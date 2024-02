Qu'est-ce qu'un sondage Instagram ?

Lorsqu'il s'agit de médias sociaux, l'engagement est roi. Instagram est une plateforme sociale de premier plan qui offre aux utilisateurs de nombreuses possibilités d'interaction. Lancée en octobre 2010 par Kevin Systrom et Mike Krieger, il s'agit d'une application gratuite qui permet aux utilisateurs de partager des photos et des vidéos dans différents formats.

Instagram a connu un succès immédiat, gagnant plus d'un million d'utilisateurs à peine deux mois après son lancement. Depuis, Instagram a élargi sa portée mondiale et introduit de nouvelles fonctionnalités telles que Instagram Stories, Instagram for Business et Instagram Polls.

Qu'est-ce que les sondages Instagram ?

Instagram a lancé les sondages Instagram en 2017 pour augmenter l'engagement dans l'application, en commençant par ses autocollants de sondage. Ces sondages offrent un moyen créatif de s'engager avec les followers, de recueillir des opinions et de susciter des conversations directement dans les stories Instagram.

En 2023, Instagram a commencé à tâter le terrain à certains endroits en permettant aux utilisateurs de créer des sondages dans les commentaires et les chats, élargissant ainsi le champ d'interaction.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Comment créer un sondage sur Instagram

La création d'un sondage sur Instagram est simple et améliore considérablement l'engagement avec un minimum d'effort.

Voici comment procéder :

Ouvrez l'appli Instagram, glissez vers la droite ou tapez sur votre photo de profil pour créer une nouvelle histoire. Capturez ou téléchargez le contenu que vous souhaitez partager.

Appuyez sur l'icône des autocollants, puis sélectionnez l'autocollant "Sondage".

Saisissez votre question et personnalisez les choix du sondage.

Placez votre autocollant de sondage sur l'histoire et partagez-la.

Les sondages Instagram sont-ils anonymes ?

Les utilisateurs d'Instagram se demandent souvent si ces sondages sont anonymes. La réponse est non ; le créateur du sondage peut voir comment chaque participant a voté, ce qui ajoute une couche de transparence et d'interaction personnelle entre le titulaire du compte et son public.

Comme les créateurs peuvent voir qui a voté sur leur sondage Instagram, ils peuvent avoir une idée des personnes qui ont voté et de l'option qu'elles ont choisie. Cette fonctionnalité est donc inestimable pour les entreprises et les influenceurs qui cherchent à mieux comprendre les préférences de leur public.

Instagram Live propose-t-il des sondages ?

Bien qu'Instagram Live soit une fonctionnalité populaire pour l'engagement en temps réel, elle ne prend actuellement pas en charge les sondages directement dans la vidéo en direct. Cependant, les utilisateurs utilisent souvent les sessions en direct pour discuter des résultats des sondages partagés dans les stories, améliorant ainsi l'interaction.

Qu'en est-il de Doodle ?

Alors que les sondages Instagram sont un outil fantastique pour un engagement rapide et informel, Doodle offre une solution robuste pour programmer des réunions et des événements.

Doodle est un outil de planification gratuit qui élimine les allers-retours souvent associés à l'organisation de réunions. Qu'il s'agisse d'organiser une réunion d'affaires, une session d'étude en groupe ou une rencontre sociale, la fonction Sondages de groupe de Doodle simplifie le processus.

Les utilisateurs peuvent créer des sondages pour proposer plusieurs options de temps et les participants peuvent voter sur leur disponibilité, ce qui facilite la recherche d'un temps qui convient à tout le monde. La beauté de Doodle réside dans sa capacité à gérer des groupes de toute taille, garantissant que personne n'est laissé à l'écart.

Essayer Doodle Créez votre compte gratuit - aucune carte de crédit n'est requise

Utiliser Doodle avec Instagram

On peut se demander pourquoi utiliser Doodle alors qu'Instagram propose déjà des sondages. Si les sondages Instagram sont parfaits pour obtenir un retour instantané sur des questions légères, ils manquent de fonctionnalités pour organiser des événements ou des réunions, en particulier lorsqu'il s'agit de groupes plus importants ou de contextes professionnels.

L'utilisation de Doodle avec Instagram est une bonne option. Une fois qu'un organisateur a créé un sondage de groupe, le partage d'un lien de sondage Doodle sur Instagram peut être bénéfique à trois égards :

Formalisation : Doodle fournit un moyen structuré de proposer des dates et des heures, ce qui le rend idéal pour les événements ou les réunions officielles.

Polyvalence : Avec Doodle, les utilisateurs ne sont pas limités aux choix binaires des sondages Instagram. Les organisateurs peuvent créer plusieurs plages horaires et même autoriser le vote anonyme, répondant ainsi aux préférences des professionnels.

Inclusivité : La capacité de Doodle à s'adapter à n'importe quelle taille de groupe garantit que l'opinion de chacun est prise en compte, ce qui rend la programmation démocratique et efficace.

En utilisant Doodle avec Instagram, les créateurs et les organisateurs peuvent tirer parti de la nature visuelle et attrayante d'Instagram pour diriger les personnes qui les suivent vers leurs sondages Doodle. Que ce soit pour une réunion d'affaires, un événement communautaire ou un séminaire à grande échelle, le partage d'un lien vers un sondage Doodle sur les stories ou les posts Instagram peut soutenir le processus de planification.

Les sondages Instagram et Doodle offrent des avantages complémentaires pour s'engager auprès d'un public et organiser des événements ou des réunions. Alors que les sondages Instagram excellent dans les interactions rapides et engageantes, Doodle offre la structure et la flexibilité nécessaires à une planification efficace. En comprenant les points forts de chaque outil, on peut maximiser son engagement et son efficacité dans le cadre personnel et professionnel.