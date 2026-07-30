Distansarbete och hybridarbete är här för att stanna – det är något vi alla kan enas om. Hur detta påverkar vår arbetsdag är dock fortfarande en fråga som det råder stor oenighet om. I vår senaste Rapporten ”Own Your Time” Vi har upptäckt några intressanta fakta om hur medarbetare och företag anpassar sig till ett nytt sätt att arbeta.

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Distansarbete medför sina egna utmaningar – från Zoomtrötthet till stabila internetuppkopplingar – men de flesta skulle nog ändå hålla med om att det också medför många fördelar. På Doodle har vi helt och hållet anammat distansarbete. I flera medarbetarundersökningar berättar våra medarbetare att de uppskattar flexibiliteten och att de mår mycket bättre, både fysiskt och psykiskt.

Nu när vi alla jobbar hemifrån har vi pratat med några av våra Doodlers för att ta reda på lite mer om hur de planerar sin dag.

Simon | Fullstack-mjukvaruutvecklare | Zürich

Simon arbetar på vårt kontor i Zürich. Som fullstack-utvecklare bidrar han till att utveckla Doodle, som miljontals människor använder varje dag.

Han säger att han gärna planerar sin dag i förväg så att han kan koncentrera sig på det han behöver göra.

”Allt som tar mer än en halvtimme att göra lägger jag in i min kalender och ställer in påminnelser för. På så sätt slipper jag behöva tänka på vad som står på tur.”

Som programmerare har Simon ofta stora projekt på gång som kräver mycket uppmärksamhet. För honom är det viktigt att kunna ägna några timmar i taget åt dessa.

”Jag presterar bäst när jag kan arbeta i långa sträckor utan avbrott. För att uppnå detta brukar jag lägga in tidsblock i min kalender så att jag slipper hoppa från möte till möte.”

Simon är inte ensam om detta. I vår Rapporten ”Own Your Time” Vi fann att 65 procent av människor avsätter tid varje dag för att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter.

Simon anser att en regelbunden och ordentlig lunchpaus är avgörande för att undvika utbrändhet.

”Jag lagar något färskt till mig och min partner varje dag. Att äta en ordentlig lunch istället för samma smörgås varje dag hjälper verkligen till att hålla humöret uppe när vi båda jobbar hemifrån.”

Andrea | Senior produktchef | Tel Aviv

Andrea är en av våra seniora produktchefer och utnyttjar vår flexibla policy för arbetsplatsval för att arbeta från Tel Aviv i Israel.

Han berättade för oss att hans vecka ofta är fullspäckad med möten, så förutom att han reserverar tid i sin kalender för att kunna koncentrera sig, försöker han också se till att hans möten inte varar längre än 30 minuter.

Detta följer ett mönster som vi upptäckte i vår senaste Rapport om mötesläget. Uppgifterna visade att möteslängden tenderade att minska på grund av det ökade antalet möten till följd av distansarbete.

Andrea berättade för oss att det för honom är viktigt att mötena håller sig till arbetsfrågor så att de blir produktiva.

”Jag upplever att jag är som mest produktiv när jag försöker hålla mötena inriktade på arbetet. Jag brukar avsätta fem minuter i början för att prata lite och höra hur det går för alla. På så sätt kan vi ägna resten av tiden åt att få ut det vi behöver av mötet.”

Elena | People Ops-chef | Berlin

Elena är en av våra People Ops-chefer och ansvarar för rekryteringen till Doodle. Hon är stationerad i Berlin.

Hon anser att det är viktigt att rensa tankarna och få upp energinivån för att kunna börja dagen.

”Jag börjar alltid dagen med lite yoga. Det hjälper mig att rensa tankarna, få igång blodcirkulationen och fokusera på dagen som ligger framför mig.”

Enligt Den brittiska välgörenhetsorganisationen Mind, som arbetar för psykisk hälsa, fysisk aktivitet kan bidra till att minska stress, få dig att må bättre och hjälpa dig att fokusera på viktiga uppgifter. Det är också ett utmärkt sätt att undvika utbrändhet – vilket har skjutit i höjden under pandemin.

Elena säger att det hjälper henne att hålla sig glad, vilket är viktigt för henne i hennes arbete med sökande och potentiella nya medarbetare.

”Att arbeta med alla möjliga sorters människor varje dag innebär att jag alltid vill behålla min positiva och energiska inställning. Jag vill inte att folk ska känna att de bara är ett nummer för mig. De är människor, och det är viktigt att de känner att jag gör allt jag kan för dem.”

Ryan | Kundansvarig för företagskunder | Atlanta

Ryan arbetar i vårt Customer Success-team och hjälper företagskunder med allt de behöver veta om Doodle. Hon är stationerad i USA.

Hennes jobb innebär att hon tillbringar mycket tid framför skärmen – med att skicka och svara på e-post samt delta i videosamtal. Ryan säger att tid bort från skärmen hjälper henne att hålla fokus och undvika att känna sig utbränd.

”Många av de saker jag gör innebär att jag måste sitta framför en skärm, så det hjälper verkligen att få chansen att ta en paus från datorn.”

Hon utnyttjar också sin tid på bästa sätt genom att planera sin dag redan kvällen innan. Det innebär att hon kan förbereda sig för allt som krävs och delta i möten med full kännedom om vad som förväntas av henne.

”Jag delar upp mina uppgifter dag för dag och skriver ner allt jag behöver göra inför nästa dag. På torsdagar brukar jag titta på den kommande veckan och se om det finns något jag behöver börja med i förväg.”

”Genom att alltid ligga steget före med det jag behöver göra slipper jag att hamna i ett möte utan att vara förberedd. Det hjälper mig att hålla mig lugn och slippa stress.”

I vår Rapport om mötesläget 2021, upptäckte vi att fler tog sig tid att förbereda sig inför virtuella möten än vad de gjorde när mötena hölls på plats.

I vår rapport ”Own your Time” tillfrågade vi 1 000 distansarbetare bosatta i USA. Du kan läsa resultaten från rapporten här.