Doodle 1:1 is jouw makkelijke oplossing voor één-op-één-afspraken

Vandaag kondigt Doodle met trots de nieuwste zakelijke tool in onze reeks aan: Doodle 1:1! Doodle is altijd al de beste manier geweest om vergaderingen met groepen te plannen, en nu introduceren we de ultieme oplossing voor het regelen van één-op-één-afspraken. Of het nu gaat om een verkoopgesprek, een sollicitatiegesprek of een zakenlunch: met Doodle 1:1 plan je een afspraak in slechts twee stappen, waardoor je het gebruikelijke heen-en-weer-gepraat kunt vermijden. Doodle heeft een hele reeks tools om allerlei soorten afspraken te organiseren, en Doodle 1:1 is toevallig de nieuwste en beste – vooral als je ziet hoeveel tijd je hiermee bespaart!

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Het enige wat je hoeft te doen is een link sturen met mogelijke vergadertijden, je deelnemer kiest er een uit, en het staat meteen in jullie agenda’s! Of het nu gaat om een collega binnen je organisatie of een externe klant, met Doodle 1:1 regel je je één-op-één-vergadering in slechts 2 stappen. Je bespaart tijd bij het plannen van je afspraken en houdt toch de controle over je agenda. Net als alle andere Doodle-producten sluit deze tool naadloos aan op je agenda, zodat je alles goed op orde hebt. Als een van je voorgestelde tijdstippen wordt geboekt terwijl de uitnodiging nog in behandeling is, past Doodle 1:1 de opties automatisch aan. Geen dubbele boekingen – daar zorgen wij wel voor!

Dit nieuwste product komt uit ons Doodle-lab, en we willen alle bètagebruikers bedanken voor hun hulp bij het ontwikkelen van Doodle 1:1. Zonder jullie was het ons nooit gelukt!

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