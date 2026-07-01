Vad är Instagram-omröstningar?

När det gäller sociala medier är engagemanget det viktigaste. Instagram är en ledande social plattform som erbjuder användarna många olika sätt att interagera. Appen lanserades i oktober 2010 av Kevin Systrom och Mike Krieger och är en kostnadsfri app som låter användarna dela foto- och videoinnehåll i flera olika format.

Instagram blev en omedelbar succé och fick över 1 miljon användare redan två månader efter lanseringen. Sedan dess har Instagram utökat sin globala räckvidd och introducerat nya funktioner som Instagram Stories, Instagram for Business och Instagram Polls.

Vad är omröstningar på Instagram?

Instagram lanserade omröstningsfunktionen 2017 för att öka engagemanget i appen, och började med omröstningsklistermärken. Dessa omröstningar erbjuder ett kreativt sätt att interagera med följare, samla in åsikter och väcka diskussioner direkt i Instagram Stories.

År 2023 började Instagram testa marknaden på vissa platser genom att låta användarna skapa omröstningar i kommentarer och chattar, vilket breddade möjligheterna till interaktion.

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Så här skapar du en omröstning på Instagram

Det är enkelt att skapa en omröstning på Instagram, vilket avsevärt ökar engagemanget med minimal ansträngning. Så här gör du:

Öppna Instagram-appen, svep åt höger eller tryck på din profilbild för att skapa en ny story. Ta en bild eller ladda upp det innehåll du vill dela.

Tryck på klistermärkesikonen och välj sedan klistermärket ”Omröstning”.

Skriv in din fråga och anpassa svarsalternativen i omröstningen.

Placera din omröstningsetikett på artikeln och dela den.

Är omröstningarna på Instagram anonyma?

En vanlig fråga bland Instagram-användare är om dessa omröstningar är anonyma. Svaret är nej; den som skapar omröstningen kan se hur varje deltagare har röstat, vilket bidrar till ökad öppenhet och personlig interaktion mellan kontoinnehavaren och följarna.

Eftersom innehållsskaparna kan se vilka som har röstat i deras Instagram-omröstning kan de få en inblick i vilka som har röstat och vilket alternativ de valde. Därför är den här funktionen ovärderlig för företag och influencers som vill få en bättre förståelse för sin publiks preferenser.

Finns det omröstningar på Instagram Live?

Instagram Live är visserligen en populär funktion för interaktion i realtid, men för närvarande går det inte att genomföra omröstningar direkt i livestreamen. Användarna utnyttjar dock ofta livesändningarna för att diskutera omröstningsresultat som delats i Stories, vilket ökar interaktionen.

Hur är det med Doodle?

Instagram-omröstningar är visserligen ett fantastiskt verktyg för snabb och informell interaktion, men Doodle erbjuder en robust lösning för att planera möten och evenemang.

Doodle är ett gratis schemaläggningsverktyg som eliminerar det fram-och-tillbaka-snack som ofta förknippas med att boka träffar. Oavsett om det gäller att organisera ett affärsmöte, en gruppstudiering eller en social sammankomst, så är Doodle Group Poll Denna funktion förenklar processen.

Användare kan skapa omröstningar för att föreslå flera tidsalternativ, och deltagarna kan rösta på när de är tillgängliga, vilket gör det enklare att hitta en tid som passar alla. Det fina med Doodle är att det klarar av grupper av vilken storlek som helst, vilket säkerställer att ingen hamnar utanför.

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Använda Doodle med Instagram

Nu kanske man undrar: ”Varför ska jag använda Doodle när Instagram redan har omröstningar?” Instagram-omröstningar är visserligen utmärkta för att få omedelbar feedback på lättsamma frågor, men de saknar de funktioner som behövs för att organisera evenemang eller möten, särskilt när det gäller större grupper eller i professionella sammanhang.

Användning av Doodle på Instagram är ett bra alternativ. När en arrangör har skapat en Group Poll kan det vara fördelaktigt på tre sätt att dela en länk till Doodle-omröstningen på Instagram:

Formalisering: Doodle erbjuder ett strukturerat sätt att föreslå datum och tider, vilket gör det perfekt för officiella evenemang eller möten.

Mångsidighet: Med Doodle är användarna inte begränsade till de två valalternativen i Instagram-omröstningar. Arrangörer kan skapa flera tidsintervall och till och med tillåta anonym röstning, vilket tillgodoser professionella behov.

Inkludering: Doodles förmåga att anpassas till grupper av alla storlekar säkerställer att allas åsikter beaktas, vilket gör planeringen både demokratisk och effektiv.

Genom att använda Doodle tillsammans med Instagram kan innehållsskapare och arrangörer dra nytta av Instagrams visuella och engagerande karaktär för att leda sina följare till sina Doodle-omröstningar. Oavsett om det gäller ett affärsmöte, ett evenemang i lokalsamhället eller ett storskaligt seminarium kan det underlätta planeringen genom att dela en länk till en Doodle-omröstning i Instagram Stories eller i inlägg.

Instagram-omröstningar och Doodle erbjuder kompletterande fördelar när det gäller att interagera med en publik och organisera evenemang eller möten. Medan Instagram-omröstningar är särskilt lämpliga för snabba och engagerande interaktioner, erbjuder Doodle den struktur och flexibilitet som krävs för effektiv planering. Genom att förstå styrkorna hos respektive verktyg kan man maximera engagemanget och effektiviteten både i privata och yrkesmässiga sammanhang.