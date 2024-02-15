Wat zijn Instagram-enquêtes?

Als het om sociale media gaat, draait alles om betrokkenheid. Instagram is een toonaangevend sociaal platform dat gebruikers allerlei manieren biedt om met elkaar in contact te komen. Het werd in oktober 2010 gelanceerd door Kevin Systrom en Mike Krieger en is een gratis app waarmee gebruikers foto’s en video’s in verschillende formaten kunnen delen.

Instagram werd meteen een hit en kreeg al binnen twee maanden na de lancering meer dan 1 miljoen gebruikers. Sindsdien heeft Instagram zijn wereldwijde bereik uitgebreid en nieuwe functies geïntroduceerd, zoals Instagram Stories, Instagram for Business en Instagram Polls.

Wat zijn Instagram-polls?

Instagram lanceerde in 2017 Instagram-polls om de betrokkenheid in de app te vergroten, te beginnen met de poll-stickers. Deze polls bieden een creatieve manier om contact te maken met volgers, meningen te verzamelen en gesprekken op gang te brengen, rechtstreeks binnen Instagram Stories.

In 2023 begon Instagram op sommige locaties voorzichtig te experimenteren door gebruikers de mogelijkheid te geven om enquêtes te maken in reacties en chats, waardoor de interactiemogelijkheden werden uitgebreid.

Hoe maak je een poll op Instagram?

Een poll maken op Instagram is heel simpel, en het zorgt met minimale inspanning voor veel meer betrokkenheid. Zo doe je dat:

Maak een Groepspoll

Open de Instagram-app, veeg naar rechts of tik op je profielfoto om een nieuw verhaal te maken. Maak een foto of video of upload de inhoud die je wilt delen.

Tik op het stickerpictogram en kies dan de sticker ‘Poll’.

Voer je vraag in en stel de antwoordopties naar eigen wens in.

Plak je poll-sticker op het bericht en deel het.

Maak een Groepspoll

Zijn Instagram-polls anoniem?

Een veelgestelde vraag onder Instagram-gebruikers is of deze polls anoniem zijn. Het antwoord is nee; de maker van de poll kan zien hoe elke deelnemer heeft gestemd, wat zorgt voor extra transparantie en persoonlijke interactie tussen de accounthouder en zijn of haar volgers.

Omdat makers kunnen zien wie er op hun Instagram-enquête heeft gestemd, krijgen ze inzicht in wie er heeft gestemd en welke optie ze hebben gekozen. Daarom is deze functie van onschatbare waarde voor bedrijven en influencers die de voorkeuren van hun publiek beter willen begrijpen.

Zijn er enquêtes op Instagram Live?

Hoewel Instagram Live een populaire functie is om in realtime contact te maken, kun je er op dit moment geen enquêtes mee houden tijdens de livestream zelf. Gebruikers gebruiken livestreams echter vaak om de resultaten van enquêtes te bespreken die in Stories zijn gedeeld, waardoor de interactie wordt versterkt.

Hoe zit het met Doodle?

Hoewel Instagram-polls een geweldige manier zijn om snel en informeel interactie te creëren, biedt Doodle een krachtige oplossing voor het plannen van vergaderingen en evenementen.

Doodle is een gratis planningsprogramma waardoor je niet meer heen en weer hoeft te mailen, wat vaak bij het afspreken hoort. Of het nu gaat om het organiseren van een zakelijke bijeenkomst, een studiegroep of een gezellig samenzijn, Doodle's Groepspolls Deze functie maakt het proces een stuk makkelijker.

Gebruikers kunnen polls aanmaken om verschillende tijdstippen voor te stellen en deelnemers kunnen aangeven wanneer ze beschikbaar zijn, waardoor het makkelijker wordt om een tijdstip te vinden dat iedereen schikt. Het mooie aan Doodle is dat het groepen van elke omvang aankan, zodat niemand buiten de boot valt.

Maak een Groepspoll

Doodle gebruiken met Instagram

Nu vraag je je misschien af: "Waarom zou ik Doodle gebruiken als Instagram al enquêtes heeft?" Hoewel Instagram-enquêtes superhandig zijn voor directe feedback op luchtige vragen, missen ze de mogelijkheden om evenementen of bijeenkomsten te organiseren, vooral als het om grotere groepen of professionele situaties gaat.

Maak een Groepspoll

Gebruik Doodle Instagram is een goede optie. Zodra een organisator een Groepspoll heeft aangemaakt, kan het delen van een Doodle-enquête-link op Instagram op drie manieren nuttig zijn:

Formalisering: Met Doodle kun je op een gestructureerde manier data en tijden voorstellen, waardoor het ideaal is voor officiële evenementen of vergaderingen.

Veelzijdigheid: Met Doodle zitten gebruikers niet vast aan de twee keuzemogelijkheden van Instagram-polls. Organisatoren kunnen meerdere tijdvakken aanmaken en zelfs anoniem stemmen toestaan, zodat er rekening wordt gehouden met professionele voorkeuren.

Inclusiviteit: Omdat Doodle geschikt is voor groepen van elke omvang, wordt er rekening gehouden met ieders mening, waardoor het plannen democratisch en efficiënt verloopt.

Door Doodle te combineren met Instagram kunnen makers en organisatoren gebruikmaken van het visuele en boeiende karakter van Instagram om volgers naar hun Doodle-enquêtes te leiden. Of het nu gaat om een zakelijke bijeenkomst, een gemeenschapsevenement of een grootschalig seminar: het delen van een link naar een Doodle-enquête via Instagram Stories of posts kan het planningsproces een stuk makkelijker maken.

Instagram-polls en Doodle bieden elkaar aanvullende voordelen als het gaat om interactie met je publiek en het organiseren van evenementen of bijeenkomsten. Terwijl Instagram-polls uitblinken in snelle, boeiende interacties, biedt Doodle de structuur en flexibiliteit voor een effectieve planning. Door de sterke punten van beide tools te begrijpen, kun je je betrokkenheid en efficiëntie zowel in je privéleven als op je werk maximaliseren.