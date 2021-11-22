Als je even door Pinterest bladert, krijg je al snel de indruk dat al je vrienden ofwel engelen in vermomming zijn, het cement dat de wereld bij elkaar houdt, of de kracht hebben om je ziel te verfrissen. Dat zijn gevoelens die net zo mierzoet als onwaar zijn. We weten allemaal dat vriendschappen weliswaar prachtige dingen kunnen zijn, maar dat ze in werkelijkheid niet allemaal hetzelfde zijn of even magisch.

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Dan is er die ‘vriend’ met wie je naar school ging en die je via sociale media stalkt. Je ziet hem eigenlijk nooit, behalve als je hem tijdens een bezoekje aan huis ongemakkelijk tegen het lijf loopt en je nooit helemaal weet wat je moet zeggen, maar gelukkig weet hij alles over jou.

Dan heb je die sociale vriend(in) die handig is voor een praatje en een drankje, maar met wie je relatie net zo oppervlakkig blijft als een sambuca-shot om middernacht. Die handige vriend(in) is best aardig, maar jullie zijn alleen vrienden omdat hij of zij in dezelfde straat woont of omdat jullie kinderen naar dezelfde school gaan.

Mijn favoriet is misschien wel de vakantievriend — een vriendschap die twee weken lang heet en fel brandt bij het zwembad van het hotel. “Laten we elkaar snel weer zien,” beloven jullie allebei als jullie afscheid nemen. Misschien stuur je nog een jaar of twee een kerstkaart. Maar daarna verdwijnen ze in de vakantiealbums.

De vrienden waar Pinterest het over heeft, zijn natuurlijk je beste vrienden. Die selecte groep mensen die loyaal zijn en er altijd voor je zijn. In hun gezelschap voel je je altijd op je gemak en vertrouwd, omdat ze altijd weten wat je denkt en wat je nodig hebt. Dit klinkt misschien als een vreemde manier om een blogpost over een functie van een planningstool in te leiden (want dat is het ook echt), maar heb nog even geduld.

Zie je, de tools en programma’s die we tijdens onze werkdag gebruiken, vallen allemaal in dezelfde categorieën. Social media? Een onhandige, overdreven geïnteresseerde schoolvriend. Teams? Een sociale vriend – prima voor een praatje, maar je kunt er geen gedetailleerd werk op doen. Microsoft Word? Een handige vriend. Niemand wordt er enthousiast van, maar het is er nu eenmaal en, nou ja, het is niet echt vreselijk. En de vakantievriend? TikTok, Clubhouse of welk kortstondig platform dan ook dat die maand de trend is. „Ik blijf Pokémon Go altijd spelen“, dacht je bij jezelf. Nu? Zelfs geen kerstkaartje meer.

En hoe zit het dan met de beste vriend? Nou, ik denk Doodle en, om precies te zijn, de functie ‘Boekbare kalender’ heeft alle eigenschappen en kenmerken. Laten we eens kijken naar zijn kwaliteiten als beste vriend.

1. Beste vrienden maken het leven makkelijker

We hebben allemaal wel zo’n vriend(in) die drama lijkt aan te trekken. Het is leuk om ze in je buurt te hebben. Natuurlijk maken ze het leven leuker, maar als beste vriend(in) zijn ze niet echt geschikt, omdat ze alles zo ingewikkeld maken. Beste vrienden maken het niet ingewikkeld; ze helpen je juist om het eenvoudiger te maken.

Bookable Calendar is makkelijk in te stellen en gebruiksvriendelijk. Stel het in op basis van je beschikbaarheid, maak de kalenderregels aan en deel het vervolgens met klanten, partners en collega’s. Geen heen-en-weer-gemail meer. Je bespaart meteen uren aan het plannen van afspraken. En het synchroniseert moeiteloos met de agenda-app van jouw keuze. Geen gedoe.

