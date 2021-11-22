Doodle Bot: Zorg voor geweldige vergaderingen, in Slack

Tromgeroffel, alsjeblieft… We zijn superblij om het nieuwste lid van de Doodle-familie te introduceren: de Doodle Bot! Doodle is altijd al de beste manier geweest om vergaderingen in te plannen en te coördineren, en nu introduceren we de nieuwste manier om Doodle te gebruiken waar het werk gebeurt: Slack!

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Zoals we al zeiden in onze Rapport over de stand van zaken op het gebied van bijeenkomsten 2019, “37% van de professionals vindt dat onnodige vergaderingen de grootste kostenpost voor hun organisatie vormen en 76% geeft de voorkeur aan persoonlijke ontmoetingen boven telefoongesprekken of videochats”. Dit betekent dat het belangrijker dan ooit is om het plannen van afspraken makkelijker en toegankelijker te maken. Tegenwoordig verloopt de meeste communicatie op de werkvloer online en we hebben een manier bedacht waarmee gebruikers vergaderingen kunnen plannen zonder tijd te verspillen.

Slack is de messenger voor op het werk waarmee je snel en makkelijk kunt communiceren. Dankzij de Doodle Bot in Slack kun je nu afspraken plannen op de plek waar mensen het meest over hun werk praten.

We zijn blij dat we weer een nieuwe groot product Dat gaat je manier van plannen zeker veranderen. En geloof ons, er komt nog veel meer aan. Dus na maanden hard werken zijn we eindelijk klaar om het project te onthullen waar we zo druk mee zijn geweest.

Onze productmanager Netali Jakubovitz zegt:

“Dit is echt iets heel groots voor ons, want we hadden al vanaf het begin zoiets voor ogen, en we kunnen niet wachten tot onze gebruikers eindelijk kennis maken met de Doodle Bot”.

Hoe gebruik je de nieuwe Doodle Bot in Slack?

Of je nu met één persoon of met een hele groep afstemt, de Doodle Bot in Slack staat voor je klaar. De Doodle Bot biedt dezelfde vertrouwde Doodle-ervaring in dezelfde drie stappen: Stel tijden voor, deel ze met de deelnemers, kies de beste optie. Je kunt heel eenvoudig een vergaderverzoek aanmaken in elk Slack-kanaal, ook in privéberichten, en iedereen kan stemmen op basis van zijn of haar beschikbaarheid. Vervolgens kun je het beste tijdstip kiezen, en dat allemaal zonder Slack te hoeven verlaten. Het mooiste is dat de Doodle Bot al je Doodle Universe-vergaderingen synchroniseert in het Doodle-dashboard, zowel op de website als in de app, zodat je naadloos vergaderingen kunt plannen tussen verschillende apps.

Hoe zit het met mensen die geen Slack gebruiken?

Als je samenwerkt of samenwerkt met mensen buiten je organisatie, kun je gerust zijn: je kunt de Doodle Bot nog steeds in Slack gebruiken. Mensen die geen Slack gebruiken, krijgen via e-mail een Doodle-uitnodiging om te stemmen en jij ziet hun reacties en voorkeuren nog steeds direct in je Slack-kanaal.

De toekomst van de Doodle Bot

Dit is nog maar het begin! De toekomstige Doodle Bot zal je tijdstippen voor je vergaderingen kunnen voorstellen op basis van je voorkeuren en agenda. Hij zal automatisch tijdstippen voorstellen op basis van ieders beschikbaarheid en uitnodigingen rechtstreeks naar jullie agenda’s sturen. We zijn net zo enthousiast als jij!

Zeg dus maar dag tegen al dat gedoe met mensen achterna zitten en eindeloze e-maildiscussies. De Doodle Bot is er om je leven makkelijker te maken, je meer tijd te geven om je op andere projecten te concentreren en het maximale uit je toekomstige vergaderingen te halen.

Doodle werkt naadloos samen met de tools die je dagelijks gebruikt – bekijk het eens onze integraties voor een betere planning.

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