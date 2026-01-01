दूरस्थ और हाइब्रिड कामकाज अब स्थायी रूप से हमारे बीच हैं – इस बात पर हम सभी सहमत हैं। हालांकि, यह हमारे कार्यदिवस को कैसे प्रभावित करता है, इस पर अभी भी बहस जारी है। हमारे हालिया अपने समय के मालिक रिपोर्ट हमने यह पता लगाया कि कर्मचारी और व्यवसाय काम करने के एक नए तरीके को कैसे अपना रहे हैं, इस बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य।

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दूरस्थ कार्य करने में अपनी चुनौतियाँ होती हैं – से ज़ूम थकान स्थिर इंटरनेट कनेक्शनों तक – लेकिन अधिकांश लोग फिर भी सहमत होंगे कि इसके साथ कई फायदे भी आते हैं। Doodle में, हमने दूरस्थ कार्य को पूरी तरह अपना लिया है। कई कर्मचारी सर्वेक्षणों में, Doodlers हमें बता रहे हैं कि उन्हें यह लचीलापन पसंद है और वे शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत अधिक स्वस्थ महसूस करते हैं।

हम सभी के घर से काम करने के साथ, हमने अपने कुछ Doodlers से यह जानने के लिए बातचीत की कि वे अपने दिन की योजना कैसे बनाते हैं।

साइमन | फुलस्टैक सॉफ़्टवेयर इंजीनियर | ज़्यूरिख़

साइमन हमारे ज़्यूरिख़ कार्यालय में काम करते हैं। एक फुलस्टैक सॉफ़्टवेयर इंजीनियर के रूप में, वह उस Doodle को बनाने में मदद करते हैं, जिसका उपयोग हर दिन लाखों लोग करते हैं।

वह कहता है कि उसे अपना दिन पहले से ही योजना बनाना पसंद है ताकि वह उस पर ध्यान केंद्रित कर सके जो उसे करना है।

जो भी काम करने में आधे घंटे से अधिक समय लगता है, मैं उसे अपने कैलेंडर में जोड़कर रिमाइंडर सेट कर दूँगा। इससे मुझे यह याद रखने की चिंता नहीं रहती कि अगला काम क्या है।

एक प्रोग्रामर के रूप में, साइमन के पास अक्सर बड़ी परियोजनाएँ होती हैं जिन्हें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उसके लिए एक बार में कुछ घंटे इन पर समर्पित कर पाना महत्वपूर्ण है।

मैं तब अपना सर्वश्रेष्ठ काम करता हूँ जब मैं बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक काम कर सकूँ। इसे हासिल करने के लिए, मैं आमतौर पर अपने कैलेंडर में ब्लॉकर्स जोड़ता हूँ ताकि मुझे एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में कूदना न पड़े।

साइमन इस मामले में अकेला नहीं है। हमारे अपने समय के मालिक रिपोर्ट हमने पाया कि 65 प्रतिशत लोग कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिदिन समय निर्धारित करते हैं।

नियमित और उचित दोपहर का भोजन ब्रेक लेना साइमन के अनुसार बर्नआउट से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।

मैं हर दिन अपने और अपने साथी के लिए कुछ ताज़ा बनाता हूँ। रोज़ एक ही सैंडविच की बजाय दोपहर के खाने में एक सही भोजन होने से जब हम दोनों घर से काम कर रहे होते हैं, तो हमारा मनोबल ऊँचा रहता है।

एंड्रिया | वरिष्ठ उत्पाद प्रबंधक | तेल अवीव

एंड्रिया हमारी वरिष्ठ उत्पाद प्रबंधकों में से एक हैं और इज़राइल के तेल अवीव से काम करने के लिए हमारी लचीली स्थान नीति का लाभ उठाती हैं।

उसने हमें बताया कि अक्सर उसका सप्ताह बैठकों से भरा रहता है, इसलिए ध्यान केंद्रित करने के लिए कैलेंडर में समय आरक्षित करने के साथ-साथ वह अपनी बैठकों को 30 मिनट से कम रखने का लक्ष्य रखता है।

यह उस पैटर्न का अनुसरण करता है जो हमने अपनी हालिया में पाया था। बैठकों की स्थिति रिपोर्टडेटा से पता चला कि दूरस्थ कार्य के कारण बैठकों की संख्या बढ़ने के कारण बैठकों की अवधि घटती जा रही थी।

एंड्रिया ने हमें बताया कि उनके लिए यह महत्वपूर्ण है कि बैठकें कार्य-केंद्रित रहें ताकि वे उत्पादक हों।

