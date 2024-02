Quando si parla di social media, l'impegno la fa da padrone. Instagram è una piattaforma sociale leader che offre agli utenti molti modi per interagire. Lanciata nell'ottobre 2010 da Kevin Systrom e Mike Krieger, è un'applicazione gratuita che consente agli utenti di condividere contenuti fotografici e video in diversi formati.

Instagram ha riscosso un successo immediato, guadagnando oltre 1 milione di utenti in soli due mesi dal suo rilascio. Da allora, Instagram ha ampliato la sua portata globale e ha introdotto nuove funzionalità come Instagram Stories, Instagram for Business e Instagram Polls.

Cosa sono i sondaggi di Instagram?

Instagram ha lanciato i sondaggi di Instagram nel 2017 per aumentare il coinvolgimento all'interno dell'app, a partire dagli adesivi dei sondaggi. Questi sondaggi offrono un modo creativo per coinvolgere i follower, raccogliere opinioni e avviare conversazioni direttamente all'interno delle storie di Instagram.

Nel 2023, Instagram ha iniziato a testare le acque in alcuni luoghi consentendo agli utenti di creare sondaggi nei commenti e nelle chat, ampliando la portata dell'interazione.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Come creare un sondaggio su Instagram

Creare un sondaggio su Instagram è semplice e consente di aumentare significativamente il coinvolgimento con il minimo sforzo.

Ecco come fare:

Aprite l'app di Instagram, passate il dito verso destra o toccate l'immagine del vostro profilo per creare una nuova storia. Catturate o caricate il contenuto che desiderate condividere.

Toccare l'icona dell'adesivo, quindi selezionare l'adesivo "Sondaggio".

Inserire la domanda e personalizzare le opzioni del sondaggio.

Posizionare l'adesivo del sondaggio sulla storia e condividerla.

I sondaggi di Instagram sono anonimi?

Una domanda comune tra gli utenti di Instagram è se questi sondaggi siano anonimi. La risposta è no: il creatore del sondaggio può vedere come ha votato ogni partecipante, aggiungendo un livello di trasparenza e di interazione personale tra il titolare dell'account e il suo pubblico.

Poiché i creatori possono vedere chi ha votato sul loro sondaggio Instagram, possono capire chi ha votato e quale opzione ha scelto. Questa funzione è quindi preziosa per le aziende e gli influencer che vogliono capire meglio le preferenze del loro pubblico.

Instagram Live ha i sondaggi?

Sebbene Instagram Live sia una funzione popolare per il coinvolgimento in tempo reale, attualmente non supporta i sondaggi direttamente all'interno del video in diretta. Tuttavia, gli utenti utilizzano spesso le sessioni live per discutere i risultati dei sondaggi condivisi nelle storie, migliorando l'interazione.

E i Doodle?

Mentre i sondaggi di Instagram sono uno strumento fantastico per un coinvolgimento rapido e informale, Doodle offre una soluzione solida per programmare riunioni ed eventi.

Doodle è uno strumento gratuito di programmazione che elimina il back-and-forth spesso associato all'organizzazione di incontri. Che si tratti di organizzare una riunione di lavoro, una sessione di studio di gruppo o un incontro sociale, la funzione Group Polls di Doodle semplifica il processo.

Gli utenti possono creare sondaggi per proporre diverse opzioni di orario e i partecipanti possono votare la loro disponibilità, rendendo più facile trovare un orario adatto a tutti. La bellezza di Doodle risiede nella sua capacità di gestire gruppi di qualsiasi dimensione, garantendo che nessuno venga lasciato fuori dal giro.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Usare Doodle con Instagram

Ora, ci si potrebbe chiedere: "Perché dovrei usare Doodle se Instagram ha già i sondaggi?". Sebbene i sondaggi di Instagram siano ottimi per ottenere un feedback immediato su domande spensierate, mancano di funzionalità per l'organizzazione di eventi o riunioni, soprattutto quando si tratta di gruppi numerosi o di ambienti professionali.

L'uso di Doodle con Instagram è una buona opzione. Una volta che un organizzatore ha creato un sondaggio di gruppo, la condivisione del link di un sondaggio Doodle su Instagram può essere utile in tre modi:

Formalizzazione: Doodle offre un modo strutturato per proporre date e orari, il che lo rende ideale per eventi o riunioni ufficiali.

Versatilità: Con Doodle, gli utenti non sono limitati alle scelte binarie dei sondaggi di Instagram. Gli organizzatori possono creare più fasce orarie e persino consentire il voto anonimo, per soddisfare le preferenze dei professionisti.

Inclusività: La capacità di Doodle di adattarsi a gruppi di qualsiasi dimensione garantisce che venga presa in considerazione l'opinione di tutti, rendendo la programmazione democratica ed efficiente.

Utilizzando Doodle con Instagram, creatori e organizzatori possono sfruttare la natura visiva e coinvolgente di Instagram per indirizzare i follower ai loro sondaggi Doodle. Che si tratti di una riunione di lavoro, di un evento comunitario o di un seminario su larga scala, la condivisione del link di un sondaggio Doodle sulle storie o sui post di Instagram può supportare il processo di programmazione.

I sondaggi di Instagram e Doodle offrono vantaggi complementari per coinvolgere il pubblico e organizzare eventi o riunioni. Mentre i sondaggi di Instagram eccellono nelle interazioni rapide e coinvolgenti, Doodle fornisce la struttura e la flessibilità per una programmazione efficace. Comprendendo i punti di forza di ciascuno strumento, è possibile massimizzare il coinvolgimento e l'efficienza sia in ambito personale che professionale.