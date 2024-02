Når det gælder sociale medier, er engagement alfa og omega. Instagram er en førende social platform, der tilbyder brugerne mange måder at interagere på. Den blev lanceret i oktober 2010 af Kevin Systrom og Mike Krieger og er en gratis app, der giver brugerne mulighed for at dele foto- og videoindhold i flere formater.

Instagram blev et øjeblikkeligt hit og fik over 1 million brugere allerede to måneder efter lanceringen. Siden da har Instagram udvidet sin globale rækkevidde og introduceret nye funktioner som Instagram Stories, Instagram for Business og Instagram Polls.

Hvad er Instagram-afstemninger?

Instagram lancerede Instagram-afstemninger i 2017 for at øge engagementet i appen, startende med sine afstemningsklistermærker. Disse afstemninger tilbyder en kreativ måde at engagere sig med følgere på, indsamle meninger og sætte gang i samtaler direkte i Instagram Stories.

I 2023 begyndte Instagram at teste farvandet nogle steder ved at give brugerne mulighed for at oprette afstemninger i kommentarer og chats, hvilket udvidede omfanget af interaktion.

Sådan opretter du en afstemning på Instagram

Det er nemt at lave en afstemning på Instagram, og det øger engagementet betydeligt med en minimal indsats.

Se her, hvordan du gør:

Åbn Instagram-appen, swipe til højre, eller tryk på dit profilbillede for at oprette en ny story. Optag eller upload det indhold, du ønsker at dele.

Tryk på klistermærkeikonet, og vælg derefter klistermærket "Poll".

Indtast dit spørgsmål, og tilpas valgmulighederne i afstemningen.

Placer dit afstemningsmærkat på historien, og del den.

Er Instagram-afstemninger anonyme?

Et almindeligt spørgsmål blandt Instagram-brugere er, om disse afstemninger er anonyme. Svaret er nej; skaberen af afstemningen kan se, hvordan hver deltager har stemt, hvilket tilføjer et lag af gennemsigtighed og personlig interaktion mellem kontohaveren og deres publikum.

Fordi skaberne kan se, hvem der stemte på deres Instagram-afstemning, kan de få indsigt i, hvem der stemte, og hvilken mulighed de valgte. Derfor er denne funktion uvurderlig for virksomheder og influencere, der ønsker at forstå deres publikums præferencer bedre.

Har Instagram Live afstemninger?

Selvom Instagram Live er en populær funktion til realtidsengagement, understøtter den i øjeblikket ikke afstemninger direkte i livevideoen. Men brugerne bruger ofte live-sessioner til at diskutere afstemningsresultater, der deles i stories, hvilket øger interaktionen.

Hvad med Doodle?

Mens Instagram-afstemninger er et fantastisk værktøj til hurtigt, uformelt engagement, tilbyder Doodle en robust løsning til planlægning af møder og events.

Doodle er et gratis planlægningsværktøj, der eliminerer den frem og tilbage, der ofte er forbundet med at arrangere møder. Uanset om det er for at organisere et forretningsmøde, en gruppestudiesession eller en social sammenkomst, forenkler Doodles Group Polls-funktion processen.

Brugere kan oprette afstemninger for at foreslå flere tidspunkter, og deltagerne kan stemme om deres tilgængelighed, hvilket gør det lettere at finde et tidspunkt, der passer alle. Skønheden ved Doodle ligger i dens evne til at håndtere grupper af enhver størrelse, hvilket sikrer, at ingen bliver holdt udenfor.

Brug af Doodle med Instagram

Nu kan man spørge sig selv: "Hvorfor skal jeg bruge Doodle, når Instagram allerede har afstemninger?" Mens Instagram-afstemninger er gode til øjeblikkelig feedback på lette spørgsmål, mangler de funktionalitet til at organisere begivenheder eller møder, især når der er tale om større grupper eller professionelle rammer.

At bruge Doodle med Instagram er en god mulighed. Når en arrangør har oprettet en gruppeafstemning, kan det være fordelagtigt at dele et Doodle-afstemningslink på Instagram på tre måder:

Formalisering: Doodle giver en struktureret måde at foreslå datoer og tidspunkter på, hvilket gør den ideel til officielle begivenheder eller møder.

Alsidighed: Med Doodle er brugerne ikke begrænset til de binære valg i Instagram-afstemninger. Arrangørerne kan oprette flere tidsintervaller og endda tillade anonyme afstemninger, hvilket imødekommer professionelle præferencer.

Inklusivitet: Doodles evne til at rumme enhver gruppestørrelse sikrer, at alles mening bliver taget i betragtning, hvilket gør planlægningen demokratisk og effektiv.

Ved at bruge Doodle med Instagram kan skabere og arrangører udnytte Instagrams visuelle og engagerende natur til at lede følgere til deres Doodle-afstemninger. Uanset om det drejer sig om et forretningsmøde, en begivenhed i lokalsamfundet eller et stort seminar, kan deling af et link til en Doodle-afstemning på Instagram-historier eller -opslag understøtte planlægningsprocessen.

Instagram-afstemninger og Doodle tilbyder komplementære fordele til at engagere et publikum og organisere begivenheder eller møder. Mens Instagram-afstemninger udmærker sig ved hurtige, engagerende interaktioner, giver Doodle den struktur og fleksibilitet, der skal til for at planlægge effektivt. Ved at forstå styrkerne ved hvert værktøj kan man maksimere sit engagement og sin effektivitet i både personlige og professionelle sammenhænge.