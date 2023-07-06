Wat is een planningsgesprek?

Nou, het kan van alles zijn. Van de babyshower van je vriendin tot de kwartaalplanning. Het is een kans om met één persoon of een groep mensen via de telefoon of een videochat te praten over een aankomend evenement of project.

In het bedrijfsleven is planning echt belangrijk. Van het voorbereiden van een project tot het vaststellen van jaarlijkse doelen: de juiste mensen moeten bij elkaar komen om beslissingen te nemen – of dat nu in persoon is of online. Planning kan op allerlei manieren en gebeurt steeds vaker virtueel.

Door iets uit te praten kun je goed de reikwijdte, doelstellingen en tijdlijn bespreken van wat je hoopt te bereiken. Dat kan niet altijd in persoon, dus met planningsgesprekken kun je ervoor zorgen dat dit toch gebeurt.

Zelfs als het doel van je planningsgesprek duidelijk is, kan het doorpraten van de zaken ervoor zorgen dat iedereen begrijpt welke richting je op wilt, zodat ze weten wat er van hen verwacht wordt om het project tot een succes te maken.

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Hoe plan je een planningsgesprek?

De eerste stap is om uit te zoeken wat je van plan bent. Houd het doel voor ogen en werk van daaruit terug. Stel jezelf vragen, bekijk de omvang van de taken en bepaal wat belangrijk is en wat niet.

Bedenk vervolgens wie je nodig hebt voor welke taken. Als je bijvoorbeeld van plan bent een website te laten bouwen, heb je wellicht een tekstschrijver, ontwerper en ontwikkelaar nodig. In deze fase moet je ook nadenken over welke middelen je nodig hebt. Heb je die al of moet je ze nog regelen?

Nu komen we bij het gesprek zelf. Zorg ervoor dat je een tool gebruikt waar iedereen toegang toe heeft en die iedereen kan gebruiken. Breng de mensen bij elkaar die je nodig hebt en bespreek wat je wilt bereiken en hoe je denkt dat dat gaat gebeuren. Vraag ook om feedback om er zeker van te zijn dat het duidelijk is wat je van hen vraagt. Als dat niet zo is, bedenk dan hoe je dat in toekomstige sessies beter kunt aanpakken.

Neem na de vergadering regelmatig contact op met je team en zorg ervoor dat ze zich aan het plan houden en geen extra ondersteuning of middelen nodig hebben.

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Hoe plan je je planningsgesprek in?

Plannen is in het echt al moeilijk genoeg, dus virtueel vergaderen zou niet moeilijker moeten zijn. Daar komt Doodle kan helpen.

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Met Groepspoll Elke vergadering die je plant, kan online plaatsvinden. Kies een aantal tijdstippen waarop je beschikbaar bent en stuur die door naar de mensen die je nodig hebt. Zij kiezen zelf wat hen het beste uitkomt en binnen enkele minuten heb je een vergadertijdstip. In de uitnodiging zit ook automatisch een link voor een videoconferentie via je favoriete tool.

Doodle Professional Hiermee kun je je eigen huisstijl aan uitnodigingen voor vergaderingen toevoegen, advertenties verwijderen en herinneringen versturen als je een vergadering hebt (ideaal voor virtuele bijeenkomsten die je makkelijk kunt vergeten). Bovendien kun je onbeperkt Boekingspagina's - een handige manier om grip te krijgen op je agenda.

Met Doodle kun je snel en makkelijk een planningsgesprek regelen. Geen heen-en-weer-gemail, geen stress meer, gewoon meer vrije tijd zodat je je op belangrijkere dingen kunt concentreren. Probeer het vandaag nog gratis uit.