle sig udbrændt.

"Mange af de ting, jeg laver, kræver, at jeg tilbringer tid foran en skærm, så det hjælper virkelig at få en chance for at tage en pause fra min computer."

Hun får også mest muligt ud af sin tid ved at planlægge sin dag aftenen før. Det betyder, at hun kan forberede sig på alt det, hun skal, og deltage i møder, når hun ved, hvad hun har brug for.

"Jeg opdeler mine opgaver hver dag og skriver alt det ned, jeg skal gøre den følgende dag. Om torsdagen kan jeg godt lide at kigge på den kommende uge og se, om der er noget, jeg skal have et forspring med.

"Når jeg altid er på forkant med det, jeg skal gøre, betyder det, at jeg aldrig kommer uforberedt til et møde. Det hjælper mig til at bevare roen og undgå stress."

I vores State of Meetings Report 2021 opdagede vi, at flere mennesker tog sig tid til at forberede sig til virtuelle møder, end de gjorde, når møderne fandt sted personligt.

I vores rapport Own your Time blev 1.000 fjernarbejdere med base i USA udspurgt. Du kan læse resultaterne af rapporten her.