मुझे लगता है कि मैं तब सबसे अधिक उत्पादक रहता हूँ जब मैं अपनी बैठकों को काम-केंद्रित बनाए रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे शुरुआत में पाँच मिनट समर्पित करना पसंद है ताकि हालचाल जान सकूँ और पता लगा सकूँ कि लोग कैसे हैं। इसका मतलब है कि हम बाकी समय बैठक से जो कुछ भी हमें चाहिए, प्राप्त करने में बिता सकते हैं।

एलेना | पीपल ऑप्स मैनेजर | बर्लिन

एलेना हमारी पीपल ऑप्स मैनेजरों में से एक हैं और Doodle भर्ती के लिए जिम्मेदार हैं। वह बर्लिन में स्थित हैं।

वह मानती है कि दिन की शुरुआत करने के लिए अपने मन को शांत करना और ऊर्जा का स्तर बढ़ाना महत्वपूर्ण है।

मैं हमेशा दिन की शुरुआत थोड़ी सी योग से करता हूँ। यह मुझे मन को शांत करने, रक्त संचार बढ़ाने और आने वाले दिन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।

के अनुसार यूके की मानसिक स्वास्थ्य चैरिटी माइंडशारीरिक गतिविधि तनाव कम करने, आपको अधिक खुश महसूस कराने और महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। यह बर्नआउट से बचने का भी एक शानदार तरीका है – जो महामारी के दौरान आसमान छू गया हैबिंदु

एलेना कहती हैं कि इससे उन्हें खुश रहने में मदद मिलती है, जो आवेदकों और संभावित नए कर्मचारियों के साथ काम करने के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण है।

हर दिन तरह-तरह के लोगों के साथ काम करने का मतलब है कि मैं हमेशा अपना सकारात्मक और ऊर्जावान रवैया बनाए रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग महसूस करें कि वे मेरे लिए सिर्फ एक नंबर हैं। वे इंसान हैं और यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें लगे कि मैं उनके लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ।

रयान | एंटरप्राइज ग्राहक सफलता प्रबंधक | अटलांटा

रयान हमारी ग्राहक सफलता टीम में काम करती हैं और उद्यम ग्राहकों को Doodle के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी बातों में सहायता करती हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं।

उसकी नौकरी के लिए उसे अपनी स्क्रीन के सामने बहुत समय बिताना पड़ता है – ईमेल भेजने और उनका जवाब देने के साथ-साथ वीडियो कॉल करने में। रयान कहता है कि स्क्रीन से दूर बिताया गया समय उसे ध्यान केंद्रित रखने और थकान महसूस करने से बचने में मदद करता है।

मेरे द्वारा किए जाने वाले कई कामों के लिए मुझे स्क्रीन के सामने समय बिताना पड़ता है, इसलिए कंप्यूटर से ब्रेक लेने का मौका मिलना वाकई मददगार होता है।

वह रात में ही अगले दिन की योजना बनाकर अपने समय का अधिकतम उपयोग करती है। इसका मतलब है कि वह किसी भी चीज़ के लिए तैयारी कर सकती है और यह जानकर बैठकों में शामिल हो सकती है कि उसे क्या-क्या चाहिए।

मैं अपने कार्यों को प्रतिदिन विभाजित करता हूँ और अगले दिन के लिए मुझे जो कुछ भी करना होता है, उसे लिख लेता हूँ। गुरुवार को, मुझे आने वाले सप्ताह पर नज़र डालना पसंद है और देखना होता है कि क्या ऐसा कुछ है जिस पर मुझे पहले से शुरुआत करनी चाहिए।

जो मुझे करना होता है, उसमें हमेशा आगे रहने का मतलब है कि मैं कभी भी किसी बैठक में बिना तैयारी के नहीं पहुँचूँगा। इससे मुझे शांत रहने में मदद मिलती है और मैं तनावमुक्त रहता हूँ।

हमारे बैठकों की स्थिति रिपोर्ट 2021, हमने पाया कि जब बैठकें व्यक्तिगत रूप से होती थीं, तब की तुलना में अधिक लोग वर्चुअल बैठकों की तैयारी के लिए समय ले रहे थे।

हमारी 'ओन योर टाइम' रिपोर्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित 1,000 दूरस्थ कर्मचारियों से सवाल किए। आप रिपोर्ट के परिणाम पढ़ सकते हैं। यहाँ.