जब सोशल मीडिया की बात आती है, तो सहभागिता सर्वोपरि है। इंस्टाग्राम एक प्रमुख सोशल प्लेटफ़ॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को बातचीत करने के कई तरीके प्रदान करता है। अक्टूबर 2010 में केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रिगर द्वारा लॉन्च किया गया, यह एक मुफ्त ऐप है जो उपयोगकर्ताओं को कई प्रारूपों में फोटो और वीडियो सामग्री साझा करने की सुविधा देता है।

इंस्टाग्राम तुरंत ही हिट बन गया, और अपनी रिलीज़ के महज दो महीनों में ही एक मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हासिल कर लिए। तब से इंस्टाग्राम ने अपनी वैश्विक पहुंच का विस्तार किया है और इंस्टाग्राम स्टोरीज़, इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस और इंस्टाग्राम पोल जैसी नई सुविधाएँ पेश की हैं।

Instagram पोल क्या हैं?

Instagram ने 2017 में ऐप में सहभागिता बढ़ाने के लिए अपने पोल स्टिकर्स से शुरुआत करते हुए Instagram पोल लॉन्च किए। ये पोल फॉलोअर्स के साथ जुड़ने, राय इकट्ठा करने और सीधे Instagram स्टोरीज़ में बातचीत को बढ़ावा देने का एक रचनात्मक तरीका प्रदान करते हैं।

2023 में, इंस्टाग्राम ने कुछ स्थानों पर उपयोगकर्ताओं को टिप्पणियों और चैट्स में पोल बनाने की अनुमति देकर परीक्षण शुरू किया, जिससे बातचीत के दायरे का विस्तार हुआ।

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Instagram पर पोल कैसे बनाएं

Instagram पर पोल बनाना सरल है, जो न्यूनतम प्रयास से सहभागिता को काफी बढ़ाता है। इसे इस तरह करें:

Instagram ऐप खोलें, नई स्टोरी बनाने के लिए दाईं ओर स्वाइप करें या अपनी प्रोफ़ाइल तस्वीर पर टैप करें। जिस कंटेंट को आप शेयर करना चाहते हैं, उसे कैप्चर करें या अपलोड करें।

स्टिकर आइकन पर टैप करें, फिर "Poll" स्टिकर चुनें।

अपना प्रश्न दर्ज करें और पोल विकल्पों को अनुकूलित करें।

अपना पोल स्टिकर स्टोरी पर लगाएं और इसे शेयर करें।

क्या इंस्टाग्राम पोल गुमनाम होते हैं?

Instagram उपयोगकर्ताओं के बीच एक आम सवाल यह होता है कि क्या ये पोल गुमनाम होते हैं। इसका उत्तर नहीं है; पोल के निर्माता को यह पता चल जाता है कि प्रत्येक प्रतिभागी ने कैसे मतदान किया, जिससे खाता धारक और उनके दर्शकों के बीच पारदर्शिता और व्यक्तिगत बातचीत की एक परत जुड़ जाती है।

चूंकि क्रिएटर यह देख सकते हैं कि उनके इंस्टाग्राम पोल पर किसने वोट किया, वे यह जान सकते हैं कि किसने वोट किया और उन्होंने कौन सा विकल्प चुना। इसलिए, यह फीचर उन व्यवसायों और इन्फ्लुएंसर्स के लिए अमूल्य है जो अपने दर्शकों की प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं।

क्या इंस्टाग्राम लाइव में पोल हैं?

जबकि इंस्टाग्राम लाइव रीयल-टाइम जुड़ाव के लिए एक लोकप्रिय फीचर है, यह वर्तमान में लाइव वीडियो में सीधे पोल का समर्थन नहीं करता है। हालांकि, उपयोगकर्ता अक्सर स्टोरीज़ में साझा किए गए पोल के परिणामों पर चर्चा करने के लिए लाइव सेशन का उपयोग करते हैं, जिससे इंटरैक्शन बढ़ता है।

Doodle के बारे में क्या?

