Praca zdalna i hybrydowa to już stały element naszego życia – co do tego wszyscy się zgadzamy. Jak jednak wpływa to na nasz dzień pracy, pozostaje nadal przedmiotem ożywionej debaty. W naszym ostatnim Raport „Own Your Time” Odkryliśmy kilka interesujących faktów dotyczących tego, w jaki sposób pracownicy i firmy dostosowują się do nowego sposobu pracy.

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Praca zdalna wiąże się z pewnymi wyzwaniami – od Zmęczenie Zoomem do stabilnego połączenia internetowego – jednak większość osób zgodziłaby się, że ma to również wiele zalet. W Doodle w pełni przyjęliśmy model pracy zdalnej. W licznych ankietach pracowniczych pracownicy Doodle mówią nam, że uwielbiają tę elastyczność i czują się o wiele zdrowsi zarówno fizycznie, jak i psychicznie.

Skoro wszyscy pracujemy z domu, skontaktowaliśmy się z kilkoma naszymi Doodlerami, żeby dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak planują swój dzień.

Simon | Inżynier oprogramowania full-stack | Zurych

Simon pracuje w naszym biurze w Zurychu. Jako inżynier oprogramowania full-stack pomaga tworzyć aplikację Doodle, z której codziennie korzystają miliony ludzi.

Mówi, że lubi planować swój dzień z wyprzedzeniem, żeby móc skupić się na tym, co musi zrobić.

„Wszystko, co zajmuje mi ponad pół godziny, wpisuję do kalendarza i ustawiam przypomnienia. Dzięki temu nie muszę się martwić o to, co mam robić dalej”.

Jako programista Simon często ma na głowie duże projekty, które wymagają od niego dużego zaangażowania. Dla niego ważne jest, by móc poświęcić na nie po kilka godzin na raz.

„Najlepiej mi idzie praca, gdy mogę pracować przez dłuższy czas bez przerw. Aby to osiągnąć, zazwyczaj wpisuję do kalendarza rezerwacje czasu, dzięki czemu nie muszę przeskakiwać z jednego spotkania na drugie”.

Simon nie jest w tym osamotniony. W naszym Raport „Own Your Time” stwierdziliśmy, że 65 procent osób codziennie rezerwuje sobie czas na skupienie się na zadaniach.

Simon uważa, że regularna i odpowiednia przerwa na lunch ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia wypalenia zawodowego.

„Codziennie gotuję coś świeżego dla siebie i mojego partnera. Zjedzenie porządnego posiłku na lunch zamiast tej samej kanapki każdego dnia naprawdę pomaga nam zachować dobre samopoczucie, gdy oboje pracujemy z domu”.

Andrea | Starszy menedżer ds. produktów | Tel Awiw

Andrea jest jedną z naszych starszych menedżerek ds. produktów i korzysta z naszej elastycznej polityki dotyczącej miejsca pracy, pracując z Tel Awiwu w Izraelu.

Powiedział nam, że często zdarza się, iż jego tydzień jest wypełniony spotkaniami, więc oprócz rezerwowania czasu w kalendarzu na skupienie się na pracy – stara się, by jego spotkania nie trwały dłużej niż 30 minut.

Jest to zgodne z tendencją, którą zaobserwowaliśmy w naszym ostatnim Raport „Stan spotkań”. Dane wykazały, że w związku ze wzrostem liczby spotkań spowodowanym pracą zdalną czas trwania spotkań wykazywał tendencję spadkową.

Andrea powiedział nam, że dla niego ważne jest, aby spotkania skupiały się na sprawach służbowych, dzięki czemu są one produktywne.

„Uważam, że osiągam największą wydajność, gdy staram się, by moje spotkania skupiały się na sprawach służbowych. Lubię poświęcić pięć minut na początku na krótką rozmowę i zapytanie, jak się mają uczestnicy. Dzięki temu resztę czasu możemy poświęcić na osiągnięcie zamierzonych celów spotkania”.

Elena | Kierownik ds. zasobów ludzkich | Berlin

Elena jest jedną z naszych menedżerek ds. kadr i odpowiada za rekrutację w firmie Doodle. Pracuje w Berlinie.

Uważa, że aby dobrze rozpocząć dzień, należy oczyścić umysł i nabrać energii.

„Zawsze zaczynam dzień od krótkiej sesji jogi. Pomaga mi to oczyścić umysł, pobudzić krążenie i skupić się na nadchodzącym dniu”.

Według Brytyjska organizacja charytatywna „Mind” zajmująca się zdrowiem psychicznym, aktywność fizyczna może pomóc zmniejszyć stres, poprawić samopoczucie i ułatwić skupienie się na ważnych zadaniach. To również świetny sposób na uniknięcie wypalenia zawodowego – która gwałtownie wzrosła w czasie pandemii.

Elena twierdzi, że to pomaga jej zachować dobre samopoczucie, co jest dla niej ważne w pracy z kandydatami i potencjalnymi nowymi pracownikami.

„Codzienna praca z różnymi ludźmi sprawia, że zawsze staram się zachować pozytywne i pełne energii nastawienie. Nie chcę, żeby ludzie czuli się dla mnie tylko numerem. To są ludzie i ważne jest, żeby mieli poczucie, że robię dla nich wszystko, co w mojej mocy.”

Ryan | Menedżer ds. sukcesu klientów korporacyjnych | Atlanta

Ryan pracuje w naszym zespole ds. sukcesu klienta i pomaga klientom korporacyjnym we wszystkich kwestiach związanych z platformą Doodle. Mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Jej praca wymaga od niej spędzania dużej ilości czasu przed ekranem – wysyłania i odpowiadania na e-maile, a także prowadzenia rozmów wideo. Ryan twierdzi, że czas spędzony z dala od ekranu pomaga jej zachować koncentrację i uniknąć wypalenia.

„Wiele z tego, czym się zajmuję, wymaga ode mnie spędzania czasu przed ekranem, więc możliwość zrobienia sobie przerwy od komputera naprawdę mi pomaga”.

Wykorzystuje też swój czas w pełni, planując dzień już poprzedniego wieczoru. Dzięki temu może przygotować się na wszystko, co ją czeka, i brać udział w spotkaniach, wiedząc dokładnie, czego się po niej oczekuje.

„Codziennie dzielę swoje zadania na mniejsze części i spisuję wszystko, co muszę zrobić następnego dnia. W czwartki lubię przyjrzeć się nadchodzącemu tygodniowi i sprawdzić, czy jest coś, nad czym warto zacząć pracować z wyprzedzeniem.”

„Dzięki temu, że zawsze wyprzedzam to, co muszę zrobić, nigdy nie zdarza mi się pojawić na spotkaniu nieprzygotowany. To pozwala mi zachować spokój i uniknąć stresu”.

W naszym Raport dotyczący stanu spotkań za rok 2021, odkryliśmy, że więcej osób poświęcało czas na przygotowanie się do spotkań wirtualnych niż w przypadku spotkań odbywających się osobiście.

W naszym raporcie „Own your Time” przeprowadziliśmy ankietę wśród 1 000 osób pracujących zdalnie w Stanach Zjednoczonych. Wyniki raportu można przeczytać tutaj.