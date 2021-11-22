De AI-geschiedenis van Doodle: wat Meekan ons heeft geleerd over slimmer plannen

Meekan is op 30 september 2019 gesloten.

Doodle is meer dan alleen een planningstool; het is het resultaat van jarenlange innovatie en experimenten. Een van onze meest gedurfde hoofdstukken was Meekan, een slimme AI-planningsassistent.

Meekan was een chatbot die in Slack, HipChat en Microsoft Teams was geïntegreerd. Je hoefde hem alleen maar te vragen een vergadering in te plannen, en hij vergeleek meteen de agenda’s van alle deelnemers en stelde het beste tijdstip voor. Geen heen-en-weer-gepraat. Geen handmatig controleren. Gewoon resultaat.

Hoewel Meekan niet meer beschikbaar is, heeft het de basis gelegd voor slimmere planningservaringen en ons geholpen om nieuwe platforms en manieren van werken te verkennen.

AI-planning integreren in alledaagse tools

Tijdens de ontwikkeling van Meekan hebben we verschillende prototypes gebouwd waarmee we de mogelijkheden ervan naar andere platforms hebben uitgebreid:

Chrome-extensie voor Google Calendar : Meekan is een handige hulp bij het plannen geworden, rechtstreeks in je browser, waarmee je met slechts een paar klikken het beste moment voor een afspraak kunt vinden.

Mac OS-app : Je kon Meekan rechtstreeks vanaf je bureaublad openen, zonder dat je je agenda of e-mail hoefde te openen. Dat maakte het plannen van vergaderingen op de Mac een stuk sneller en eenvoudiger.

Android-prototype: Dankzij de mobiele versie heb je nu dezelfde slimme planningservaring altijd bij de hand, waardoor je onderweg makkelijk afspraken kunt regelen.

Dankzij deze prototypes konden we experimenteren met AI-planning op verschillende apparaten en in verschillende omgevingen, en we hebben veel geleerd van wat werkte, wat gebruikers geweldig vonden en hoe we het plannen nog makkelijker konden maken.

De toekomst van slim plannen bij Doodle

Hoewel Meekan inmiddels met pensioen is, blijft zijn invloed voortleven in hoe we denken over gebruikerservaring, automatisering en eenvoud. Tegenwoordig zijn er tools zoals Boekingspagina en Doodle 1:1 bieden handige manieren om heen-en-weer-gesprekken te vermijden, administratieve rompslomp te verminderen en gebruikers volledige controle te geven over hun beschikbaarheid — zonder dat je daar een assistent voor nodig hebt.

Terwijl we verder bouwen aan de toekomst van planning, laat Meekan ons zien wat er allemaal mogelijk is als mensvriendelijk ontwerp en slimme technologie samenkomen.