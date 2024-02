Wenn es um soziale Medien geht, ist Engagement das A und O. Instagram ist eine führende soziale Plattform, die den Nutzern viele Möglichkeiten zur Interaktion bietet. Die kostenlose App wurde im Oktober 2010 von Kevin Systrom und Mike Krieger ins Leben gerufen und ermöglicht es den Nutzern, Fotos und Videos in verschiedenen Formaten zu teilen.

Instagram wurde ein sofortiger Erfolg und gewann innerhalb von nur zwei Monaten nach der Veröffentlichung über 1 Million Nutzer. Seitdem hat Instagram seine globale Reichweite vergrößert und neue Funktionen wie Instagram Stories, Instagram for Business und Instagram Polls eingeführt.

Was sind Instagram-Umfragen?

Instagram führte 2017 Instagram-Umfragen ein, um das Engagement in der App zu erhöhen, angefangen mit den Umfrage-Stickern. Diese Umfragen bieten eine kreative Möglichkeit, mit Followern in Kontakt zu treten, Meinungen zu sammeln und Unterhaltungen direkt in Instagram Stories anzustoßen.

Im Jahr 2023 begann Instagram damit, an einigen Stellen Umfragen zu testen, indem es Nutzern erlaubte, Umfragen in Kommentaren und Chats zu erstellen und so den Umfang der Interaktion zu erweitern.

Wie man eine Umfrage auf Instagram erstellt

Das Erstellen von Umfragen auf Instagram ist einfach und erhöht die Interaktion mit minimalem Aufwand erheblich.

Hier erfahren Sie, wie es geht:

Öffnen Sie die Instagram-App, wischen Sie nach rechts oder tippen Sie auf Ihr Profilbild, um eine neue Story zu erstellen. Nehmen Sie den Inhalt, den Sie teilen möchten, auf oder laden Sie ihn hoch.

Tippen Sie auf das Stickersymbol und wählen Sie dann den Sticker "Umfrage".

Geben Sie Ihre Frage ein und passen Sie die Auswahlmöglichkeiten für die Umfrage an.

Platzieren Sie Ihren Umfrage-Sticker in der Story und teilen Sie ihn.

Sind Instagram-Umfragen anonym?

Eine häufige Frage unter Instagram-Nutzern ist, ob diese Umfragen anonym sind. Die Antwort ist nein. Der Ersteller der Umfrage kann sehen, wie jeder Teilnehmer abgestimmt hat, was eine zusätzliche Ebene der Transparenz und persönlichen Interaktion zwischen dem Kontoinhaber und seinem Publikum schafft.

Da die Ersteller sehen können, wer an ihrer Instagram-Umfrage teilgenommen hat, erhalten sie einen Einblick, wer abgestimmt hat und welche Option er gewählt hat. Daher ist diese Funktion von unschätzbarem Wert für Unternehmen und Influencer, die die Vorlieben ihres Publikums besser verstehen möchten.

Gibt es bei Instagram Live Umfragen?

Instagram Live ist zwar eine beliebte Funktion für Echtzeit-Engagement, unterstützt aber derzeit keine Umfragen direkt innerhalb des Live-Videos. Allerdings nutzen die Nutzer Live-Sitzungen häufig, um die in den Stories geteilten Umfrageergebnisse zu diskutieren und so die Interaktion zu verbessern.

Was ist mit Doodle?

Während Instagram-Umfragen ein fantastisches Werkzeug für eine schnelle, informelle Beteiligung sind, bietet Doodle eine robuste Lösung für die Planung von Meetings und Veranstaltungen.

Doodle ist ein kostenloses Terminplanungs-Tool, das das häufige Hin und Her beim Organisieren von Treffen überflüssig macht. Ganz gleich, ob es um die Organisation eines geschäftlichen Treffens, eines Gruppenstudiums oder eines geselligen Beisammenseins geht, die Funktion Gruppenumfragen von Doodle vereinfacht den Prozess.

Die Benutzer können Umfragen erstellen, um verschiedene Zeitoptionen vorzuschlagen, und die Teilnehmer können über ihre Verfügbarkeit abstimmen, was es einfacher macht, eine Zeit zu finden, die allen passt. Das Schöne an Doodle ist, dass es mit Gruppen jeder Größe umgehen kann, so dass niemand außen vor bleibt.

Doodle mit Instagram verwenden

Nun könnte man sich fragen: "Warum sollte ich Doodle verwenden, wenn Instagram bereits Umfragen hat?" Instagram-Umfragen eignen sich zwar hervorragend für ein sofortiges Feedback zu unbeschwerten Fragen, aber für die Organisation von Veranstaltungen oder Meetings fehlen ihnen die Funktionen, vor allem wenn es um größere Gruppen oder ein professionelles Umfeld geht.

Die Verwendung von Doodle mit Instagram ist eine gute Option. Sobald ein Organisator eine Gruppenumfrage erstellt hat, kann das Teilen eines Doodle-Umfrage-Links auf Instagram in dreierlei Hinsicht von Vorteil sein:

Formalisierung: Doodle bietet eine strukturierte Möglichkeit, Daten und Zeiten vorzuschlagen und ist daher ideal für offizielle Veranstaltungen oder Meetings.

Vielseitigkeit: Mit Doodle sind die Nutzer nicht auf die binären Auswahlmöglichkeiten von Instagram-Umfragen beschränkt. Organisatoren können mehrere Zeitfenster einrichten und sogar anonyme Abstimmungen zulassen, um professionellen Vorlieben gerecht zu werden.

Inklusivität: Die Fähigkeit von Doodle, sich an jede Gruppengröße anzupassen, stellt sicher, dass die Meinung aller berücksichtigt wird und macht die Planung demokratisch und effizient.

Durch die Verwendung von Doodle mit Instagram können Ersteller und Organisatoren die visuelle und ansprechende Natur von Instagram nutzen, um Follower zu ihren Doodle-Umfragen zu führen. Ob für ein Geschäftstreffen, ein Community-Event oder ein großes Seminar, das Teilen eines Doodle-Umfrage-Links in Instagram-Stories oder Posts kann den Planungsprozess unterstützen.

Instagram-Umfragen und Doodle bieten komplementäre Vorteile für die Interaktion mit einem Publikum und die Organisation von Veranstaltungen oder Meetings. Während sich Instagram-Umfragen durch schnelle, ansprechende Interaktionen auszeichnen, bietet Doodle die Struktur und Flexibilität für eine effektive Terminplanung. Wenn man die Stärken der einzelnen Tools kennt, kann man sein Engagement und seine Effizienz sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld maximieren.