जहाँ इंस्टाग्राम पोल त्वरित और अनौपचारिक सहभागिता के लिए एक शानदार उपकरण हैं, वहीं Doodle बैठकों और कार्यक्रमों को निर्धारित करने के लिए एक मजबूत समाधान प्रदान करता है।

Doodle एक मुफ्त है अनुसूचीकरण उपकरण जो मीटअप आयोजित करने में अक्सर होने वाले बार-बार के आदान-प्रदान को समाप्त कर देता है। चाहे वह व्यवसायिक बैठक आयोजित करने के लिए हो, समूह अध्ययन सत्र के लिए हो, या सामाजिक समारोह के लिए, Doodle का ग्रुप पोल विशेषता प्रक्रिया को सरल बनाती है।

उपयोगकर्ता कई समय विकल्प प्रस्तावित करने के लिए पोल बना सकते हैं और प्रतिभागी अपनी उपलब्धता के अनुसार मतदान कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए उपयुक्त समय ढूंढना आसान हो जाता है। Doodle की खूबसूरती इसकी किसी भी आकार के समूह को संभालने की क्षमता में निहित है, जिससे कोई भी जानकारी से वंचित नहीं रहता।

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इंस्टाग्राम के साथ Doodle का उपयोग

अब कोई सोच सकता है, "Why should I use Doodle if Instagram already has polls?" जबकि इंस्टाग्राम के पोल हल्के-फुल्के सवालों पर तुरंत प्रतिक्रिया के लिए बेहतरीन हैं, उनमें इवेंट्स या मीटिंग्स आयोजित करने की सुविधा नहीं होती, खासकर बड़े समूहों या पेशेवर परिस्थितियों में।

उपयोग करते हुए Doodle Instagram का उपयोग करना एक अच्छा विकल्प है। एक बार जब कोई आयोजक ग्रुप पोल बना लेता है, तो Instagram पर Doodle पोल लिंक साझा करना तीन तरीकों से लाभदायक हो सकता है:

औपचारिकीकरण: Doodle तारीखों और समय प्रस्तावित करने का एक संरचित तरीका प्रदान करता है, जो इसे आधिकारिक कार्यक्रमों या बैठकों के लिए आदर्श बनाता है।

बहुमुखी प्रतिभा: Doodle के साथ, उपयोगकर्ता इंस्टाग्राम पोल के द्विआधारी विकल्पों तक सीमित नहीं हैं। आयोजक कई समय स्लॉट बना सकते हैं और पेशेवर प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए गुमनाम मतदान की अनुमति भी दे सकते हैं।

समावेशिता: किसी भी समूह आकार को समायोजित करने की Doodle की क्षमता यह सुनिश्चित करती है कि हर किसी की राय को ध्यान में रखा जाए, जिससे शेड्यूलिंग लोकतांत्रिक और कुशल हो।

Instagram के साथ Doodle का उपयोग करके, निर्माता और आयोजक Instagram की दृश्यात्मक और आकर्षक प्रकृति का लाभ उठा सकते हैं और अपने अनुयायियों को अपने Doodle पोल की ओर निर्देशित कर सकते हैं। चाहे वह व्यावसायिक बैठक हो, सामुदायिक कार्यक्रम हो या बड़े पैमाने का सेमिनार, Instagram स्टोरीज़ या पोस्ट पर Doodle पोल लिंक साझा करना शेड्यूलिंग प्रक्रिया में सहायता कर सकता है।

Instagram पोल और Doodle दर्शकों के साथ जुड़ने और कार्यक्रमों या बैठकों का आयोजन करने के लिए पूरक लाभ प्रदान करते हैं। जहाँ Instagram पोल त्वरित और आकर्षक इंटरैक्शन में उत्कृष्ट हैं, वहीं Doodle प्रभावी शेड्यूलिंग के लिए संरचना और लचीलापन प्रदान करता है। प्रत्येक उपकरण की ताकत को समझकर, व्यक्ति व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों ही परिदृश्यों में अपनी सहभागिता और दक्षता को अधिकतम कर सकता है।