Nu de wereld steeds kleiner wordt, zijn virtuele vergaderingen niet meer weg te denken: ze brengen mensen op verschillende locaties met elkaar in contact, maken samenwerking makkelijker en zorgen voor productieve gesprekken.

Of je nu op afstand werkt, zaken doet met internationale partners of gewoon contact houdt met vrienden en familie: virtuele vergaderingen hebben de manier waarop we communiceren ingrijpend veranderd.

Vandaag gaan we kijken wat een virtuele vergadering precies is, hoe je die het beste kunt voorbereiden en we delen tips om er een succes van te maken.

Wat is een virtuele vergadering?

Het is eigenlijk precies wat de naam zegt: een online bijeenkomst waarbij deelnemers via videoconferentieplatforms met elkaar in contact komen om in realtime samen te werken.

In tegenstelling tot traditionele face-to-face-bijeenkomsten zorgen virtuele bijeenkomsten ervoor dat mensen vanaf verschillende locaties makkelijk bij elkaar kunnen komen, waardoor geografische barrières worden weggenomen en je tijd en reiskosten bespaart.

Via video- en audioverbindingen kunnen deelnemers discussies voeren, hun scherm delen, presentaties geven en naadloos samenwerken aan projecten.

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Is een virtuele vergadering hetzelfde als Zoom?

Hoewel Zoom een populair platform voor videoconferenties is, is het maar één van de vele tools die er zijn om online bij elkaar te komen.

Virtuele vergaderingen zijn een breder begrip, met verschillende platforms zoals Microsoft Teams, Google Meet, Webex en nog veel meer. Al deze aanbieders bieden vergelijkbare functies waarmee deelnemers op afstand verbinding kunnen maken en effectief kunnen samenwerken.

Hoe houd je een virtuele vergadering?

Plan vooruit: Bepaal het doel en de doelstellingen van de vergadering, stel vast wie er allemaal mee moet doen en kies een geschikt platform voor de online vergadering.

Stel de agenda op: Maak een duidelijke en beknopte agenda waarin je de te bespreken onderwerpen, de tijd die voor elk punt is uitgetrokken en eventuele voorbereidingen die je vooraf moet treffen, op een rijtje zet.

Techniek: Zorg ervoor dat alle deelnemers toegang hebben tot de benodigde techniek en test de video-, audio- en schermdelingsfuncties voor de vergadering, om technische storingen te voorkomen.

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Betrek de deelnemers erbij: Moedig actieve deelname aan door iedereen de kans te geven om een bijdrage te leveren, vragen te stellen en hun mening te geven.

Stel een aantal gedragsregels op: Spreek basisregels af voor de vergadering, zoals microfoons dempen als je niet aan het woord bent, de chatfunctie gebruiken voor vragen en elkaars meningen respecteren.

Materiaal delen: Deel relevante documenten of materiaal van tevoren uit, zodat de deelnemers deze kunnen doornemen en goed voorbereid aan de discussie kunnen deelnemen.

Opvolging: Stuur na de vergadering een samenvatting van de belangrijkste punten die aan bod zijn gekomen, de actiepunten en eventuele vervolgopdrachten, zodat iedereen op dezelfde lijn zit.

Hoe werken virtuele vergaderingen in de praktijk?

Stel je eens voor: een marketingteam dat vanuit verschillende tijdzones samenwerkt aan een nieuwe campagne.

Ze plannen een online vergadering waarin ze de campagnedoelen bespreken, creatieve ideeën uitwisselen via schermdeling en brainstormen over strategieën om hun doelgroep te bereiken.

Het team gebruikt een platform voor virtuele vergaderingen om in realtime samen te werken, zodat ieders mening gehoord wordt en er een gevoel van saamhorigheid ontstaat, ondanks de fysieke afstand.

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Doodle gebruiken om moeiteloos virtuele vergaderingen te organiseren

Nu je dus weet wat je moet doen tijdens een virtuele vergadering, hoe organiseer je er dan een?

Doodle biedt een gebruiksvriendelijk platform waarmee deelnemers kunnen aangeven of ze beschikbaarheid , waardoor je geen eindeloze e-mailwisselingen meer hoeft te voeren om een geschikt tijdstip te vinden. Hiermee kun je makkelijk agenda’s op elkaar afstemmen, uitnodigingen versturen en direct feedback krijgen over de beste vergadertijd voor alle deelnemers.

Bovendien werkt het samen met alle populaire videoconferentietools ter wereld. Dat betekent dat je met één klik een virtuele vergadering kunt starten.