2. Met je beste vrienden is het leuk om wat rond te hangen

Goede vrienden maken je aan het lachen, ze toveren een glimlach op je gezicht en zorgen ervoor dat je je goed voelt over jezelf. Net als Bookable Calendars. Het is van cruciaal belang om saaie en repetitieve klusjes te hoeven doen, zoals het inplannen van afspraken met klanten, want minder betrokkenheid binnen het personeelsbestand. En medewerkers die minder betrokken zijn, lopen een grotere kans om het bedrijf te verlaten, gestrest te raken of zich ziek te melden. Ze zijn ook minder productief. Als je de rompslomp rond de roosterplanning vermindert, krijg je gemotiveerde en betrokken medewerkers die beter in staat zijn om om je te helpen je bedrijfsdoelen te bereiken.

3. Beste vrienden geven, ze nemen niet alleen maar

We hebben allemaal wel eens behoefte aan steun van onze vrienden; daar zijn ze tenslotte voor. Maar sommige relaties lijken maar in één richting te gaan: het draait alleen maar om hen. Bij Bookable Calendar is dat niet zo. Oh nee.

Bookable Calendar vraagt niet veel van je. Je stelt het eenmalig in en hoeft er daarna niet meer naar om te kijken. En als het eenmaal is ingesteld, blijft het je maar voordelen opleveren: sneller afspraken maken, minder e-mails, minder stress en meer tijd om aan de belangrijke dingen te werken. Wat een toffe hulp!

4. Beste vrienden zijn niet jaloers

Een subgroep van die ‘behoeftige vrienden’ zijn de vrienden die graag al je tijd in beslag nemen. Ze slokken gretig elk vrij moment op, zodat je geen minuut voor jezelf hebt, laat staan tijd om nieuwe vrienden te maken. Net als HR-processen.

Die goede oude Bookable-agenda is onbaatzuchtig. Net als een trouwe vriend staat hij voor je klaar als je hem nodig hebt en wordt hij niet jaloers. Hij doet zijn uiterste best om tijd vrij te maken, zodat jij nog meer tijd kunt besteden aan vergaderingen met klanten of aan die vervelende HR-procedures.

5. Beste vrienden staan altijd voor je klaar

Je weet dat iemand je echte beste vriend is als je het even moeilijk hebt. Dan laten ze alles vallen om even bij je langs te komen voor een praatje, of ze pakken meteen de telefoon en bellen je op. Hij of zij is er precies waar je hem of haar nodig hebt, precies op het moment dat je hem of haar het hardst nodig hebt. Dat is precies waar Bookable Calendar voor staat. BC staat altijd voor je klaar via zijn assortiment aan bots en integraties — of je nu Outlook, Teams of Google Meet gebruikt, het staat altijd voor je klaar om je te helpen wanneer je het nodig hebt. Bovendien werkt het op elk platform.

6. Je beste vrienden bellen je terug

Je belt, maar ze nemen niet op. Je komt naar een afspraak, maar ze komen niet opdagen. Dit zijn ofwel voorbeelden van slechte vrienden, ofwel rampzalige afspraken met klanten.

Gelukkig staat Bookable Calendar je ook hierbij bij. Elke uitnodiging die via Bookable Calendar wordt gegenereerd, bevat meteen een link om de afspraak te verzetten. Klanten die te maken hebben met deadlines of onverwachte wijzigingen in hun planning, kunnen snel en moeiteloos een nieuwe datum en tijdstip voor de afspraak kiezen. Zo verspil je geen tijd en energie aan no-shows of last-minute afzeggingen.

7. Beste vrienden zijn gewoon beste vrienden

Misschien kunnen ze heel goed luisteren. Of begrijpen ze je gewoon. Of kennen jullie elkaar al zo lang dat jullie precies weten wat de ander denkt. Soms is het moeilijk om precies te achterhalen waarom een bepaald persoon – of een online planningsprogramma – je beste vriend is. Dat is gewoon zo. Jullie band klopt gewoon. Je kunt je geen leven zonder hen voorstellen en de wereld is een beetje beter en zonniger omdat je weet dat ze er zijn als je ze nodig hebt.

Weet je wat er nog meer zo is...? Oké, je snapt het wel.

Wist je dat je, naast Bookable Calendar, ook via Doodle herinneringen voor vergaderingen kunt instellen? Hier zijn een paar redenen waarom herinneringen voor vergaderingen belangrijk zijn.

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De ‘Bookable Calendar’ heet nu ‘Boekingspagina’!